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Э.Биров: Свободный мир интернета - миф
00:05 16.02.2024

информационная картина четко делится по границам
Эдуард Биров

Можно ли пробить дезинформационную машину пропаганды с помощью одного, пусть и мощно раскрученного интервью? Сильно сомневаюсь, но попытка интересная. Проанализировать эффект его на конкретных людях было бы очень интересно, но и очень трудно, так как ни комментарии, ни социальные замеры не дают четкого понимания.

Вообще, нынешний конфликт развеял ложный миф о том, что интернет априори предоставил свободу выбора информации поверх всех границ и ограничений. Как мы видим, в эпоху интернета, как и в эпоху телевидения или печатных изданий, все решают крупные рупоры информации - только место государственных радиовещательных компаний или издательств заняли Интернет-корпорации (Ютуб, Гугл, Яндекс и пр.).

Мы видим, как информационная картина мира четко делится по границам, как альтернативные источники блокируются или перебиваются мейнстримовым вещанием по эту сторону. Причем со стороны Запада и Украины блокада наших источников гораздо жестче, чем в России - западные источники.

Информационная картина мира современного человека по-прежнему формируется исходя из доминирующих на его территории каналов информации, согласно принятым на ней установкам. Каждый пытается продвигать свои установки на чужую информационную территорию, но встречает там отпор тамошней медиа-машины.

В принципе не существует никакой свободы слова - просто свободой слова называли возможность Запада беспрепятственно навязывать свою информационную повестку. Как и "свободный рынок" - это тот рынок, в котором доминирует Запад. А если кто-то начинает препятствовать этому доминированию - то это тут же выдается за ущемление прав бизнеса и свободы слова.

Интернет, безусловно, предоставляет возможность поиска альтернативной информации, но только при желании человека такой информации. А чаще всего такого желания нет и не будет - и свобода доступа информации здесь ни при чем.

Что мешает украинцу посмотреть, как в реальности обстоят дела в России, хотя бы через ВПН? Ничто, кроме убежденности, что любая информация из России - это кремлевская пропаганда, а она якобы ложная. Что мешает американцу и без Такера Карлсона посмотреть высказывания Путина за прежние годы и узнать про обстрелы Донецка? Никто, но большинству американцев плевать на все эти дела. Что мешает поляку узнать про то, что Киев поддерживает бандеровцев и требовать от Варшавы не поддерживать их? Ничего, кроме русофобии, которая блокирует такие мысли.

Так что надежда на доступ к информации как некую панацею - это тоже большой миф. Как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, миллионы немцев спокойно жили, зная о чудовищных преступлениях Гитлера - а потом врали и оправдывались, что ничего не знали.

Важнее доступности информации - те установки, которые заложены в сознании человека. А эти установки формируются не ежеминутно получаемой информацией, а комплексом разных факторов - от воспитания, образования до политических манипуляций.

10.02.24

Источник - ЖЖ Биров
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708031100


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