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Сергей Миркин: Трамп не император Адриан, но и не Байден
09:17 15.02.2024

Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

Сергей Миркин
журналист, Донецк
14 ФЕВРАЛЯ 2024,

Во время выступления в Южной Каролине бывший, а возможно и будущий президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте Украины с Россией, заявил: "Мы должны уладить эту войну". Он назвал Зеленского "величайшим торговцем в истории". Кроме того, по мнению Трампа, США потеряют миллиарды долларов, если Украина заключит мир с Россией без американцев. Еще ранее экс-президент высказывал мысль, что Украине и Израилю США деньги должны давать только в долг и только в том случае, если они их смогут вернуть.

В украинском сегменте Сети эти слова вызвали панику, началась настоящая истерика, ведь в случае победы Трампа майданной Украине придет конец. Но появились эксперты-успокоители, которые написали, что слова Трампа рассчитаны на его сторонников-маргиналов, а риторика Трампа в 2016 году, когда он был кандидатом перед своей прошлой каденцией, очень отличалась от его действий на посту президента.

Рассчитывать на победу Трампа, как на решение всех проблем, точно не стоит. Как минимум об этом свидетельствует исторический опыт. В 2016 году в России и Донбассе многие надеялись, что приход вменяемого политика вместо либерала Обамы принесет мир Донецку и Луганску, будет перезагрузка отношений США и России. Появился даже лозунг: "Трамп – наш!".

Когда Трамп в 2016 году пришел к власти, его сравнивали с древнеримским императором Адрианом, который понял, что Римская империя больше не может расширяться, и сосредоточился на защите существующих границ. Так и Трамп понял, что США не могут управлять всем миром и должны сосредоточиться на защите своих интересов, которые действительно важны для Штатов в регионах мира. Однако в реальности Трамп продолжил политику расширения и сохранения "американского мира".

Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе
Будет ли Трамп снова зависим от либералов в случае, если второй раз станет президентом? В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что неважно, кто будет президентом США, куда важней, какое настроение у американских элит. И с этим сложно не согласиться. Любой правитель без поддержки обречен. Но у Трампа есть поддержка сильных мира сего, а не только маргиналов, как бы ни пытались успокоить себя и других "эксперты" на Украине. Миллиардер Илон Маск назвал безумием принятие закона о выделении сейчас ассигнований для Украины, чтобы заставить Трампа финансировать Киев в случае его победы. Ранее по поводу данного плана демократов возмущался сенатор Джеймс Вэнс. Плюс фронда против Байдена губернатора Техаса и поддержавших его республиканских губернаторов из-за проблемы границы.

Все это говорит о сильном расколе внутри американской элиты, какой восемь лет назад – когда Трамп сменил Барака Обаму – и не снился. Поэтому новая каденция Трампа, если она состоится, уже будет проходить в другой реальности. Кроме того, украинский вопрос не самый главный во внешней политике США – хоть без Трампа, хоть, тем более, при Трампе. Тем более, что у Трампа явно чешутся руки обновить НАТО – таким образом, чтобы США перестали платить за защиту всех членов блока и чтобы члены блока и сами немного беспокоились о своей безопасности.

Трамп и его сторонники главной угрозой для США считают Китай, а не Россию. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью заявил, что главной целью США в конфликте на Украине было ослабить Россию и вбить клин между Россией и Китаем. Однако это не получилось, поэтому конфликт на Украине становится бессмысленным для США. Если Трамп и его окружение считают так же, то вероятность того, что США переложит финансирование Украины полностью на плечи ЕС, очень высока. Он уже заявил, что США дали Украине более ста миллиардов долларов, и другие страны НАТО должны дать не меньше. Но несмотря на воинственные заявления европейских политиков, очень сомнительно, что у них хватит ресурсов и политической решимости поддерживать Украину без руководящей роли вашингтонского обкома.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707977820


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