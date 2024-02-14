"Афганская война еще не закончена..", - Марат Абдушкуров

14:14 15.02.2024 Афганская война еще не закончена: глава совета ветеранов войны в Афганистане - видео



Пропавшими без вести спустя 35 лет после вывода советских войск из Афганистана числятся 19 казахстанцев



АЛМАТЫ, 15 фев - Sputnik. Даже спустя три с половиной десятилетия после вывода войск из Афганистана споры вокруг участия в ней советских войск не утихают. Кто-то считает, что это была не наша война. Их оппоненты, в том числе и сами ветераны-афганцы, уверены в обратном. Ведь присутствие там наших войск именно в тот период обеспечивало стратегическую безопасность тогда единой, большой страны под названием СССР.







В канун 35 годовщины вывода советских войск из Афганистана, своими мыслями о том, что происходило в этой стране и какие задачи выполняли в ней советские военные, с корреспондентом Sputnik Казахстан поделился их непосредственный участник, ныне председатель координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Марат Абдушкуров.



Война не окончена, пока не найден последний герой



- Марат Мухтарович, у нас дата – 35-летие вывода советских войск из Афганистана. Вообще, вся эта кампания в Афганистане, она до сих пор обсуждается. Есть разные мнения об этом. Мы сегодня находимся в вашем офисе, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь же установлен памятник воинам-казахстанцам, погибшим в боевых действиях в Афганистане. Давайте начнем с того, какую роль сыграли казахстанцы в боевых действиях в Афганистане? Сколько их было? На сколько я знаю, было очень много награжденных, причем высшими наградами Советского Союза…



- Я сразу хотел бы сказать, что любую войну начинают политики. А военные становятся заложниками этой войны. И вот сейчас судить военнослужащих, которые были в Афганистане, это, наверное, будет немножко неправильно. Все вопросы надо задавать политикам. Любая война, и я так считаю, она всегда меркантильна: это борьба за власть, за какие-то недра, за какие-то привилегии, за какое-то доминирование в этом обществе. Поэтому народ, который помнит, чтит и гордится своими героями – это великий народ. Мы должны гордиться своими воинами, своими защитниками отечества.



Афганская война, правильно вы сказали, она до сих пор еще до конца не изучена. Она длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через горнило этой войны прошло 22 296 казахстанцев. Из них 931 погиб. 19 до сих пор числятся пропавшими без вести. Буквально лет 7 тому назад мы, совместно с Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств, который тогда возглавлял Аушев (Руслан - Sputnik), установили останки двух наших земляков. И они были доставлены сюда, в Казахстан и перезахоронены уже на родной земле. И сейчас осталось 19 человек пропавших без вести. Один человек сказал: "Война заканчивается тогда, когда будет найден последний герой этой войны". Поэтому афганская война для нас до сих пор не закончена. Тысячи молодых ребят вернулись инвалидами.



У нас 4 героя Советского Союза – казахстанцы, один - Халық қаһарманы (Народный герой - Sputnik), два полных кавалера ордена "Айбын" (Доблесть - Sputnik), сотни ребят награждены орденами и медалями бывшего Советского Союза и уже независимого Казахстана. Поэтому я думаю, что все это не дает нам права забывать об этой войне, о тех ребятах, которые исполнили свой воинский, гражданский долг, которые остались верными своей присяге, которую давали своему Отечеству и своему народу. И, когда наши войска были в Афганистане, наша Родина не знала таких бедствий, как наркотики – в таком объеме они не поступали никогда в Советский Союз и вообще, в Европу, в мир. Мы не знали, что такое экстремизм, терроризм. Страна жила спокойно потому, что рубежи нашей Родины были защищены. Поэтому давать оценку будут, наверное, будущие поколения этой войне.



Но и здесь нужно понимать, что наши военнослужащие, помимо того, что проводили там какие-то боевые действия, мы оказывали огромную помощь афганскому народу. В Кабуле есть целый микрорайон, построенный нашими специалистами, нашими солдатами. Дороги, школы, детские сады, больницы – все это строилось советскими солдатами и советскими специалистами.



