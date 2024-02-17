Китай решает сложные экономические задачи. Балансирует между Западом, Россией и БРИКС, - В.Овчинский

01:08 15.02.2024 Китай решает сложные экономические задачи

балансирует между Западом, Россией и БРИКС



Владимир Овчинский



The Economist опубликовал статью о непростых отношениях Китая и Запада (12.02.2024):



"Спустя более года после того, как Китай отказался от своей политики "нулевого коронавируса", которая держала его изолированным от большинства иностранных гостей с начала 2020 года до конца 2022 года, страна теперь движется в двух противоречивых направлениях. Часть правительства, похоже, стремится завоевывать расположение иностранцев. В январе 2024 года Китай направил большую делегацию на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. Ли Цян, премьер-министр, заявил собравшимся, что "независимо от того, как изменится мир, Китай… еще шире откроет свои двери миру".



"По крайней мере, в одном ключевом отношении это правда: торговля Китая в долларовом выражении на 31% выше, чем в 2019 году. Но The Economist рассмотрел ряд других показателей: от посещений Китая иностранными туристами и количества рейсов до уровня академического обмена, инвестиционные потоки и даже личный график поездок лидера Китая Си Цзиньпина. Они предполагают, что страна находится в тени глубоко меняющихся отношений с Западом, более ориентированного на безопасность стиля формирования политики внутри страны и непростого состояния ее экономики. Китай стал более замкнутым, Запад более осторожен.



Китайские проблемы



На самом базовом уровне гораздо меньше иностранцев пересекают границы с Китаем. В 2023 году в страну было зарегистрировано примерно на 62 миллиона меньше въездов и выездов иностранцев, чем в 2019 году, до начала пандемии: падение более чем на 63%. За этими цифрами скрываются более глубокие тенденции. Возьмите геополитическую среду. За три года, в течение которых Китай закрывал свои границы, чтобы предотвратить распространение вируса, а его лидеры сидели дома, Запад во главе с Америкой был занят широкомасштабным переосмыслением того, как справиться с подъемом Китая как мировой державы. мировая власть.



Президент Дональд Трамп сосредоточился на попытках сократить торговый дефицит Америки с Китаем, но его администрация стремилась дать отпор на других фронтах, включая усилия по сдерживанию военной активности Китая. После того, как Джо Байден пришел к власти в 2021 году, спада не было. В 2022 году война на Украине еще глубже вбило клин между Западом и Китаем. Китай назвал себя "безлимитным" партнером России. Президент Джо Байден ужесточил контроль над экспортом в Китай современных полупроводников.



Конфликт на Украине создал неожиданное препятствие на пути восстановления нормальных потоков людей между Китаем и Америкой. В ответ на СВО России Америка и ее союзники запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Россия ввела взаимный запрет. Это затруднило повторное открытие авиационных маршрутов между Америкой и Китаем, которые были прерваны во время пандемии: Америка не хочет давать преимущество китайским авиакомпаниям, позволяя вновь открыть маршруты, хотя эти авиакомпании могли бы сэкономить время и топливо, и поэтому набирайте пассажиров, пролетая над Россией.



На встрече в ноябре 2023 года Байден и Си договорились "работать над дальнейшим существенным увеличением количества регулярных пассажирских рейсов". Но к концу 2023 года между двумя странами по-прежнему будет выполняться всего 63 прямых рейса в неделю, что намного меньше, чем примерно 300 рейсов, которые выполнялись до пандемии (см. карту). По данным американского сайта отслеживания полетов FlightAware, китайские авиакомпании избегают России на новых утвержденных маршрутах.



Отчасти Америка виновата в сокращении контактов между двумя странами, которые когда-то считались рутинными. В 2022 году США завершили кампанию Министерства юстиции эпохи Трампа, известную как "Китайская инициатива", целью которой было выслеживание китайских шпионов в американских научных кругах и бизнесе. Оно погрязло в обвинениях в расовом профилировании. Но отказ от этого не успокоил ученых.



Обеспокоенные тем, что их обвиняют в помощи Китаю путем обмена передовыми ноу-хау, американские исследователи стали все более настороженно относиться к сотрудничеству со своими китайскими коллегами. В 2020 году количество научных работ, написанных совместно китайскими и американскими исследователями, начало падать. "Это, безусловно, следствие политической обстановки" в Америке, - говорит Джонатан Адамс из аналитической компании Clarivate. По данным компании (см. диаграмму 1), доля китайских соавторов в международных совместных исследовательских работах с участием американских соавторов упала с пикового значения в 47% в 2013 году до 32% в 2022 году.



На границах Америки офицеры стали более нервничать по поводу приезда китайцев на учебу. Китайские дипломаты жалуются, что некоторых студентов с действующими визами подвергают длительным допросам, часто по поводу поддержки их проектов китайским правительством. Говорят, некоторых из них отправили обратно. Дебора Селигсон из Университета Вилланова в Пенсильвании, изучающая китайско-американские научные обмены, говорит, что знает китайских ученых, чьи исследования "совершенно бесспорны", и которые подвергались таким допросам.



