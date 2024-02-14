Москва ждет от Ташкента реакции на русофобское словоблудие Кудратходжаева

11:14 15.02.2024

Москва. 14 февраля. - Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова вызвали на Смоленскую площадь в связи с публичными высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева, сообщила пресс-служба МИД России.



"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве", - говорится в пресс-релизе.



Ранее Шерзод Кудратходжаев резко отозвался о жителях Узбекистана, не владеющих узбекским языком.



МИД России рассчитывает, что "в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля".



"Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцируемся на официальном уровне", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.



В МИД России убеждены, что "с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана".