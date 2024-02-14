Кыргызстан. На криминальные группировки теперь можно пожаловаться по телефону в ГКНБ. Номера тут -

10:48 15.02.2024

В Кыргызстане больше не будет понятия криминальных группировок, деструктивные проявления будут в корне уничтожены. Об этом заявил ГКНБ.



ГКНБ и МВД предупреждают: любой, кто будет работать с преступными группировками, вести бизнес, делиться бизнесом и ежемесячно отмечаться (отметка) о своем бизнесе, будет нести ответственность в рамках законодательства Кыргызстана.



"Если же вдруг криминальные элементы будут просить "дань" у бизнесменов, владельцев ресторанов, владельцев фабрик и заводов, просьба обращаться в адрес ГКНБ или МВД", - говорится в сообщении.



Контакты: ГКНБ (0312) 660475, 626504.



Областные управления комитета:



Чуйская область - (0312) 54-07-19;

Жалал-Абадская область - (03722) 5-60-49;

Ошская область - (03222) 2-30-78;

Иссык-Кульская область - (03922) 5-11-80;

Таласская область - (03422) 5-20-43;

Нарынская область - (03522) 5-08-49;

Баткенская область - (03622) 5-00-33.

Подробнее: svodka.akipress.org/news:2065965?f=cp