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В Узбекистане женщинам разрешили водить автобусы и грузовики
00:50 15.02.2024

До этого женщины могли водить автобус, в котором количество пассажиров не превышало 14 человек.

В Узбекистане женщины получают право управлять автобусами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.



Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров от 12 февраля 2024 года, пункт 27 приложения 2 и пункт 5 приложения 3 к постановлению правительства № 408 от 31 мая 2018 года утратили силу.

Настоящими нормами было установлено, что при организации подготовки женщин к категориям "BC" и "D" грузоподъемность грузовых автомобилей не должна превышать 2,5 тонны, а вместимость автобусов – 14 человек. То есть до сегодняшнего дня женщины могли водить автобус, количество пассажиров которого не превышало 14 человек.

В настоящее время создана правовая основа для осуществления трудовой деятельности женщин по следующим направлениям:

• управление грузовыми автомобилями грузоподъемностью более 2,5 тонн;

• управление автобусами с численностью пассажиров более 14 человек.

С отменой старых норм была укреплена правовая основа, позволяющая женщинам осуществлять трудовую деятельность в дополнительных профессиях и сферах. Также была создана возможность обеспечения гендерного равенства в сфере транспорта и привлечения женщин к управлению автобусами большой вместимости (электробусами).

Отмечается, что технические характеристики современных автотранспортных средств позволяют женщинам вести комфортную и безвредную для здоровья трудовую деятельность в этих сферах.

Источник - kun.uz
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