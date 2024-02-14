 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вместо олигарха Кулибаева МОК Казахстана хочет возглавить боксер Головкин
01:21 16.02.2024

ВМЕСТО КУЛИБАЕВА: ГЕННАДИЯ ГОЛОВКИНА ВЫДВИНУЛИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РК
Кандидатура казахстанского боксера-профессионала, экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Геннадия Головкина выдвинута на пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

Как заявляет источник, 14 февраля состоялось заседание независимой избирательной комиссии НОК РК, где были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты организации. Сам конгресс Национального олимпийского комитета должен состояться 26 февраля. На нем и изберут нового главу НОК.

По информации телеграм-канала "Спорт Шредингера", известны также имена кандидатов в вице-президенты. Среди них олимпийский чемпион по боксу-2012 Серик Сапиев; олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин; бывший премьер-министр РК, президент Федерации хоккея Аскар Мамин; бывший аким Восточно-Казахстанской области, президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов; глава Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов; действующий генеральный секретарь НОК Андрей Крюков; президент Казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов; участница ОИ-2004 и 2008 по художественной гимнастике Алия Юсупова.

Представители Национального олимпийского комитета данную информацию пока никак не прокомментировали. Отметим, действующим руководителем НОК РК является бизнесмен Тимур Кулибаев, который занимает этот пост на протяжении 9 лет.

Источник - Vesti.kz
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