В Узбекистане женщинам разрешили водить автобусы и грузовики

00:50 15.02.2024

До этого женщины могли водить автобус, в котором количество пассажиров не превышало 14 человек.



В Узбекистане женщины получают право управлять автобусами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.



