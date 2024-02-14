Талибы предупредили Москву о возможном отказе от участия в предстоящей встрече в Дохе

11:18 15.02.2024

Москва. 14 февраля. - Министр иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Муттаки и посол России в этой стране Дмитрий Жирнов обсудили в Кабуле двусторонние отношения и предстоящую встречу под эгидой ООН в Дохе по Афганистану и участие в ней афганского правительства.



Об этом в соцсети сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.



"Российский посол запросил информацию о позиции талибов относительно предстоящей встречи в Дохе, чтобы можно было организовать параллельные встречи с министром иностранных дел Муттаки в случае, если будет обеспечено участие Исламского Эмирата Афганистан - ИЭА (так называют талибы свое правительство - ИФ)", - говорится в сообщении.



Муттаки сообщил, что движение находится в тесном контакте с соответствующими органами ООН и представило свои взгляды на возможное участие делегации ИЭА во встрече в Дохе.



"Министр иностранных дел Муттаки сказал, что если есть возможность для содержательных консультаций на высоком уровне между ИЭА и ООН по всем вопросам Афганистана, и ИЭА сможет должным образом выполнить свои обязанности в качестве представителя Афганистана, то встреча в Дохе станет хорошей возможностью", - сообщает Балхи.



"Министр иностранных дел Муттаки заявил, что если условия ИЭА не будут приняты во внимание, то неучастие будет предпочтительным, поэтому диалог со всеми участниками встречи в Дохе продолжается", - отмечается в сообщении.



Российский посол заявил, что понимает позицию афганского правительства и передаст ее Москве, отметил пресс-секретарь.



Международная встречаспецпредставителей по Афганистану запланирована на 18-19 февраля в Дохе.