Начальник отдела уголовного розыска УВД Ошской области вымогал деньги у американца...

10:58 15.02.2024

Глава отдела уголовного розыска УВД Ошской области вымогал деньги у американца, - ГКНБ



ГКНБ задержал начальника подразделения УВД Ошской области за вымогательство денег у гражданина США. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба комитета.



Органы национальной безопасности установили факт преступного сговора руководителя подразделения УВД К.И.А. с гражданкой Кыргызстана М.Н.М.



Гражданин США Н.Б. в конце декабря 2023 года обратился к начальнику отдела уголовного розыска УВД Ошской области К.И.А. Он просил принять меры в отношении кыргызстанки М.Н.М. по факту угрозы и шантажа с ее стороны за якобы имевшее место изнасилование.



"Сотрудник милиции К.И.А., вместо пресечения преступного посягательства и принятия установленных законом мер в отношении М.Н.И., вступил с последней в преступный сговор и организовал через нее незаконное требование 2 млн сомов путем шантажа у гражданина США Н.Б.", - говорится в сообщении.



Гражданин США обратился в УВД города Ош, и кыргызстанка М.Н.М. задержана с поличным при получении денег. Расследование установило, что для получения денег она приехала на машине сотрудника милиции К.И.А., который при задержании скрылся с места преступления.



Уголовное дело передали в следственное управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области. Сотрудники комитета 13 февраля задержали начальника отделения УВД, он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



По данным УВД Ошской области, ГКНБ проводил работу совместно с сотрудниками Службы внутренних расследований МВД. Задержанный является начальником отдела уголовного розыска по особо тяжким преступлениям УВД Ошской области.



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