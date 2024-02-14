Землетрясение в Алматы: еще один афтершок произошел в Китае

14:08 15.02.2024

Землетрясение в Алматы: еще один афтершок произошел в Китае, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций 15 февраля в 12:28 по времени Астаны.



"Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая, афтершок. Энергетический класс землетрясения - 10,4. Магнитуда MPV - 4,3", - говорится в сообщении.



Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.



Напомним, ранее жители Алматы ощутили землетрясение, которое произошло на территории Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,2. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла.



Позже еще один подземный толчок был зарегистрирован сетью сейсмических станций в 281 километре к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Магнитуда землетрясения составила 4,8.