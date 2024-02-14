Арабские союзники сопротивляются авиарейдам Пентагона, - НГ

20:37 15.02.2024

15.02.2024 Страны Персидского залива не хотят прослыть противниками Ирана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



В Катаре на крупнейшей в регионе авиабазе Аль-Удейд размещено около 10 тысяч американских военнослужащих. Арабские страны пытаются ограничить действия Вашингтона против проиранских формирований на Ближнем Востоке. Вооруженные силы (ВС) США и их партнеров начали сталкиваться с трудностями при организации боевых вылетов с тех баз, которые расположены на территории региональных игроков. Причина, как отмечают американские официальные лица, в нежелании принимающих сторон создавать новую напряженность в отношениях с Ираном.



О том, что несколько арабских стран препятствуют вылетам американской авиации, сообщило издание Politico. По словам его источников, игроки, которые "пытаются разрядить напряженность в отношениях с Ираном, все больше ограничивают" США и их партнеров в проведении рейдов против шиитских группировок в Ираке и Сирии и против хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене.



Чиновник, которого цитирует издание, утверждает, что американцы сталкиваются с трудностями в доступе к местам базирования и в свободе движения авиации. Politico называет в числе "отказчиков" Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кто присоединился к ним, неизвестно, однако, вероятно, речь идет о Катаре и Кувейте.



По словам одного из источников Politico, причина, по которой Эмираты и их соседи по региону показывают Вашингтону свое недовольство, заключается в том, что "они не хотят выглядеть так, будто они выступают против Ирана". В то же время, рассуждает собеседник издания, арабский мир не хочет прослыть "слишком близким к Западу и Израилю по причинам, связанным с общественным мнением". Социологическое опросы в арабских странах, проведенные с начала войны в секторе Газа, продемонстрировали, что популярность радикальной группировки ХАМАС у респондентов существенно выросла, в то время как концепция "Авраамовых соглашений" – серии сделок об установлении дипотношений с Израилем – потеряла остатки общественной поддержки.



Крупнейший пункт базирования США на Ближнем Востоке – Кувейт, где на пяти базах, по официальным данным, находится около 13,5 тыс. американских военнослужащих. Катар представляет собой второе по величине место присутствия американских военных. На крупнейшей в регионе авиабазе Аль-Удейд размещено около 10 тыс. военнослужащих. Там же расположен передовой штаб Центрального командования ВС США и комбинированный центр воздушных операций ВВС США. Именно эта база позволяет Вашингтону контролировать и проводить авиаоперации в Ираке, Сирии и Йемене. В свою очередь, в ОАЭ находится авиабаза Аль-Дафра, где дислоцируются 2 тыс. американцев. Эмиратская база в прошлом уже подвергалась атакам хуситов.



Некоторые из этих объектов были задействованы в американских операциях, связанных с сирийской, иракской и йеменской аренами, напрямую, некоторые – косвенно. Так, как сообщала ранее близкая к Ирану и его союзникам в регионе ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники, Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для прохождения американских самолетов во время инициированных в ночь на 12 января ударов по Йемену. Некоторые боевые машины были подняты с авиабазы Аль-Удейд, в то время как другие – с британского военного объекта на Кипре. Теперь же продолжительность действий США и Британии заставила региональных игроков понять, что риски для них могут вырасти.



Особняком в этой ситуации стоит Бахрейн – единственная арабская страна, которая открыто поддержала нанесение американо-британских ударов по Йемену. Королевство, которое является базой для Пятого флота ВМС США, в то же время присоединилось к патронируемой США международной морской коалиции "Страж процветания", которая призвана заниматься охраной торговых маршрутов в регионе и предотвращать нападения хуситских боевиков.



Пока что проблема с оппозицией арабов не настолько остра, заявил в разговоре с "НГ" эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. "Опасения союзников понятны: хуситы никого не слушаются, – отметил он. – Иракцы тоже не хотят проблем с иранскими "прокси", которые там много чего решают. Но если атаки на американские базы и торговый трафик в Красном море продолжатся и будут нарастать, у Вашингтона нет выбора, как отвечать. Сворачивать свое присутствие в Ираке и Сирии американцы не намерены". Собеседник "НГ" обратил внимание на колонку Кеннета Маккензи, экс-главы Центрального командования ВС США, которая вышла на днях в The New York Times. В ней говорится, что американцам нельзя уходить с Ближнего Востока.



"С предвыборной ситуацией это не связано напрямую, хотя очевидно стремление администрации Байдена избежать масштабной прямой войны с Ираном и даже с "Хезболлой", в ситуации с которой инициативу, по-видимому, отдали Эмманюэлю Макрону, и ему, похоже, удалось договориться о новых контурах безопасности на границе между Ливаном и Израилем, – отметил Фролов. – Смуту будет вносить Дональд Трамп, который заинтересован в том, чтобы демонстрировать, что он был крут на Ближнем Востоке и что Байден – слабак. Но это не станет триггером для действий по эскалации ударов". По словам эксперта, Белый дом пока в своих действиях на Ближнем Востоке демонстрирует рациональность.



"Конечно, звонок для американцев неприятный, но Саудовской Аравии, Катару или Эмиратам негде искать защиты от иранских "прокси". Вряд ли Москва или Пекин в состоянии тут чем-то помочь", – резюмировал Фролов.