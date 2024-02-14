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Землетрясение в Алматы: еще один афтершок произошел в Китае
14:08 15.02.2024

Землетрясение в Алматы: еще один афтершок произошел в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 15 февраля в 12:28 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая, афтершок. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,3", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Напомним, ранее жители Алматы ощутили землетрясение, которое произошло на территории Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла.

Позже еще один подземный толчок был зарегистрирован сетью сейсмических станций в 281 километре к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Магнитуда землетрясения составила 4,8.

Источник - Tengrinews.kz
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