Укр-ракеты ударили по ТЦ в Белгороде: 6 погибших, десятки раненых

14:04 15.02.2024

Десятки убитых и раненых: Украинские террористы сознательно ударили по мирным людям Белгорода



Елена Острякова



ВСУ убили сегодня еще 5 жителей Белгорода. Кроме того, не менее 20 человек ранено, часть из них в тяжелом состяонии.



Ракетный удар пришелся по торговому центру на Харгоре. Есть прилет по стадиону школы №42 на Спортивной улице. В домах рядом с эпицентром взрыва выбило стекла. Квартиры осыпало мелкими осколками. На одной из улиц частного сектора погиб грудной ребенок.



"В Белгородской области у Украины только одна цель, согласованная с Западом – закошмарить людей. Она бьет именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней елки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у нее других задач нет", – написала в своем тг-канале член Совета по правам человека Марина Ахмедова.



"В своем бессилии бандеровские твари просто бьют по мирному населению. Боец, отомсти за убитых белгородцев! Уничтожай бандеровскую сволочь без всякой жалости!", – призывает военный эксперт Вячеслав Шурыгин.



"Русский город-герой принимает на себя бессильную злобу хохла, который в военном отношении на данный момент не может нанести нам такой ущерб, чтобы это сказалось на ходе боевых действий. Поэтому хохол просто убивает мирных белгородцев, тех, до кого он может дотянуться", – считает военкор военкор Герман Куликовский.



Политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий связывает удар с назначением на должность главкома ВСУ Александра Сырского.



"Он кровожаден, но на поле битвы предпочитает бросать в бессмысленные штурмы, а результаты своей деятельности будет строить исключительно из ударов по гражданскому населению.



Понятно, что спецоперация идет, я не говорю про всю линию столкновения, но вот сектор, откуда прилетает по Белгороду, надо зачищать – они бьют исключительно по гражданскому населению. Санитарную зону можно организовать очень быстро с ТЯО, а заодно показать – мы шутить и терпеть не будем", – написал Гусий.



Ведущий Радио КП Иван Панкин считает удар по Белгороду "ответкой на мощные и массированные удары России по украинским объектам и местам скопления солдат".



"У них есть практика "ударов возмездия". Может даже соответствующий институт планирования таких ударов при Минобороны. Отдельных от всего остального. А у нас нет, а есть – строгий план. Что тоже правильно. Но тут дело в медийной составляющей. Мы бьем массово, они – разово. Но шумихи больше.



Это связано еще, конечно, и с террористическими характером их атак. Но главное, в слаженности работы всех их медиаструктур. И в их безбашенности, в целом. Все видят результат их работы. А результаты наших ударов останутся только в устах Конашенкова", – пишет Панкин.