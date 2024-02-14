"Мы запустили нацпроект "Тундук".., - речь президента Жапарова в Дубае

08:23 15.02.2024 Текст - Выступление Садыра Жапарова на Всемирном правительственном саммите в Дубаи



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 13 февраля выступил на 10-м Всемирном правительственном саммите в городе Дубай, ОАЭ.



Текст выступления:



"Ваши Высочества,



Ваши Превосходительства,



Уважаемые главы государств и правительств,



Дамы и господа!



Весьма рад приветствовать вас и выступить на юбилейном десятом Всемирном Правительственном Саммите.



Прежде всего, выражаю сердечную признательность Его Высочеству Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Заеду Аль-Нахайяну за любезное приглашение принять участие.



За десять лет со дня своего основания Саммит превратился в эффективную площадку глобального диалога по многим волнующим человечество вопросам, в том числе, по обмену опытом государственного управления, улучшению работы правительства, повышению качества жизни людей, сокращению бедности.



Регион Ближнего Востока был колыбелью зарождения высоких цивилизаций, создания наук, источником уникальных мыслей и идей, которые обогатили мировую сокровищницу знаний.



Плеяда таких блистательных умов золотой эпохи Уммы, как Ар-Рази, Ат-Табари, Аль-Бухари, Аль-Фараби, Аль-Хорезми, Аль-Бируни, ибн Сина, ибн Халдун и многие-многие другие великие личности внесли свой неоценимый вклад в развитие всего человечества.



Дорогие друзья,



Для меня большая честь выступить перед вами и поделиться нашим видением дальнейшего развития Кыргызстана.



Достигнув своей независимости в 1991 году, после распада Советского Союза, страна прошла через множество испытаний.



Мы пытались примерить на себе "одежду" национальных практик других государств, перепробовали разные формы правления, начиная с президентской до парламентской, и теперь вновь вернулись к президентской.



Разумеется, все эти изменения отражали чаяния и надежды нашего народа, его стремление найти оптимальный путь государственного строительства, достичь стабильного и устойчивого политического и экономического развития.



Когда я пришел к власти в 2020 году в стране:



• не имеющей выхода к морю, территория которой на 94% состоит из высоких гор,



• пережившей три революции, череду социальных потрясений, глубокий экономический кризис, усугубленный последствиями коронавирусной пандемии,



• обладающей огромным энергетическим потенциалом и природными ресурсами, но не способной извлечь из этого полноценной пользы для своего развития, я поставил для себя главную цель: обеспечить процветание и благополучие моего народа.



Для этого мною были поставлены следующие приоритетные задачи:



Первое. Это модернизация всей системы исполнительной власти, трансформация работы Правительства.



Я персонально возглавляю исполнительную власть в стране в соответствии с Конституцией. Правительство должно служить интересам народа, создавать для людей благоприятные условия для духовного, интеллектуального, экономического, социального развития и должно предоставлять качественные государственные услуги.



С этой целью, в первую очередь, надо было усовершенствовать процесс принятия государственных решений.



До моего прихода к власти, у Президента и Премьер-министра были собственные администрации, со своими амбициями и видением, зачастую идущими вразрез друг другу.



Нередко две администрации перекидывали друг на друга ответственность за принятие важного решения. В итоге, это приводило к запаздыванию, а проблемы копились годами и не находили своего решения.



В этой связи мы пошли на объединение двух администраций в единую Администрацию Президента, которая на сегодня координирует всю исполнительную власть в стране. Председатель Кабинета Министров одновременно возглавляет Администрацию Президента.



Таким образом, мы сосредоточили весь процесс принятия и исполнения государственных решений в одном месте. Эти меры кардинально улучшили эффективность деятельности Правительства нашей страны в целом, а также укрепили вертикаль власти.



Второе. Это бескомпромиссная борьба с коррупцией.



К сожалению, это социальное зло было и остается одной из главных причин, приводящих к глубоким потрясениям в стране.



Чтобы искоренить это зло, особенно в экономической сфере, Кабинетом Министров проводится активная работа по выводу экономики из тени, в рамках программы по внедрению новых инструментов налогового администрирования.



В ходе борьбы с коррупцией и проверки расходования бюджетных средств государству возвращаются крупные средства.



Несмотря на то, что не были введены новые налоги, улучшение налогового администрирования привело к тому, что налоговые поступления в государственный бюджет в прошлом году показали рост почти на треть.



Третье. Это новая экономическая политика.



В Кыргызстане уверенными темпами развивается национальная экономика.



Экономический рост за последние три года составил в среднем почти 7 % (2021 г. – 5,5%, 2022 г.– 9%, 2023 г.– 6,2 %).



Реализуются крупные инфраструктурные и международные проекты с участием иностранных инвесторов, включая строительство гидроэлектростанций, строительство дорог, модернизация аэропортов и др.



Мы хотим сделать Кыргызстан региональным "бизнес-оазисом" с привлекательным инвестиционным климатом, либеральной внешнеторговой политикой, открытой и доверительной деловой средой.



Хотел бы вновь подчеркнуть, что Кыргызстан всегда открыт для инвесторов и партнеров.



Наша новая экономическая политика будет опираться, прежде всего, на три ключевых направления: энергетику, горнодобывающую и транспортно-транзитную отрасли.



Мы хотим грамотно извлечь выгоду от имеющегося в стране главного природного богатства – энергетических ресурсов.



