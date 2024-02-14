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Скончался замечательный российский публицист-патриот Константин Душенов
21:59 15.02.2024

Отошел ко Господу наш автор и друг Константин Душенов
13 февраля после продолжительной болезни на 65-м году

Блог Синодик

13 февраля после продолжительной болезни на 65-м году жизни отошел ко Господу наш уважаемый автор, известный общественный деятель, публицист, директор Агентства аналитической информации "Русь православная", писатель, автор ряда книг, а также ведущий цикла военно-политических, аналитических и православных передач телеканала "День" Константин Юрьевич Душенов.

Сейчас необходима помощь на организацию похорон. Имеющие возможность поддержать семью Душеновых финансово могут это сделать, перечислив деньги на банковскую карту
2202 2036 4337 3436
на имя Елены Ивановны Д.



Константин Юрьевич Душенов родился в Ленинграде в семье военнослужащего. Внук первого командующего Северным флотом Константина Ивановича Душенова (1895-1940).

В 1977-1987 годах служил в ВМФ СССР. Окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Служил на Северном флоте на атомных подводных лодках проекта 671РТМ и 667А в должностях командира ракетно-торпедной группы, командира минно-торпедной боевой части. 23 февраля 1983 года за выполнение специального задания командования (экспериментальные всплытия АПЛ в условиях ледовой обстановки с проломом льда) награжден медалью "За боевые заслуги".

31 октября 1983 года находился в составе экипажа АПЛ "К-324" в Саргассовом море при инциденте, связанном с повреждением и выводом из строя американской сверхсекретной подводной низкочастотной гидроакустической антенны.

Учился в адъюнктуре по специальности "военная история". Тема диссертации - "Военно-морские силы капиталистических государств в локальных войнах и вооруженных конфликтах после Второй мировой войны".

В 1987 году принял крещение в Русской Православной Церкви. После демобилизации работал научным сотрудником в Публичной библиотеке, учителем в школе, читал спецкурс "Религиозные аспекты русской культуры" в Педагогическом университете Санкт-Петербурга.

С 1992 года - член редакционного совета газеты "Русь православная". Был пресс-секретарем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, а также председателем Союза православных братств Санкт-Петербурга.

Коллективы редакции газеты "Завтра" и телеканала "День" выражают искренние соболезнования вдове почившего Елене Ивановне и сыну Ивану.

Источник - Завтра
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