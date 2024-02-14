Скончался замечательный российский публицист-патриот Константин Душенов

21:59 15.02.2024

Отошел ко Господу наш автор и друг Константин Душенов

13 февраля после продолжительной болезни на 65-м году



Блог Синодик



13 февраля после продолжительной болезни на 65-м году жизни отошел ко Господу наш уважаемый автор, известный общественный деятель, публицист, директор Агентства аналитической информации "Русь православная", писатель, автор ряда книг, а также ведущий цикла военно-политических, аналитических и православных передач телеканала "День" Константин Юрьевич Душенов.



Сейчас необходима помощь на организацию похорон. Имеющие возможность поддержать семью Душеновых финансово могут это сделать, перечислив деньги на банковскую карту

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на имя Елены Ивановны Д.







Константин Юрьевич Душенов родился в Ленинграде в семье военнослужащего. Внук первого командующего Северным флотом Константина Ивановича Душенова (1895-1940).



В 1977-1987 годах служил в ВМФ СССР. Окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Служил на Северном флоте на атомных подводных лодках проекта 671РТМ и 667А в должностях командира ракетно-торпедной группы, командира минно-торпедной боевой части. 23 февраля 1983 года за выполнение специального задания командования (экспериментальные всплытия АПЛ в условиях ледовой обстановки с проломом льда) награжден медалью "За боевые заслуги".



31 октября 1983 года находился в составе экипажа АПЛ "К-324" в Саргассовом море при инциденте, связанном с повреждением и выводом из строя американской сверхсекретной подводной низкочастотной гидроакустической антенны.



Учился в адъюнктуре по специальности "военная история". Тема диссертации - "Военно-морские силы капиталистических государств в локальных войнах и вооруженных конфликтах после Второй мировой войны".



В 1987 году принял крещение в Русской Православной Церкви. После демобилизации работал научным сотрудником в Публичной библиотеке, учителем в школе, читал спецкурс "Религиозные аспекты русской культуры" в Педагогическом университете Санкт-Петербурга.



С 1992 года - член редакционного совета газеты "Русь православная". Был пресс-секретарем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, а также председателем Союза православных братств Санкт-Петербурга.



Коллективы редакции газеты "Завтра" и телеканала "День" выражают искренние соболезнования вдове почившего Елене Ивановне и сыну Ивану.