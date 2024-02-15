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КНР требует от Тайваня ответа за гибель своих рыбаков
20:47 15.02.2024

15.02.2024
Неожиданный инцидент может серьезно осложнить отношения Пекина и Вашингтона
Владимир Скосырев

Вольно или невольно пограничники Тайваня стали причиной гибели двух граждан КНР.
Китай выступил с осуждением действий Тайваня. Катер тайваньской береговой охраны преследовал лодку с четырьмя китайскими рыбаками у архипелага Цзиньмэнь, и она затонула. Двое погибли. Пекин назвал это зловещим происшествием и указал, что к трагедии привело опасное поведение пограничников. Тайвань заявил, что виноваты сами рыбаки, пытавшиеся уйти от преследования. Эксперт говорит, что инцидент вряд ли повлечет за собой обострение обстановки в Тайваньском проливе. Но экс-посол КНР в США предупредил, что враги провоцируют войну, натравливая китайцев на китайцев.
Назвать виновного в случившемся 14 февраля в районе Цзиньмэнь не так просто. Дело не только в самих событиях, но и в их трактовке. Ведь Китай считает не только сам Тайвань, но и все контролируемые им островки в каких-нибудь нескольких километрах от своей береговой линии собственной землей. Значит, с точки зрения Пекина никакой береговой охраны у Тайваня и быть не должно. Китайские рыбаки не обязаны с ней считаться. А Тайвань заявил, что, согласно предварительному расследованию, его охрана исполняла свои обязанности по закону и ничего не нарушила. Тайвань глубоко сожалеет о происшедшем. Пограничники доставили двух спасшихся рыбаков в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Тайбэй отвергает претензии Пекина на суверенитет над Тайванем. Руководители острова утверждают, что Китай прибегает к так называемой войне в серой зоне, отправляя гражданские суда прямо в воды Тайваня или близ них. То есть он не вступает в открытый бой, а стремится измотать противника.

На первый взгляд, этот прискорбный случай не сулит новых потрясений в Тайваньском проливе. Но бывший посол КНР в США Цуй Тянькай полагает, что за случаями, когда китайцы гибнут от рук китайцев, может крыться провокация со стороны тех, кто хочет втянуть КНР в войну за Тайвань. В принципе Китай не собирается попадать в эту западню, но бывают обстоятельства, когда необходимо действовать.

Цуй, который многие годы исполнял обязанности посла КНР в США, – теперь советник официального Народного института международных отношений. Для Китая, по его словам, главное во внешней политике – это отношения с США. Нужно не допустить, чтобы они опустились до уровня холодной войны. Между тем, как он считает, "кое-кто готовит нас к тому, чтобы китайцы убивали китайцев". Экс-посол не разъяснил, кого имеет в виду – кого-то из американских политиков или Уильяма Лая (Лай Циндэ), недавно избранного президентом Тайваня. Китай считает его сепаратистом, который стремится к провозглашению Тайванем независимости.

Для ослабления напряженности в проливе ничего позитивного не предвещает и то, что на следующей неделе Тайвань посетит Майк Галлахер, республиканец, глава комитета Палаты представителей США по Китаю. У него репутация главного американского ястреба в отношении Китая. Как ожидают, он прилетит не один, а в составе делегации американских конгрессменов из семи человек.

Как пишет The Financial Times, Галлахер по Тайваню не разделяет позицию своего однопартийца Дональда Трампа. Считалось, что того судьба Тайваня особенно не заботит. А Галлахер делал все, что в его силах, чтобы ускорить продажу американских вооружений острову.

В этом свете особый резонанс у комментаторов в Восточной Азии вызвало решение командования ВМС США перебросить в западную часть Тихого океана еще два авианосца в дополнение к трем, которые там всегда находятся. Таким образом, подчеркивает The South China Morning Post, впервые пять из одиннадцати авианосцев США будут действовать в западной части Тихого океана.

Контр-адмирал Кристофер Александер, командир авианосной группы Theodore Roosevelt, заявил, что "США продемонстрируют Пекину, что их флот может проводить операции где угодно и когда угодно по своему желанию".

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Я не думаю, что инцидент у островов Цзиньмэнь обернется новыми потрясениями в регионе. На мой взгляд, он не был специально подстроен ни Китаем, ни Тайванем. Рыбаков, когда они видят, что улов у них могут отобрать, трудно остановить. А переброска американских авианосцев не свидетельствует о том, что они собираются атаковать КНР. Скорее это превентивная мера, предупреждение, что если Китай начнет операцию по воссоединению острова, то США вмешаются".

Источник - НГ
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