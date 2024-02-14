 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.02.2024
14:31  Душанбинские рынки "Саховат" и "Ганджина" будут снесены
14:30  Бывшего президента Франции Саркози приговорили к шести месяцам лишения свободы
14:14  "Афганская война еще не закончена..", - Марат Абдушкуров
14:10  Задыхающийся Ташкент пора спасать. Пока еще не слишком поздно
14:08  Землетрясение в Алматы: еще один афтершок произошел в Китае
14:06  Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем
14:04  Укр-ракеты ударили по ТЦ в Белгороде: 6 погибших, десятки раненых

11:22  Москва отказала Молдове в выдаче олигарха-политика Шора
11:18  Талибы предупредили Москву о возможном отказе от участия в предстоящей встрече в Дохе
11:14  Москва ждет от Ташкента реакции на русофобское словоблудие Кудратходжаева
11:12  Про оккупантов и идиотов: главный официоз-журналист Узбекистана сказал, что думал...
10:58  Начальник отдела уголовного розыска УВД Ошской области вымогал деньги у американца...
10:48  Кыргызстан. На криминальные группировки теперь можно пожаловаться по телефону в ГКНБ. Номера тут -
10:42  На Рогун. Таджикистан никак не может найти инвесторов
09:45  Моди открыл индуистский храм в Эмиратах. Дели хочет помешать китайской инициативе "Пояс и путь", - НГ
09:23  Квартиры белорусских оппозиционеров продают с аукциона, - Дмитрий Тараторин
09:21  Тимофей Бордачев: Может ли Европа стать новой Украиной
09:17  Сергей Миркин: Трамп не император Адриан, но и не Байден
08:23  "Мы запустили нацпроект "Тундук".., - речь президента Жапарова в Дубае
08:18  Саид Зулпуев получил вожделенный мандат КырДепутата. И таких там -...
07:16  Коллективный Запад: диктатура умалишенных, - А.Белов
06:08  Мы - пскапские... Как выжить русскому Сырскому в украинской паучьей банке?
01:08  Китай решает сложные экономические задачи. Балансирует между Западом, Россией и БРИКС, - В.Овчинский
00:58  К вопросу образования Казахской ССР. Ч. 1, - Лев Усыскин
00:50  В Узбекистане женщинам разрешили водить автобусы и грузовики
00:26  В Казахстане разгорелся скандал из-за "утечки" списка студенток-девственниц в КазНУ
00:22  Рафинированный манкуртизм. На Украине занялись стиранием памяти о "неправильных" земляках - С.Князев
00:16  Запад против России. Как рассеять туман над исторической правдой, - В.Бурт
00:01  Символы и экономика праздника Весны в Китае в 2024 году
Среда, 14.02.2024
22:40  РосАрмия формирует сразу два "котла" для ВСУ в Авдеевке
22:03  Индонезию возглавит друг российского народа - генерал Прабово Субианто
21:34  Посол Узбекистана вызван в МИД РФ из-за русофобских высказываний журналиста Кудратходжаева
20:05  Сергей Худиев: "Генетическая совместимость" ведет к социальному уродству
18:31  Переговоры ЕС и Центральной Азии по Афганистану буксуют, - В.Панфилова
12:01  В Узбекистане средняя зарплата достигла 4,5 млн сумов
11:58  В Индонезии выбирают замену президенту Джоко Видодо
11:55  В отношениях Баку и Еревана дипломатию опять сменила сила, - Къ
11:51  КазАгентство по финансовому мониторингу возглавил генерал Малахов
11:49  Китайский Новый год в Москве превратился в фестиваль мастер-классов
11:46  Солонку спер?... Два депутата КырПарламента Абдалиев и Кадырбеков покушали на "Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне"
11:44  Тарифы на отопление для населения Ташкента повысятся сразу после окончания отопительного сезона
11:34  В Турции на золотом руднике сошел огромный оползень, под завалами остались люди. Видео
07:51  В РосГосдуму внесли законопроект "о депортации мигрантов за домогательства"
07:48  К 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: выводы сделают внуки, - Борис Подопригора
07:45  Почему Кыргызстан должен вступить в БРИКС, - Ф.Кирсанов
07:41  Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Еще на полгода
07:16  Джо Байден как главный политический неудачник современности, - В.Прохватилов
06:14  Байдену прислали черную метку. В американской избирательной кампании намечается неожиданный поворот, - НГ
02:41  Дочь Рейгана Пэтти Дэвис: мой отец оплакивал бы сейчас Америку
02:40  За что Байден обматерил Нетаньяху
02:37  К чему приведет новое обострение между Арменией и Азербайджаном, - И.Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Задыхающийся Ташкент пора спасать. Пока еще не слишком поздно
14:10 15.02.2024

Ставшее привычным соперничество нашей столицы и индийского Дели за 1-е место в рейтинге городов мира с самой загрязненной атмосферой, все еще не подвигло ни администрацию города, ни нас, его жителей, на решительные меры. Мы не замечаем, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В 40 выглядим на 60. В 60 умираем, но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают.



Telegram-канал Insider.uz, проанализировав комментарии под постами о качестве ташкентского воздуха, представил список "виновников" экологического преступления против города.

· Это теплицы, которые жгут покрышки и т.п., чтобы обогреть урожай, потому что газа им не положено.

· Это плохое качество бензина и солярки, на которой ездят грузовики, - ежедневно в город въезжают около 5000 смердящих машин.

· Это бесконечные стройки, распыляющие в воздухе частицы цемента и пыли.

· Это непрекращающаяся вырубка деревьев.

· Это приоритет личного транспорта над общественным, восьмиполосные автострады, выбрасывающие СО2 как душегубки.

· Это климат, при котором надо беречь каждый листочек зелени.

· И еще привычка болеть. Большинство из нас не замечает, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В сорок выглядим на шестьдесят. В шестьдесят умираем. Но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают.

И никакая бесплатная социальная медицина не поможет, если дышать нечем.

Ташкент стал городом, непригодным для жизни. Нужна четкая и жесткая программа действий, чтобы исправить ситуацию. Очень жесткая.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707995400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане
- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов
- Олжас Бектенов посетил ряд ключевых промышленных предприятий Карагандинской области
- Поставлена задача по безусловному закупу товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей
- Нужно внедрить национальную систему оценки качества образования - Тамара Дуйсенова
- Признание сделок недействительными нужно не "приостановить", а полностью отменить
- Ситуацию с кормами на зимовках рассмотрели в Правительстве
- Аида Балаева предложила ряд конкретных мер по решению проблемы этики журналиста
- Заявление о выполнении обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  