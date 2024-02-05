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Таджикский историк Гафур Шерматов награжден российским Орденом Дружбы
01:06 16.02.2024

Историка Гафура Шерматова наградили российским Орденом Дружбы

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Кандидат исторических наук, член Союза архитекторов Душанбе, писатель и журналист, а также автор специального проекта "Азия-Плюс" "Старый Душанбе" Гафур Шерматов награжден российским почетным Орденом дружбы. Об этом на своей странице в Facebook написал посол России в Республике Таджикистан Семен Григорьев.



"Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2024 г. Шерматов Гафур Ашурович награжден Орденом Дружбы. Гафур Ашурович, от души поздравляю! Это - признание Вашего многолетнего труда по сохранению нашей общей памяти!", - добавил Семен Григорьев.

Гафур Шерматов - руководитель мемориально-поисковой группы "Память-201" при 201-й российской военной базе в Таджикистане, награжден "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами".

По словам самого Гафура Шерматова, он особенно рад тому, что Орденом Дружбы награжден журналист.

"Большое спасибо за столь высокую оценку моей работы!", - добавил он.

Орден Дружбы учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Им награждаются граждане России, а также иностранных государств: за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России, за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры; за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику страны, а также за широкую благотворительную деятельность.

Предшественником данного ордена во времена СССР был орден Дружбы народов, учрежденный в 1972 году.

"Истинный патриот"

Как отмечают многочисленные подписчики страницы историка, Гафур Шерматов – "истинный патриот своей Родины и награжден Орденом заслуженно".

И это действительно так. Гафур Ашурович – один из немногих сторонников сохранения, культурных, исторических и просто важных для жителей Душанбе сооружений периода СССР.

Из его статей на сайте "Азия-Плюс" и публикаций в Facebook молодые граждане узнают об истории зданий, их авторах и вкладе архитекторов того времени. А старожилы города благодаря фотоархиву Гафура Ашуровича получают возможность вспомнить свою молодость и важное для них место Душанбе, где теперь располагается одна из многочисленных современных высоток.

Специальный проект "Азия-Плюс" "Старый Душанбе", который ведет Гафур Ашурович, рассказывает также об истории становления и развития целых отраслей, расцвете и развале огромных предприятий.

Каждая статья набирает десятки "лайков" на сайте и активно комментируется. Самая прелесть этого проекта – фотографии советских времен, большей частью - все они из архива Гафура Шерматова.

На своей странице в соцсетях историк не раз публиковал обращения к властям о просьбе сохранить архитектурное наследие нашей страны. Так, например, было с Буддийским монастырем Аджина-теппа (VII-VIII вв.), который признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

В разговоре с "Азия-Плюс" Гафур Ашурович тогда сказал, что власти могут предпринять, чтобы спасти монастырь от исчезновения. По его мнению, первое, что необходимо сделать – это установить постоянный мониторинг за состоянием Аджина-Теппа.

"Второе - создать режим инженерной защиты всей территории монастыря (регулировка грунтовых вод, оползней и т.д.). Третье - установить защитные навесы (от природных факторов) над всеми сохранившимися частями монастыря. И конечно провести масштабную реставрацию объекта культурного наследия, сделать это необходимо быстро, чтобы сберечь памятник", - говорил историк.

Гафур Шерматов является также писателем. В 2022 году состоялась презентация его книги "Эвакогоспитали Таджикистана (1941-1945)". Она посвящена памяти военных врачей, медсестер и санитаров, их борьбе за жизнь и здоровье раненных воинов Советского Союза, привезенных в Сталинабад с линии фронта.

В ней изложены редкие факты, касающиеся истории отечественной медицины, ведь многие врачи после войны так и остались жить и работать в Таджикистане.

Гафур Шерматов также является автором и составителем фотоальбома "Дюшамбе-Сталинабад-Душанбе. 1925-2021". Это второе дополненное издание книги. Свой первый фотоальбом "Азия-Плюс" издала в 2015 году, посвятив его 90-летию таджикской столицы.

Отдельный раздел альбома посвящен периоду независимости Таджикистана и новым архитектурным достопримечательностям. Листая страницы фотоальбома, читатель сможет увидеть, как из города, состоявшего в 20-х годах из глинобитных кибиток, он постепенно превращался в современную столицу с неповторимым обликом.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708034760


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