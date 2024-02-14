На Рогун. Таджикистан никак не может найти инвесторов

10:42 15.02.2024

Названы наиболее вероятные внешние инвесторы Рогунской ГЭС



Ведутся переговоры с более 10 партнерами по развитию.

Рогунская ГЭС



Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода назвал партнеров правительства Таджикистана по развитию, которые заинтересованы в финансировании достройки Рогунской ГЭС.



В качестве таких организаций на пресс-конференции 14 февраля в Душанбе он назвал Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд ОПЕК, Саудовский фонд развития.



Рахимзода отметил, что с двумя из вышеназванных организаций еще в прошлом году заключены договоренности о финансировании Рогунского пректа – со Всемирным банком, который выделит на эти цели $150 млн и с Саудовским фондом развития ($100 млн).



10:00 9 февраля

Как менялась стоимость достройки Рогунской ГЭС

По его словам, с остальными партнерами продолжаются переговоры, результаты которых будут известны в течение наступившего года.



На достройку Рогуна, после возобновления в 2008 году, было направлено более 40 млрд сомони (около $4 млрд), в том числе, за счет продажи акций ОАО "Рогунская ГЭС" (890 млн сомони), евробондов ($500 млн), а оставшаяся часть – за счет госбюджета.



В начале февраля 2023 года Минэнерго сообщило, что для завершения строительства станции, по последним оценкам, потребуется $6,2 млрд.



В министерство подчеркнули, что по вопросам финансирования Рогуна ведутся переговоры с более 10 партнерами по развитию.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время послания парламенту 28 декабря минувшего года сообщил, что в 2023 году на достройку Рогуна было направлено 5 млрд сомони ($456 млн).



Справка "Азия-Плюс":



Рогунская ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии гидроэлектростанцией, установленная мощность которой составит 3600 МВт. Годовой объем выработки электроэнергии после полной сдачи станции в эксплуатацию составит от 13 до 17 млрд киловатт-часов. Это составляет примерно 65%-85% годовой выработки электроэнергии всеми действующими мощностями в республики.



В целом, в машинном зале станции планируется установить шесть агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 МВт. Запуск последнего агрегата станции запланирован на 2029 год.



Строительство станции разделено на отдельные лоты: ЛОТ 1 – электромеханическое оборудование, ЛОТ 2 – плотина электростанции, ЛОТ 3 – правобережные сооружения и ЛОТ 4 – левобережные сооружения. Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году.