Афганский синдром



- Марат Мухтарович, а как Афганистан "ворвался" в вашу жизнь? Сколько времени вы там провели, где служили?



- Я служил срочную службу. Ушел в 18 лет. В провинции Баграм. В мою молодость, если человек не служил в армии, его считали, ну, наверное, каким-то дефективным, больным человеком. Даже девушки не обращали внимания. Это 80-81 годы были. Поэтому, Родина, как говорят, приказала и мы сказали: "Есть!" и исполняли свой воинский долг в Афганистане.



После Афганистана… Трагедия, вообще, всех молодых ребят афганской войны в чем? Когда отсюда их отправляли, их называли героями. Говорили: "Вы идете защищать южные рубежи нашей Родины, идете оказывать интернациональный долг афганскому народу…". А когда ребята, молодые ребята – 20, 19, 22 года, возвращались из Афганистана… Сами помните, 1985 год – перестройка, в 1991 году уже и Советского Союза не стало. И они оставались один на один со своими проблемами.



Молодой человек, который был в Афганистане и молодой человек, который был здесь, в Союзе, который ходил в кино, кушал мороженное, встречался с девушками – у них были понятия даже немножко разные. Человек, прошедший горячие точки, у него обострено чувство справедливости. И здесь многие ребята, приходя сюда, не находили понимания. И со стороны власти, и со стороны общества. Они сами по себе оставались со своими проблемами. И вот тогда начали зарождаться союзы, ветеранские организации, которые выступали, как буфер между войной и миром. Вернувшись из Афганистана молодые ребята приходили в союзы эти, чтобы найти себя. Ни для кого не секрет, что многие в те лихие 90-е уходили и в бандиты. Кто-то "садился" на спиртное. Но многие нашли себя. И вот эти ребята, кто нашел, они оказывали помощь молодым ребятам, своим однополчанам, чтобы как-то поддержать их. Вот в этом проблема афганской войны.



Если взять, например, американцев, они тоже 20 лет были в Афганистане, они куда-то там в рейд сходят, с ними уже занимались психологи. А у нас афганский синдром, есть такое понятие… Вот этот афганский синдром, он до сих пор остается с ребятами, которые прошли Афганистан. И это ребята, которые уходили туда не по контракту не за какие-то деньги. Поэтому говорить, что они там за деньги были, такое невозможно. Был приказ, была присяга и человек исполнял свой долг.



Интернационализм VS толерантность



- В последнее время тему исполнения интернационального долга нашими воинами в Афганистане редко встретишь в СМИ, в книгах, в кино. Наша молодежь знает о том, что происходило в Афганистане, наверное, только по фильму "9 рота" Бондарчука. Вы его тоже, наверняка, смотрели. На сколько правдоподобно показано в фильме то, что происходило в Афганистане?



- Я хочу сказать про интернационализм. Если взять словарь Ожегова, то там три слова всего… Интернационализм – это дружба, мир и взаимопомощь. Вот что плохого есть в этих словах? Ничего нет плохого. И сейчас, я думаю, это понятие интернационализма, оно незаслуженно забыто. Помощь нуждающемуся – если у тебя есть возможность, окажи помощь. Мир – это, когда ты будешь процветать и идти вперед. Не только ты, но и твои близкие, и семья, и общество, и страна. Дружба – это всегда хорошо. Если сосед с соседом дружит, то это всегда хорошо. В советское время было еще такое понятие, как братство. Братские народы. Мы вот это все теряем, мы про это все забываем. Мы сейчас говорим о толерантности. А что такое толерантность? Это терпимость. У нас таких понятий никогда не было. Мы никогда не говорили о терпимости: "Я тебя терплю!". Мы говорили, что мы дружим, что мы братья. Вот это мы забываем.



