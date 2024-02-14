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Юрий Тавровский: США против Китая: пять авианосцев для "Восточного фронта"
00:20 16.02.2024

Москва и Пхеньян прорабатывают делали визита Президента России в КНДР

Впервые в истории глобальной "холодной войны" на ее Восточном фронте будет собрано сразу 5 американских авианосных ударных групп. У берегов Китая в январе закончились американо-японские маневры с участием двух групп, возглавляемых авианосцами "Карл Уинстон" и "Теодор Рузвельт". Ударная группа "Карла Уинстона" возглавила совместные учения ВМС США, Японии и Южной Кореи в Восточно-Китайском море также в январе.

На базе Йокосука в окрестностях Токио происходит замена постоянно дислоцированного там авианосца "Рональд Рейган" на авианосец "Джордж Вашингтон". Еще один авианосец, "Абрахам Линкольн", вышел в начале февраля со своей базы в Сан-Диего, Калифорния, и перебрасывается в западную часть Тихого океана, сообщила гонконгская газета "Саут Чайна Морнинг Пост". Авианосцы "Карл Уинстон" и "Теодор Рузвельт" базируются соответственно на острове Гуам и на Гавайях.

Беспрецедентное наращивание военной мощи происходит на т.н. "Восточном фронте", созданном за последние годы США для "сдерживания в первую очередь Китая, а также России и Северной Кореи. В тактическом плане США показывают способность концентрировать ударные силы даже в условиях вовлечения в военные действия на других фронтах – на Украине, в секторе Газа и в Красном море. Серьезную демонстрацию силы можно ожидать уже в мае в связи с инаугурацией новоизбранного "президента" Тайваня Лай Цин-дэ.

В стратегическом плане США демонстрируют непреклонность в определении главного врага в ХХI веке – Китая. Требующая времени и средств подготовка к противостоянию "острием против острия" ускоряется, несмотря на дипломатические игры Вашингтона и Пекина или жонглирование терминами типа "главный враг" и "системный противник" в отношении России и КНР.

В условиях растущей угрозы своей национальной безопасности Россия, Китай и Северная Корея не только наращивают собственные силы обороны, но также расширяют рамки взаимодействия. Москва и Пекин развивают отношения "стратегического партнерства новой эпохи" и за последние два года фактически подняли их до уровня "боевого слаживания". Этот процесс охватывает как взаимодействие вооруженных сил, так и экономических систем.

Новым составляющим элементом системы противодействия "сдерживанию" со стороны США и созданных ими военных блоков и группировок становится Северная Корея. Ее военный потенциал способен заметно усилить "боевое слаживание" и сделать его трехсторонним. Именно в такой перспективе можно рассматривать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года. Президент Владимир Путин не только обсуждал с ним перспективы взаимодействия в разных областях, но также показывал возможности российской военной промышленности и космической индустрии. Намеченные тогда планы, очевидно, были обсуждены также и с Председателем Си Цзиньпином в ходе октябрьской встречи в Пекине на саммите инициативы "Пояс и путь".

Серьезных результатов в продвижении стратегического партнерства с Пхеньяном можно ожидать от готовящегося государственного визита Президента России в КНДР. Содержание и детали визита обсуждались в ходе пребывания в Москве министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в январе. По мнению московских экспертов, В. Путин может отправиться в Пхеньян еще до президентских выборов в марте.

Юрий Тавровский

Источник - завтра
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