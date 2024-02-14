Москва отказала Молдове в выдаче олигарха-политика Шора

11:22 15.02.2024

Антон Антонов



Москва "подтвердила присутствие" молдавского политика Илана Шора в России, но отказалась его экстрадировать, сообщил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.

Центиу сообщил, что "получил письмо от российских коллег". Российская сторона объяснила отказ выдать Шора "статьей 3 конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", передает РИА "Новости" со ссылкой на Jurnal TV.



Напомним, в ноябре Кишинев обратился к зарубежным представительствам Интерпола с просьбой помочь задержать Шора, которого в Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы. Конституционный суд Молдавии признал оппозиционную партию "Шор" незаконной.