Про "9 роту" я хочу сказать, что, да, сам сюжет – он был. 9 рота была, эта высота была. В любом художественном фильме присутствует художественный вымысел. Но героизм этих ребят, которые защищали эту высоту, он неоспорим. Поэтому каждый воспринимает, как может. И, я думаю, таких фильмов должно быть больше. Легенды должны создаваться. На легендах воспитывается подрастающее поколение. И, если мы будем пропагандировать своих героев…



- К сожалению, у нас все чаще стали забывать собственных героев…



- Да. Хотя у нас, если взять Великую Отечественную войну, при населении в 7 миллионов, миллион и триста тысяч ушло на фронт. А остальные, кто остался здесь, они ковали эту победу. Сутками работали на производствах, чтобы на фронте хватало… 9 пуль из 10 были выпущены из нашего свинца казахстанского. Вот об этом мы стали забывать. Мы стали забывать, что каждый дед или прадед, бабушка или прабабушка – они победили в этой войне.



Наши панфиловцы стояли под Москвой и отдавали жизни. Сейчас, я не знаю даже, почему, молодежь об этом не помнит. Мы делали года два тому назад опрос среди молодежи в парке. Половина не могла дать конкретных ответов о том, когда началась Великая Отечественная война, сколько героев. А у нас героев… Больше пятисот Героев Советского Союза за всю Великую Отечественную войну. У нас пять человек – дважды Герои Советского Союза. И молодежь об этом не знает. Хотя, по казахским традициям, мы должны знать семь поколений своих дедов. И вот это все у нас уходит. Поэтому сейчас одно из направлений работы ветеранского движения – это сохранение историко-героического наследия нашего народа. В частности, упор мы делаем на Великую Отечественную войну, на войну в Афганистане. Сколько общего было у наших народов, не взирая ни на нацию, ни на вероисповедание, ни на разрез глаз. Но в Великую Отечественную войну мы победили. Мы восстановили страну из разрухи. Мы Целину подняли, Байконур построили. Все ведь это было сделано всеми вместе. Поэтому мы сейчас больше должны говорить о дружбе. И, когда мы вместе… Говорят же: "Когда мы едины – мы непобедимы!". Вот в этом направлении сейчас каждый здравомыслящий человек в нашем обществе должен говорить. Потому, что любой человек понимает, повторюсь, что только в мире, в согласии страна будет идти вперед. Каждый из нас будет идти вперед. Мы будем видеть плоды своего труда, будем видеть достижения наших детей и внуков. А если будет война, то страна будет откатываться назад, люди будут гибнуть. Понимать мы должны, что жизнь дает Всевышний. И любая война – это боль, кровь, страдание, смерть, грязь. Поэтому в нашей стране мы должны сохранить мир и стабильность.



А наша ли это война?



- Вы сейчас про Великую Отечественную войну вспомнили. Наверняка вы сталкивались с тем, что довольно часто сейчас можно услышать: "Это была не наша война!". То же самое говорят о боевых действиях в Афганистане. Когда вы слышите эти слова, что вы чувствуете? Что вы можете ответить этим людям?



- Если человек это говорит, то он – недалекий человек. Я так считаю. Во-первых, я уже говорил, что в Великую Отечественную войну каждая казахстанская семья была затронута этой войной. Если взять афганскую войну – 22 296 наших семей тоже были задействованы в этой войне. И я повторюсь еще раз, что каждая нация, каждая республика внесла свою лепту в Великую Отечественную войну, в афганскую войну. Мы не делились там по нациям: казах, русский, немец или украинец, уйгур или кореец. Мы все были одна семья и мы все защищали интересы этой страны. Интересы своей семьи, своих близких, во-первых. Поэтому, я считаю, правильно вы говорите, сейчас надо больше показывать это. Единство наших народов. Показывать, что только вместе мы будем достигать те цели, которые ставим перед собой. Такую страну, как Казахстан поднимать… Девятая территория в мире. А население – всего 20 миллионов. Поэтому сейчас нужно думать о будущем этой страны. Смотреть вперед и понимать, как и в какой стране будут жить наши дети. Я, например, не готов к тому, чтобы мои дети пошли куда-то отдыхать и там произошел какой-то теракт. Не дай Бог, чтобы такое было. Поэтому сейчас нужно больше думать о духовно-нравственном воспитании граждан нашей страны, соседних стран – тех же России, Узбекистана. Мы были когда-то в одной семье, и я думаю, что сотрудничество, взаимодействие, они должны быть.