Среди иностранцев, обдумывающих поездку в Китай, медленно угасают воспоминания о порой жестоком применении Китаем своих мер по нулевому Covid. Сейчас Китай практически игнорирует Covid (в ноябре 2023 года он отменил последние остатки борьбы с пандемией, устранив необходимость заполнения декларации о состоянии здоровья по прибытии). Но потенциальные посетители "все еще в глубине души опасаются возможных ограничений", - говорит Джон Грант из OAG, компании, занимающейся туристическими данными. "Вы знаете, ужасные истории, о которых мы все слышали… все это влияет на восприятие рынка потребителями".



Путешествие на Запад



Контролируемые государством СМИ Китая любят освещать примеры плохого обращения американцев с китайцами. Такие случаи служат пропагандистской кампании, которая изображает Запад как расиста и строителя барьеров и угрожающих сетей безопасности, целью которых является удержание невиновного Китая на своем месте. Возможно, намеренно такое изображение Запада может отпугивать некоторых китайских студентов от поездки в Америку: в 2022-2023 учебном году их число составило около 290 000 по сравнению с пиком в более чем 370 000 в 2019-2020 годах.



Си любит представлять свою страну как поборника глобального взаимодействия (в мире, наполненном сомнениями в отношении глобализации, он с поразительной уверенностью описывает ее как "необратимую тенденцию времени"). На самом деле он, кажется, менее склонен к поездкам за границу. В 2023 году, после большей части трех лет отсутствия поездок за границу, он провел за пределами страны всего 13 дней по сравнению с более типичными 28 днями в 2019 году. В сентябре прошлого года он избегал ежегодного собрания лидеров "большой двадцатки" в Индии, несмотря на то, что посещали предыдущие подобные мероприятия лично или онлайн. Однако в ноябре он поехал в Сан-Франциско на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там, на своей первой за год личной встрече с Байденом, он настаивал на том, что для Америки и Китая "повернуться спиной друг к другу не вариант".



Многие китайские чиновники наблюдают за своей борющейся экономикой с ее рушащимися фирмами, занимающимися недвижимостью, и горами долгов, и по-прежнему видят выгоду, которую можно получить от западных рынков, капитала и технологий.



Си Цзиньпин продолжает оказывать военное давление на Тайвань, но, похоже, не готов к полномасштабному столкновению с Западом, которое может повлечь за собой нападение.



В декабре 2023 года Китай возобновил военные связи с Америкой, приостановив их более чем на год в знак протеста против контактов на высоком уровне между Америкой и Тайванем. Дверь едва приоткрыта: вооруженные силы Китая мало участвуют в таком диалоге. Но суть в том, что Си Цзиньпин хочет стабильных отношений с Западом. Похоже, он не хочет, чтобы жители Запада бросились к выходу.



Это очевидно в кампании "Нихао, Китай". С декабря туристам из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Швейцарии, а также Малайзии разрешено посещать Китай без визы в течение 15 дней.



Однако многие западные бизнесмены, глядя на шаткую экономику Китая и жесткую власть правительства, испытывают беспокойство. Прямые иностранные инвестиции в новые проекты в Китае сократились с более чем 87 миллиардов долларов в 2013 году до менее 18 миллиардов долларов в 2022 году (см. диаграмму 2). Потоки портфельных инвестиций в Китай были отрицательными на протяжении последних четырех кварталов, поскольку глобальные фонды сбрасывали китайские акции (см. график 3). Иностранные бизнесмены обеспокоены растущей напористостью китайской тайной полиции: прошлогодние рейды на иностранные консалтинговые фирмы в Китае вызвали тревогу.



1 февраля 2024 года Американская торговая палата в Китае опубликовала свой ежегодный обзор настроений компаний-членов. Почти 40% заявили, что, по их мнению, иностранные фирмы стали менее желанными гостями в Китае, чем в 2022 году, когда многие предприятия пострадали от ограничений, связанных с пандемией Covid-19.



Си Цзиньпин продолжает выступать против того, что он считает "идеологическим проникновением" Запада, и говорит о необходимости сделать экономику Китая "самодостаточной". Возросшая решимость Запада противодействовать вредному поведению Китая за рубежом укрепила его силы. В ответ на войну чипов в Америке его правительство вливает деньги в китайские компании, чтобы помочь им самостоятельно производить передовые технологии.



Восток – это хлеб



Во время правления Си доля внешней торговли Китая с ведущими богатыми экономиками мира падала. В последние годы торговля с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, состоящей из десяти членов, и другими странами БРИКС, а именно с Бразилией, Россией, Индией и Южной Африкой, росла быстрее, чем ее торговля с Европой и Америкой (см. диаграмму 4).



Для Си Цзиньпина, хотя Америка по-прежнему важна, "сотрудничество Юг-Юг" быстро становится стратегическим и экономическим приоритетом. Под этим он подразумевает создание альтернативного центра мировой силы, который вращается вокруг Китая, а Запад находится на безопасном расстоянии. Китай активизирует усилия по привлечению стран "глобального Юга", как называет это Си, пытаясь закрепить их на орбите Китая с помощью неявных обещаний экономической выгоды в обмен на их молчаливое согласие с мировоззрением Китая. Китай открывает новую дверь. На этот раз он устанавливает условия для тех, кому разрешен въезд".



Подробнее

https://zavtra.ru/blogs/kitaj_reshaet_slozhnie_ekonomicheskie_zadachi Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707948480





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