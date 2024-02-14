|Задыхающийся Ташкент пора спасать. Пока еще не слишком поздно
14:10 15.02.2024
Ставшее привычным соперничество нашей столицы и индийского Дели за 1-е место в рейтинге городов мира с самой загрязненной атмосферой, все еще не подвигло ни администрацию города, ни нас, его жителей, на решительные меры. Мы не замечаем, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В 40 выглядим на 60. В 60 умираем, но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают.
Telegram-канал Insider.uz, проанализировав комментарии под постами о качестве ташкентского воздуха, представил список "виновников" экологического преступления против города.
· Это теплицы, которые жгут покрышки и т.п., чтобы обогреть урожай, потому что газа им не положено.
· Это плохое качество бензина и солярки, на которой ездят грузовики, - ежедневно в город въезжают около 5000 смердящих машин.
· Это бесконечные стройки, распыляющие в воздухе частицы цемента и пыли.
· Это непрекращающаяся вырубка деревьев.
· Это приоритет личного транспорта над общественным, восьмиполосные автострады, выбрасывающие СО2 как душегубки.
· Это климат, при котором надо беречь каждый листочек зелени.
· И еще привычка болеть. Большинство из нас не замечает, что серьезно больны. Старостью, немощью, плохим иммунитетом, плохим внешним видом, постоянными простудами. В сорок выглядим на шестьдесят. В шестьдесят умираем. Но продолжаем рубить сук, на котором сидим. И считаем, что блогеры преувеличивают.
И никакая бесплатная социальная медицина не поможет, если дышать нечем.
Ташкент стал городом, непригодным для жизни. Нужна четкая и жесткая программа действий, чтобы исправить ситуацию. Очень жесткая.