Почувствуйте разницу…



- Через какое-то время после того, как из Афганистана были выведены наши войска, там появились американские войска. Пробыли они там 20 лет, а потом бежали, бежали бесславно и все это видели. Если сравнивать цели и задачи Советского Союза и США в Афганистане. В чем разница?



- Знаете, объективную оценку дает сам народ. И вот, если сейчас мы общаемся и с афганскими… даже с теми полевыми командирами, которые против нас воевали в те 80-е годы. И сейчас народ все больше и больше понимает, что советский солдат – это солдат чести.



Я уже говорил, что, когда мы были в Афганистане, одно из основных направлений было уничтожение наркотических полей опиумного мака. Когда же там были американцы, наркотики захлестнули весь мир. Когда были американцы, что было сделано для Афганистана? Какая помощь была помимо того, что они оружие оставили там и ушли? Какая помощь для простого афганского гражданина была? Вот это и надо понимать.



Для чего ввели войска американцы в Афганистан? Это один из плацдармов. Они изначально, еще в 70-80 годы хотели сделать там плацдарм против Советского Союза. 20 лет они там этот плацдарм держали, но ничего не добились. И бесславно ушли. А когда мы выходили, то выходили с открытыми знаменами. У меня есть фотографии, как провожали нас местные дехкане. С цветами, с поцелуями. Вот разница в чем. Мы шли туда для того, чтобы сохранить мир и стабильность, поддерживая правительство Афганистана. А американцы, я даже не знаю, зачем зашли, кроме того, чтобы создать плацдарм.



Опасен ли Афганистан сегодня?



- Сейчас, после ухода американцев к власти в Афганистане пришли талибы. Американцы оставили там очень много оружия. Не секрет, что там есть террористические ячейки серьезных террористических объединений. Насколько велика угроза со стороны Афганистана странам Центральной Азии сегодня?



- Талибан*, когда пришел к власти, все боялись, что, да, сейчас начнется агрессия на наши южные республики – Таджикистан, Узбекистан. Но сейчас я анализирую… Они сократили поступление наркотиков на 90%. Это раз. Второй момент – в принципе, они сейчас пытаются выстроить какие-то политические, экономические отношения с другими странами. Если посмотреть, они выезжали и в Европу, они приезжали и сюда, в Казахстан. Казахстан до сих пор оказывает помощь Афганистану – каждый год по 150 молодых людей приезжают сюда и бесплатно обучаются для того, чтобы вернуться потом туда специалистами: врачами, инженерами, учителями.



Сейчас, я так думаю, Афганистану нужно дать поддержку. В каком аспекте? Не с оружием в руках заходить и наводить там порядок. А готовить специалистов, оказывать какую-то гуманитарную помощь. И Талибан* – да, это выбор народа. Да, они создают какую-то религиозную страну, в которой хотят жить. Но это их выбор. Пусть создают. Самое главное, чтобы не было агрессии талибов в отношении других государств.



- Я так понимаю, что талибам предстоит вести войну и с более радикально настроенными ячейками террористическими…



- Конечно. Но, если что-то случается – это кому-то нужно. Поэтому, любая война, как я в самом начале сказал, начинается политиками. Это геополитическое расположение самого Афганистана – оно привлекательно, потому что находится в центре азиатских республик. Второй момент – народ очень бедно живет. Если должен платить тысячу долларов, то они за сто долларов будут делать то, что тебе нужно. Использовать этот народ и саму страну каждый хочет из сильных мира сего. Поэтому народ остается разменной монетой. Но вот как будут дальше действовать талибы… Я думаю, что, наверное, этот народ уже устал от войны. И, думаю, что со временем они придут к тому, что нужно жить в мире. Ну, хотя бы будут стараться к этому идти. Сейчас очень сложно. Геополитическая обстановка во всем мире с ног встала на голову. Поэтому давать какие-то объективные прогнозы – это будет неправильно, и я не смогу этого сделать.



* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Источник - Sputnik

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