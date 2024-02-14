Задыхающийся Ташкент пора спасать. Пока еще не слишком поздно

14:10 15.02.2024

Ставшее привычным соперничество нашей столицы и индийского Дели за 1-е место в рейтинге городов мира с самой загрязненной атмосферой, все еще не подвигло ни администрацию города, ни нас, его жителей, на решительные меры. Мы не замечаем, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В 40 выглядим на 60. В 60 умираем, но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают.