Кыргызстан обладает значительным промышленным потенциалом по запасам гидроэнергетических ресурсов, которые оцениваются экспертами приблизительно в 142 млрд киловатт-час.



Мы твердо убеждены, что эти ресурсы должны служить народу.



Когда я стал во главе государства, использовалось 10 % потенциала. На сегодня освоено уже 13%, и мы нацелены на активизацию этой работы.



Мы приветствуем участие иностранных инвесторов и очень рады тому, что компания "Масдар" выразила твердое намерение работать у нас в стране.



Здесь хочу отметить, что в рамках моего участия в успешно проведенной климатической конференции ООН КОП-28 подписан трехсторонний меморандум между компаниями "Масдар", "Электрисите де Франс" и Кыргызстаном на реализацию проектов в области "зеленой энергетики" в объеме 3,5 Гигаватт.



Мы приступили к реализации проекта по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1, с проектной мощностью в 1,8 Гигаватт.



Идет строительство 50 малых и средних ГЭС, а также проектов в сфере возобновляемых источников энергии.



В интересах развития транспортно-логистического потенциала и выхода на мировые рынки мы начинаем проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который свяжет азиатские страны через Центральную Азию с Ближним Востоком, Южной Азией, Африкой и Европой.



Четвертое. Цифровизация всей системы государственных услуг, предоставляемых населению.



Система государственного управления, ставшая за последние десять лет громоздкой и неповоротливой, нуждалась в решительных мерах.



Мы пошли на эти шаги с помощью внедрения цифровизации.



Мы запустили национальный проект "Түндүк", представляющий собой систему электронного межведомственного взаимодействия.



Результаты приятно удивили нас самих.



Резко повысилась эффективность государственного управления, ускорились темпы межведомственной координации, снизилась коррупционная составляющая. Конечно, мы внимательно изучаем передовые практики и опыт наших зарубежных партнеров.



Здесь я хотел бы отметить эмиратскую программу "Правительственные акселераторы", внедрение которой в Кыргызстане уже дало положительные результаты и получила самые позитивные отклики среди нашего населения.



Нам очень понравилась данная идея и в марте прошлого года Правительство дало официальный старт данному проекту.



Наши государственные служащие прошли в Эмиратах необходимое обучение и в течение 100 дней мы смогли определить и реализовать три проблемные задачи социального характера. Мне приятно отметить успех данного проекта.



Мы намерены в ближайшее время совместно с эмиратскими друзьями приступить уже к реализации второй фазы программы.



Дорогие друзья!



Искусственный интеллект предоставляет огромные возможности для улучшения качества жизни людей, если им пользоваться правильно.



У нас недавно успешно протестировали собственную модель искусственного интеллекта на кыргызском языке, обученную на основе нашей культуры, знаний, традиций и этики. Я считаю, что особая ценность и востребованность искусственного интеллекта будет заключаться в том, чтобы в него было включено многообразие традиций и ценностей всего человечества.



Пользуясь тем, что господин Сэм Альтман - создатель Чата GPT находится с нами, хочу подтвердить нашу готовность предоставить текстовый корпус и накопленные знания нашего народа.



Качественное образование – это фундамент прогресса и развития любой страны.



Мы направляем 20% нашего национального дохода на цели образования. Мы должны достойно ответить на вызов трансформации образовательного сектора.



Уважаемые участники Саммита!



Проводя эти реформы в Кыргызстане, мы ни на шаг не отступили от базовых принципов демократии.



И в этом контексте мы, как и братские арабские народы, с незапамятных времен применяем систему выстраивания прямого диалога и взаимодействия власти и народа.



В частности, мы возродили традиционный общественный институт "Курултай". Это собрание, где представители народа собираются для обсуждения важных вопросов, принятия решений и поддержания общественного согласия.



Традиция коллективного совещания и прямого общения имеет много схожего с институтом "Мажлис" в Эмиратах и других арабских странах.



Кабинет Министров в полном составе отчитывается перед делегатами Курултая о проделанной работе.



При этом хочу подчеркнуть, что Курултай не подменяет собой роль общенационального парламента страны – Жогорку Кенеша.



Пожелания и наказы народа становятся своего рода директивами в адрес исполнительной власти. Государственная политика является ориентированной на человека и его потребности.



По реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) мы стали 45ми в мире из 166 стран. Мы намерены к 2030 году войти в число 30 лучших стран по реализации ЦУР.



Перемены к лучшему уже ощущают наши соотечественники, у которых появилась надежда на лучшее будущее, уверенность в завтрашнем дне.



Дорогие друзья!



В сегодняшней быстро меняющейся международной ситуации, вызовы и угрозы давно вышли за рамки национальных границ.



Будь это изменение климата, терроризм, экстремизм или вопросы энергетической и продовольственной безопасности.



В этой связи консолидация совместных усилий и наш коллективный ответ необходимы для поиска эффективных решений.



Кыргызстан в период турбулентности ищет свой путь развития, осуществляет сотрудничество с партнерами и стремится обеспечить для народа достойный уровень жизни.



Мы глубоко обеспокоены происходящими событиями в отдельных уголках мира, что негативно сказывается на региональной, международной стабильности и безопасности, а также мировой экономике.



В завершение, хочу отметить, что роль и значение Всемирного правительственного саммита будет только возрастать.



Хочу пожелать плодотворных дискуссий и больших успехов гостям и участникам Саммита.



Благодарю за внимание". Источник - kg.akipress.org

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