Про оккупантов и идиотов: главный официоз-журналист Узбекистана сказал, что думал...

11:12 15.02.2024

Про оккупантов и идиотов: главный журналист Узбекистана прикрылся украинским Марксом

13 февраля 2024



Шерзод Кудратходжаев. Иллюстрация: стоп-кадр / Readovka

Жители Узбекистана, не знающие узбекский язык, являются "оккупантами или идиотами". Об этом заявил в интервью председатель Национальной медиаассоциации, глава Общественного совета Министерства дошкольного образования страны Шерзод Кудратходжаев.



Выпад Кудратходжаева очевидно нацелен на русских, хотя поминаются и белорусы с украинцами. При этом он прикрылся якобы цитатой Карла Маркса (об этом ниже), опустив пару мелочей, в которых, как известно, дьявол и кроется. Сотни тысяч людей, приехавших в свое время в Узбекистан из той же России, не были чужестранцами - они являлись гражданами той же страны, что и узбеки. А в Ташкент прибыли не для того, чтобы его разрушить, а чтобы отстроить после разрушительного землетрясения, и сделали это с любовью и отдачей. Не признавать того и другого может только э… человек зашоренный.



"Когда они говорят, в 1966 году сюда приехали после землетрясения, приехали многие помогать, приехали многие заключенные тогда - в СССР многое сделано руками заключенных, и Беломор-канал, и многие стройки, - приехали из Белоруссии, с Украины, из России. Многие заключенные. Но многие здесь и остались. Население Ташкента было 300−400 тысяч до землетрясения. Потом здесь стало почти миллион. Очень многие остались… Они многие дома сами построили, сами здесь живут… Но наш язык они за 40 лет, 60 лет не научились… Как утверждал Карл Маркс, язык страны, где он живет, не знают два человека. Первый - это оккупант… видимо, в сознании многих людей - они оккупанты… Второй - это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать… Поэтому пусть они сами для себя [решают], они оккупанты или идиоты. У меня такое… пускай не обижаются",

- сказал Кудратходжаев.



Теперь по поводу Карла Маркса (см. выше), который якобы заявил, что не знать языка страны проживания может только гость, идиот или оккупант.



Проект "Проверено.Медиа" исследовал два издания полных собраний сочинений Маркса, вышедших в СССР, но ни в них, ни в немецкоязычных публикациях за авторством классика похожих мыслей не обнаружил.



"В классической форме эта цитата появляется в интернете лишь около 2012 года, когда ее использовал один украинский активист. А вот в формулировке „Личность, не владеющая языком народа, на земле которого проживает, - гость, или оккупант, или раб этого оккупанта" это высказывание цитировали и раньше, в 2006-м. Причем каждый раз это были украинские пользователи. И именно на украинском языке она встречается в печатных изданиях первой половины 2000-х",

- сообщал "КоммерсантЪ" в сентябре прошлого года.

Интересные выводы напрашиваются, не правда ли…