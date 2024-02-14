Душанбинские рынки "Саховат" и "Ганджина" будут снесены

14:31 15.02.2024

Рынки "Саховат" и "Ганджина" будут снесены



Ширин Рахманова, Asia-Plus



В районе Фирдавси запланировано строительство более 100 жилых домов.



Столичные рынки "Саховат" и "Ганджина" будут снесены. Об этом на пресс-конференции 14 февраля сообщил председатель района Фирдавси Умед Гуреззода.



Видео с пресс-конференции издание "СССР" разместило в своем Youtube-канале.







При этом власти пока конкретно не решили, что будет на месте этих рынков.



"Если финансовые возможности позволят, вместо них будет построен инновационный парк. Если нет – там будет продолжение парка Фирдавси", - коротко ответил Умед Гуреззода.



Другие подробности, в частности, какая альтернатива будет предоставлена торговцам рынков, глава района не сообщил.



Между тем, как передает НИАТ "Ховар", по словам Гуреззода район будет активно застраиваться.



"В рамках подготовки к 35-летию государственной независимости страны планируется построить 6 общеобразовательных школ на 7140 мест, 10 дошкольных учреждений на 2020 мест и 102 высотных жилых дома", - сказал председатель района.



Он также отметил, что в рамках плана мероприятий, посвященных Годам промышленного развития (2022-2026гг.), в районе планируется построить 23 завода и промышленных предприятия, современные центры торговли и услуг, а также места для досуга горожан.



"Азия-Плюс" попыталась узнать подробности о сносе рынков в мэрии столицы, на на момент публикации материала там на звонки не ответили. В хукумате самого района Фирдавси также пока не отвечают.



Напомним, что снести торговые центры "Ганджина" и "Панджшер" столичные власти планировали еще в 2016 году. На их месте и на территории прилегающего к ним парка должны были возвести архитектурный комплекс "Истиклолият" (Независимость).



Тогда даже был объявлен открытый конкурс на создание эскизного проекта комплекса, за победу в котором предлагали премию в размере 25 тыс. сомони.



Однако потом этот проект так и не был реализован, а комплекс "Истиклолят" в результате построили в центре города.