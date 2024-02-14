Бывшего президента Франции Саркози приговорили к шести месяцам лишения свободы

14:30 15.02.2024

Апелляционный суд Парижа сократил приговор бывшему президенту Франции (2007–2012) Николя Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году до шести месяцев тюремного заключения, сообщает France 24.



