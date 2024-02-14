Квартиры белорусских оппозиционеров продают с аукциона, - Дмитрий Тараторин

09:23 15.02.2024

14.02.2024



Противники официального Минска могут лишиться не только свободы, но и собственности

Дмитрий Тараторин



У оппозиционерок Вероники Цепкало, Татьяны Хомич и Светланы Тихановской отбирают недвижимость в Белорусии.

Супруга бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, находящаяся, как он, в эмиграции, обратилась в Следственный комитет и прокуратуру по поводу того, что их квартира без всякого оповещения владельцев выставлена на аукцион. Это не первый подобный случай. Ранее "ушла с молотка" недвижимость семьи Тихановских. Сподвижник Светланы Тихановской Павел Латушко также лишен возможности распоряжаться своим имуществом. Но Вероника Цепкало не только потребовала объяснений от СК, но и пригрозила будущим покупателям, что это им даром не пройдет.



Вероника Цепкало сообщила в соцсетях о том, что минскую квартиру ее супруга Валерия, бывшего кандидата в президенты Белоруссии, выставили на аукцион. Между тем, согласно ее утверждениям, недвижимость принадлежит также ей и двум несовершеннолетним детям. "Я обращаюсь в Следственный комитет и Государственную прокуратуру Республики Беларусь с требованием провести расследование", – заявила Цепкало.



Жена политика возмущена: "Квартира была куплена нами в совместном браке и не может считаться только собственностью моего супруга. На эту квартиру также имеют имущественные права и двое наших несовершеннолетних детей". Ссылаясь на Кодекс о браке и семье и Жилищный кодекс, Вероника Цепкало подчеркивает, что нельзя лишить мать с несовершеннолетними детьми формально их единственного жилья. Кроме того, она требует провести расследование "на предмет разгрома квартиры, а также кражи личного имущества".



Семья Цепкало сейчас находится за рубежом, вне досягаемости белорусского правосудия. Но вот недвижимость с собой не увезешь.



Напомним, что у Валерия Цепкало яркая биография. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года. Потом трудился на дипломатическом поприще – послом Республики Беларусь в США и Мексике. В 2005–2006 годах даже являлся полномочным представителем президента в парламенте. Потом был одним из сооснователей и директором Парка высоких технологий.



Но его спокойная и безбедная жизнь закончилась в мае 2020 года, когда он объявил о своем выдвижении на выборы президента Республики Беларусь. В июле ему было отказано в регистрации. После чего, опасаясь уголовного преследования, он покинул страну вместе с семьей.



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Недвижимость и счета Павла Латушко

в Минске арестованы. Фото ReutersВесной прошлого года Минский областной суд заочно приговорил Цепкало к 17 годам колонии усиленного режима. Ему вменялся целый ряд уголовных статей – от призывов к захвату власти до получения взятки в особо крупном размере. Кроме того, в доход государства с него должно быть взыскано более 2,4 млн руб.

Жена несостоявшегося кандидата Вероника наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой стала в 2020 году одной из участниц женского "триумвирата", представлявшего объединенные протестные силы.



Сейчас она протестует против отъема квартиры и предупреждает ее возможных покупателей: "Я обращаюсь к людям, которые захотят приобрести нашу квартиру по заниженной цене с целью "сорвать халяву". Вы должны отдавать себе отчет в том, что мы обязательно вернемся домой, вместе с детьми въедем в квартиру, построенную на законно заработанные средства, и потребуем от вас уплаты арендных платежей за весь период пользования нашим имуществом".



Разумеется, семья Цепкало не одинока в этой своей проблеме. Аресты имущества коснулись, большинства оппонентов действующей власти, против которых заведены уголовные дела. Так, квартира Сергея и Светланы Тихановских была продана с аукциона еще в прошлом году. Имущество заместителя главы Объединенного переходного кабинета Павла Латушко, а именно земельный надел, дом и деньги на банковских счетах, также под арестом.



Активно распродается имущество находящегося в заключении бывшего банкира, также пытавшегося баллотироваться на пост президента, Виктора Бабарико. Недавно с молотка была продана пара его часов. А ранее автомобиль и даже оптический прицел.



"Генеральная конфискация – когда конфискуется все имущество. Хотя она используется редко. Это такое дополнительное наказание, пришедшее к нам из СССР. Мало посадить человека, важно отобрать у него все имущество, продать все его имущество, отобрать, распродать – это форма гражданского уничтожения человека", – прокомментировал эту ситуацию юрист и правозащитник Роман Кисляк.



А сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак обращается ко всем, кто так или иначе вовлечен в оппозиционную деятельность: "Подумайте, как будут выглядеть ваши имущественные отношения: на кого будет оформлено недвижимое или движимое имущество, где будут храниться наличные или безналичные деньги, чтобы в случае ареста не пострадала ваша семья".



Между тем в среду в соцсетях сообщили, что массовые задержания лиц, каким-либо образом связанных с поддержкой осужденных за борьбу с действующей властью, прошедшие в 20-х числах января, оказались масштабнее, чем предполагалось изначально. Речь может идти о 700 человек. Правда, большинство людей отпускали после того, как силовики выясняли у них, из каких зарубежных источников заключенные и их семьи получают помощь, а также кто регулярно помогает им в самой Белоруссии.



Таким образом, власть стремится не только поразить в имущественных правах тех, кого она именует беглыми, но и лишить источников финансирования своих противников (даже осужденных), оставшихся в стране.