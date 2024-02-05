Таджикский историк Гафур Шерматов награжден российским Орденом Дружбы

01:06 16.02.2024

Историка Гафура Шерматова наградили российским Орденом Дружбы



Ширин Рахманова, Asia-Plus



Кандидат исторических наук, член Союза архитекторов Душанбе, писатель и журналист, а также автор специального проекта "Азия-Плюс" "Старый Душанбе" Гафур Шерматов награжден российским почетным Орденом дружбы. Об этом на своей странице в Facebook написал посол России в Республике Таджикистан Семен Григорьев.



