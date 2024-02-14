Мы - пскапские... Как выжить русскому Сырскому в украинской паучьей банке?

06:08 15.02.2024

Незалежный олигархат не против организовать массовые протесты населения

Владимир Сергеев Олег Фаличев



Любые боевые действия, какие бы задачи они ни решали, это не только тактика и стратегия, наступление и оборона, но еще и экономика государства, которое их ведет, и о чем порою забывают. Применительно к Украине стоит вспомнить о коррупции и стоящих за нею олигархов, которым СВО приносит серьезные экономические убытки. Но как все это связано с ходом боевых действий и отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного?



Закулисные игры Порошенко



Только в ДНР олигарх Ренат Ахметов потерял свои крупные активы такие, как "Азовсталь", "Авдеевский коксохимический завод", ряд крупных шахт. Несут потери от российских ракетных ударов и другие владельцы "заводов, газет, пароходов". Прежде всего, те, что имеют доли в портовой инфраструктуре и крупных промышленных объектах.



После провала украинского контрнаступа олигархические элиты Украины стали осознавать, что продолжение активных боевых действий приведет их к разорению, а в случае нашего наступления Украина может потерпеть полное поражение, следствием которого станет утрата ими всех активов.



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В связи с этим они стали предпринимать активные попытки заморозить конфликт и выйти на очередной "Минск". Основную роль в этом играл бывший президент незалежной Петр Порошенко, выстроив с высшим военным руководством страны определенные отношения и в первую очередь с Залужным. Все это серьезно влияло на ход боевых действий.



Во многом именно под влиянием Порошенко и выражая интересы олигархов главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью журналу "Экономист" еще в ноябре 2023 года однозначно констатировал, что на фронте сложилась патовая ситуация и ни одна страна не может вести наступательные действия. Такое заявление также было рассчитано на российское экспертное общество, чтобы в России подхватили этот тезис и начали говорить о новых мирных переговорах.



Заморозка конфликта нужна была олигархам не только для того, чтобы спасти свои активы, но и для проведения президентских выборов в более выгодной для них обстановке. Однако, во-первых, руководство России не повелось на эту уловку. А во-вторых, команда Зеленского понимала: выборы для них будут означать политическую смерть. В западных СМИ по заказу Порошенко публиковались компрометирующие материалы на самого Зеленского и его супругу Елену, которая, летая по миру в с мужем, всякий раз тратила огромные суммы на приобретение в дорогих бутиках драгоценностей и эксклюзивных нарядов. А Зеленский прикупил дорогие апартаменты за десятки миллионов долларов в Саудовской Аравии.



Но дело еще в том, что высокий рейтинг Залужного среди населения, популярность в армии делали его реальным претендентом на президентский пост. После поражения на выборах на Зеленского повесили бы все неудачи на фронте, обвинили в коррупции и стали готовить почву для очередного майдана.



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Такая перспектива не устраивала не только Зеленского, но и его иностранных хозяев, которые еще питают надежды одержать победу над Россией. Коллективному Западу во главе Украины нужен топ-менеджер, который, не задумываясь, проводит их политику, а вовсе не ставленник олигархических элит. Поэтому вопрос об отставке Залужного был решен.



Что касается приезда на Украину Виктории Нуланд, то он имел целью не защитить Залужного, которого считают американским ставленником, а оказать давление на политические, военные и олигархические круги, стоящие за ним. Сделать это американцам несложно. Все счета олигархов находящиеся в якобы независимых офшорах, в действительности жестко контролируются англосаксами, которые превратили их в финансовые ловушки.



Глава ГУР Кирилл Буданов также поддерживал Залужного и олигархов, рассчитывая занять при новом президенте более высокую должность. Он как никто понимал, что перспектив победы у Украины над Россией нет, несмотря на западную помощь. Украина лишь инструмент коллективного Запада, чтобы как можно дольше продлить конфликт в надежде на внутреннюю дестабилизацию в России. И тот факт, что Буданова внесли в перечень террористов и экстремистов, не добавлял ему уверенности в завтрашнем дне - в России с террористами разговор один, мочить везде, даже в сортире.



Поэтому, чтобы как-то сгладить внутренний конфликт с военными, Залужному с Будановым в качестве пилюли дали звания героев Украины. Власть не хочет демонстрировать, что в высшем руководстве происходит раскол, поскольку это будет деморализовать население и армию. Вполне вероятно, что через некоторое время в отставку отправят и Буданова. В армии уже началась повальная чистка людей Залужного. На днях назван новый начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич - вместо верного соратника Залужного - Сергея Шепталы.



"Мясник" и неофит



Подчеркнем: назначение вместо Залужного Александра Сырского - это прежде всего политическое решение. Он входит в систему отношений Ермака и Зеленского, далек от олигархов и различных нацбатов. Но Сырский по национальности русский, и для националистов останется всегда москалем, человеком второго сорта. Его можно назвать неофитом украинства. Как и все неофиты, он будет стараться показать и доказать свою приверженность укронацизму, беспрекословно исполнять указания Зеленского и американских хозяев, демонстрируя показную решительность и преданность. Именно он, выслуживаясь перед бандеравцами, не задумываясь бросал тысячи бойцов в бахмутскую мясорубку, заслужив прозвище "мясник".



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Каких событий еще можно ожидать в этой банке пауков? Видимо, Сырский возьмет на себя всю ответственность за объявление и проведение новой мобилизации, от которой старались дистанцироваться Зеленский и Залужный, не желая иметь имиджевых потерь. К тому же в силу своей национальности не будет представлять угрозу Зеленскому на политическом поле. Таким образом, убрав Залужного и поставив на место олигархов, США и их союзники обеспечили относительную безопасность режима Зеленского, чтобы он и дальше продолжал войну до последнего украинца.



Предстоящая тотальная мобилизация на Украине естественно будет вызывать стихийные протесты народа (уже вызывает), который, мягко говоря, испытывает усталость от творящегося беспредела. В связи с этим украинское руководство усиливает полицейские подразделения, предназначенные для усмирения мирного населения. С их подготовкой ознакомился в ходе своего визита Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, декларируя при этом, что они якобы предназначены для работы на территориях, которые будет освобождать Украина.



Однако вряд ли украинские олигархи смирятся с дальнейшей потерей своих активов и при первой возможности постараются придать протестам населения организованный характер, направить их против Зеленского и москаля Александра Сырского. Грызня пауков в украинской банке продолжается.