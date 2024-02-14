Моди открыл индуистский храм в Эмиратах. Дели хочет помешать китайской инициативе "Пояс и путь", - НГ

09:45 15.02.2024

Моди открыл индуистский храм в Эмиратах



Дели хочет помешать инициативе "Пояс и путь"

Владимир Скосырев



ОАЭ и Индия подписали рамочное соглашение о торговом коридоре, который соединит ее с Европой через Ближний Восток. Договоренность была достигнута во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Дубай. Этот амбициозный проект, предполагающий использовать и суда, и поезда, одобряют Вашингтон и Брюссель. Но детали того, как будет реализована идея, не обнародованы. Как говорят эксперты, коридор должен включать и Израиль, а это на фоне войны в Газе натолкнется на обструкцию арабских стран.



МИД Индии подчеркнул, что Дели и Дубай пришли к взаимопониманию по этому вопросу еще до визита Моди. Сообщение о коридоре, который должен протянуться из Индии через Аравийское море к ОАЭ, Саудовской Аравии, затем пройти через Иорданию, Израиль в Европу, было обнародовано в Дели в сентябре 2023 года в ходе саммита группы G20.



Но МИД Индии, как передал Reuters, почему-то не упомянул ни одну страну в регионе, помимо самой Индии и ОАЭ. Причина умолчания очевидна. Война в Газе, которая длится четыре месяца, пустила под откос планы США углубить партнерство Израиля с его арабскими соседями. Саудовская Аравия остановила процесс нормализации.



Моди встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заид Аль Нахайяном. Индийский лидер часто называет его братом. Хозяин тоже не разочаровал гостя. "Сегодня наш регион переживает трудное время, но мы смотрим в будущее с надеждой благодаря отношениям с Индией", – сказал шейх.



ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем в 2020 году на основе Соглашений Авраама при поддержке США и сохраняют их во время войны. В то же время ОАЭ критикуют израильские бомбардировки и призывают к прекращению огня.



Заключение рамочного соглашения между Индией и ОАЭ – это сигнал о желании построить коридор, хотя он может подорвать китайский проект "Пояс и путь", передал Reuters. Причем пакт был подписан несмотря на то что хуситы в Йемене атакуют суда в Красном море.



Помимо этого Индия и ОАЭ подписали двусторонний договор об инвестициях, а также согласились сотрудничать в передаче электричества, в области цифровой инфраструктуры. Моди выступил на стадионе в Абу-Даби перед десятками тысяч индийских работников, живущих в стране, и открыл первый индуистский храм в исламской монархии.



Агентство АР, напоминая, что Индия – это ключевой покупатель нефти у ОАЭ, указывает: сейчас она хочет заключить долгосрочный контракт и на приобретение сжиженного газа. Укреплению связей между двумя государствами способствует индийская диаспора, насчитывающая 3,5 млн человек (все население Эмиратов насчитывает 9 млн). Большая часть приехавших – люди физического труда, низкооплачиваемые. Но среди индийцев растет и число "белых воротничков".



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Реализовать транспортный коридор можно, но он гораздо дороже, чем морской коридор, который идет через Суэцкий канал. Возможно, это просто громкие заявления, а фактически каждая сторона заботится о своих интересах. Индии это нужно, чтобы экспортировать свою рабочую силу, которая будет, к примеру, строить железные дороги. Страны Персидского залива заинтересованы в таких работниках.



Но пресса упоминала и экономический коридор. Это совершенно иное. Тут, к примеру, рядом с железной дорогой возводятся заводы. Такой вариант действительно позволил бы противостоять влиянию Китая. Пока речь об этом не идет. Отношения с Израилем – это, конечно, проблема для арабских стран. А у Индии подход реалистичный. Она заявляет, что поддерживает независимое палестинское государство и одновременно сотрудничает с Израилем, в частности, в области высоких технологий".



Впрочем, Индия рассматривает себя как гаранта безопасности в Индийском океане. Не случайно она послала свои военные корабли на помощь судам, подвергающимся атакам со стороны хуситов. А как сообщил журнал Diplomat, на конференции по безопасности в Индийском океане в Перте (Австралия) глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, используя эзопов язык, что именно Китай угрожает стабильности и свободе судоходства.



14.02.24