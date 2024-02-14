|Саид Зулпуев получил вожделенный мандат КырДепутата. И таких там -...
08:18 15.02.2024
Новый депутат Жогорку Кенеша Саид Зулпуев ("Ата-Журт Кыргызстан")15 февраля принес присягу на заседании парламента.
Он пришел вместо Абдыбахаба Боронбаева, который сдал мандат согласно поданному заявлению.
14 февраля Центризбирком зарегистрировал Зулпуева депутатом ЖК.
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ЗУЛПУЕВ Саидбек Мейраждинович
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[11.06.1968 - ..]
Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.
Образование высшее. В 1993 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности экономист.
Трудовая деятельность:
1985-1986 гг. - Управление Панамского гидроузла и ГК МСВХиПП КР, Техник сооружения.
1986-1993 гг. - студент Российской экономической академии имени Плеханова,
1987-1989 гг. - служба в рядах Советской Армии.
1993-1995 гг. - Проектный институт "Киргизпроводхоз", Старший экономист, ведущий экономист, заместитель начальника.
1995-1997 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, главный специалист.
1997-2000 гг. - Джалал-Абадский городской финансовый отдел, начальник бюджетного отдела.
2000 год - Чуйское областное финансовое управление, начальник бюджетного отдела.
2000-2001 гг. - Чуйское областное казначейство, заведующий.
2001-2007 гг. - Центральное казначейство Министерства финансов, заместитель директора.
2007-2008 гг. - Центральное казначейство Министерства финансов, директор
С 27 ноября 2008 года - 18 апр. 2011 - заместитель министра финансов -директор Центрального казначейства.
С 18 янв. 2012 - директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА)
13 октября 2018 года - назначен директором Агентства по ликвидации банков.
28.11.2021 - баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша 7-го созыва (как №26 списка "Ата Журт Кыргызстан".
с 14.02.2024 - депутат ЖК КР VII созыва (от партии Ата-Журт Кыргызстан, вместо выбывшего)
Советник государственной службы КР 2 класса.
2001 г. – Награжден Почетной Грамотой Министерства финансов Кыргызской Республики.
2003 г. – Присвоено звание "Отличник финансово-экономической работы"
семейное положение:
Женат, трое детей.