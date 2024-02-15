Коллективный Запад: диктатура умалишенных, - А.Белов

07:16 15.02.2024

15.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Никакой иной формы правления, помимо диктатуры, охватившее Европу безумие не предполагает



Выступая вскоре после своего избрания в эфире американского канала CNN, новый президент Финляндии Александр Стубб заявил о согласии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что "путь к миру в Европе лежит через поле битвы".



"Я думаю, что сейчас Украине нужны финансы. Мы получили это как от США, так и от ЕC. Им нужно оружие и боеприпасы. Чего бы это ни стоило, мы должны помочь Украине. Мы продолжим помогать Украине", – подчеркнул финский лидер.



Слушая высказывание очередного европейского политика, я невольно ловил себя на мысли, что с некоторых пор мы, сами того не замечая, очутились в оруэлловской реальности, где война – это мир, свобода – рабство, а незнание – сила. При этом создается впечатление, что те, кто с высоких трибун вещают все эти очевидно абсурдные мысли, на самом деле даже не осознают их абсурдность. Как будто все они в одночасье лишились рассудка.



Знаете, намедни меня неприятно поразила не относящаяся в общем-то к политике новость о том, что бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт совершил парную эвтаназию со своей супругой Евгенией. Тут в принципе говорить не о чем, сюжет, скорее, для Голливуда, чем для публицистической статьи: двое очень старых (ван Агту было 93 года) и тяжело больных людей решили добровольно и вместе, – как пишут голландские СМИ, "держась за руку", – уйти из жизни. Их право.



И все бы ничего, если бы при жизни Дрис ван Агт не был бы ревностным католиком, а церковь, как известно, крайне негативно относится к самоубийствам, даже если их завуалировать "красивым" названием. А также в появившейся в последнее время на Западе (особенно в Канаде) "моде" добровольно уходить из жизни по медицинским или даже материальным показаниям. "Самоубийство в любой сложной ситуации", как говорится.



Трудно отделаться от мысли, что где-то в сознании homo occidentalis, человека западного, произошел какой-то серьезный, цивилизационный слом, заставивший его отказаться от собственной идентичности, основанной в первую очередь на христианской морали. И все это тоже признаки некоторого душевного нездоровья.



Осознавая все это, уже по-иному рассматриваешь слова и действия руководителей западных государств. Взять хотя бы немецкого канцлера Олафа Шольца, который во время недавней поездки в Вашингтон позволил себе прокомментировать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, назвав это интервью "абсурдным".



"Германия и США должны поддерживать сохранение мира. Это особенно важно на фоне российской агрессии в отношении Украины, которая продолжается. Мы увидели это недавнее абсурдное интервью Путина, и мы понимаем, что он всегда много лжет об истории этой войны. Нетрудно догадаться, почему он делает это. Он хочет получить часть территорий своих соседей. Это просто империализм".



Прослушав этот отрывок, я обратил внимание на то, что ровно то же самое слово ridiculous – абсурдный, нелепый, смехотворный – Шольц употребил и в 2022 году в Кремле, накануне начала СВО, комментируя слова российского лидера о геноциде, устроенном Украиной на Донбассе.



И вопрос вовсе не в том, как внук офицера СС относится к планомерному и намеренному уничтожению русских, с этим все и так понятно, а в том, почему Шольц, как и его финский коллега, называет поставки оружия воюющей стране "борьбой за сохранение мира", а также позволяет себе столь, мягко говоря, некорректные высказывания, непростительные не только политику его ранга, но и вообще любому человеку в здравом уме.



В связи с этим меня совершенно не удивляет то, куда нынешний германский лидер завел свою страну, несмотря на отчаянные попытки других членов правительства предотвратить надвигающуюся катастрофу.

А о том, что ситуация в экономике ФРГ отнюдь не шуточная, прямым текстом пишут западные издания. Так, агентство Bloomberg берет большое интервью у немецкого министра финансов Кристиана Линднера, в котором приходит к выводу, что дни Германии как промышленной державы сочтены.



"Германия находится на грани утраты статуса промышленной сверхдержавы из-за ряда факторов, таких как конкуренция со стороны США, уменьшение интереса со стороны Китая к немецким товарам и энергетический кризис, вызванный прекращением поставок российского газа", – отмечает агентство.

Кроме того германский министр рассказывает, что в немецком традиционно очень социально ориентированном бюджете все меньше денег на реализацию социальных программ.



"Все социальные проекты, которые есть в Германии, включая статус-кво социального обеспечения, экологические проекты и необходимость тратить больше на внешнюю безопасность – все это может быть реализовано только при большом экономическом процветании, не иначе".



Но самое печальное, по мнению Линднера, состоит в том, что руководство страны в лице того самого Шольца как будто не замечает происходящего и продолжает идти по пути разрушения государства.



"Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Министр финансов говорит, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем. И когда такой анализ озвучивает глава Минэкономики, для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", – с нескрываемым удивлением констатирует глава германского Минфина.



Озабоченность Линднера, в том числе и неадекватностью главы правительства, несложно понять, если посмотреть основные параметры недавно принятого бюджета Германии на 2024 год.



Примерно неделю тому назад бундестаг утвердил главный финансовый документ страны в размере около €476,8 млрд, из которых €7,6 млрд планируется выделить на оказание военной помощи Украине. При этом, несмотря на то, что из бюджета исключены субсидии для сельскохозяйственных предприятий и часть социальных программ, он все равно получился с дефицитом в €39 миллиардов.



Продолжать поддерживать деньгами украинский режим, будучи при этом в долгах как в шелках, – это ли не признак прогрессирующей политической шизофрении?



И никакими пропагандистскими мантрами про необходимость "победить Россию на поле боя" или хотя бы "наказать ее за агрессию" это не объяснить. Как пишет немецкий журнал Focus, поставки оружия или экономические ограничения не могут ни предотвратить, ни прекратить войны, ибо избегать их помогает не конфронтация, а переговоры.



"Достичь мира во время холодной войны помогло не оружие, а интенсивная дипломатия. Запад не хочет вмешиваться в боевые действия напрямую, и это разумно. Однако две его цели – защита Украины и предотвращение военного обострения ситуации – противоречат друг другу. В условиях растущей опасности мировой войны дебаты об экономических санкциях, ядерных бомбах и членстве в НАТО показывают, что к старым заблуждениям добавляются новые. Правда в том, что экономические ограничения не могут ни предотвратить, ни прекратить войны. Санкциями против Москвы Германия ослабила не ее, а себя. Уход немецких компаний из России и отказ от прежнего энергетического партнерства привели к высоким ценам для немецкой национальной экономики и миллиардным убыткам".



Я не знаю, читал ли канцлер Шольц эту в высшей мере поучительную статью, но даже если так, то, судя по всему, ее главного посыла – худой мир лучше доброй ссоры – он не услышал. Как ранее не услышал и слов своих министров, с ужасом наблюдающих, как германская экономика катится в тартарары, а политическое руководство страны, захлебываясь в антироссийском раже, со взглядом безумцев тянет Германию к самому краю пропасти.



При этом мнения собственного народа, явно нежелающего погибать ради болезненных амбиций западных лидеров, никто, разумеется, не спрашивает. Ибо никакой иной формы правления, кроме диктатуры, безумие, даже политическое, не приемлет.