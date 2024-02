Будущее Газы: гетто или палестинский рай? Какую участь готовят сектору израильтяне, - Е.Пустовойтова

01:29 16.02.2024

Елена Пустовойтова

15.02.2024



На минувшей неделе Electronic Intifada – чикагское издание, освещающее израильско-палестинский конфликт, получило доступ к документу, представляющему собой план использования палестинской территории после ее полного завоевания израильтянами.



Его автором стал некий израильский предприниматель, участвовавший в захвате Газы, и теперь предоставивший план будущего переустройства этой территории. Издание получило копию этого так называемого плана действий на следующий день, из которого следует, что сектор Газа после его "зачистки" будет под контролем Израиля разделен на две зоны. В северной зоне "палестинским коллаборационистам будет разрешено жить в относительном комфорте, в то время как те, кто откажется служить и подчиняться своим израильским хозяевам, будут сосланы в южную зону террора".



Подобные примеры колониального мышления далеко не новы и, казалось бы, должны были давно уйти в прошлое, но именно таким снисходительно-расистским взглядом на палестинцев пропитан весь этот документ.



Любопытно, что план был представлен израильским офицером запаса элитного подразделения коммандос "Сайерет Маткаль" Ором Бокобзой, который лично участвовал в штурме Газы в октябре и ноябре (вполне вероятный миф, прикрывающий спецслужбы Израиля). Сам Бокобза живет в Нью-Йорке, но "немедленно явился на службу и в тот же день был направлен для уничтожения боевиков ХАМАС", сообщает The Wall Street Journal. Бокобза, который служил в израильской армии восемь лет, участвовал "во всех войнах США с 2005 года" и к тому же, как настоящий бизнесмен-американец, является исполнительным директором компании Venn, производящей программное обеспечение крупным арендодателям жилых помещений для управления, мониторинга и получения максимальной арендной платы от арендаторов. Этот бизнесмен, как сообщает The Wall Street Journal, уже получил 100 миллионов долларов венчурного капитала под свою "программу освоения Палестины". А около 15% его сотрудников завербовались в качестве резервистов в израильские вооруженные силы после начала военной операции ЦАХАЛ в Газе.



The Wall Street Journal нравится и Бокобза, и то, как он надеется извлечь выгоду из разрушений и резни в Палестине, так что его предложение преподносится как выгодное для Израиля и даже для палестинцев в Газе.



В его "плане" также упоминается и другой израильский бизнесмен, Эран Хаггиаг, соучредитель компании Бокобзы.



Детали плана таковы: полное уничтожение северной части Газы и строительство на ее руинах управляемой из Тель-Авива колонии "Газа 2.0", где палестинцам, которые ведут себя в соответствии с правилами, установленными Израилем, будет разрешено поселиться. Ну, а те, кто не согласен, будут высланы на юг Газы, в "Газа 1.0", т.е. в зону террора.



"По степени наглости и нахальства, – считает Electronic Intifada, – план выглядит как нечто среднее между презентацией лифта в Силиконовой долине и сценарием фантастического фильма ужасов". Те же самые намерения выражал Израиль и в начале 1990-х годов, когда между ним и Организацией освобождения Палестины готовились к подписанию соглашения в Осло – тогда западные СМИ дули в одну дуду о том, что теперь Газа превратится в "Сингапур на Средиземном море". Эти же обещания витали в воздухе и в 2005 году, когда Израиль передислоцировал свои оккупационные силы к периметру Газы и начал вводить все более жесткую осаду. Главным условием, стоящим за этими обещаниями "счастья для Палестины" всегда был отказ палестинцев от любых надежд на самоопределение в обмен на экономические подачки притом, что Израиль будет иметь реальную власть над жизнями палестинских арабов. Результатом "выполнения обещаний" 2005 года стали систематическое разрушение экономики Палестины, лишение доступа к нефте- и газоразработкам на шельфе, ускоренное строительство на Западном берегу новых кибуцев, загоняющее на все более сокращающиеся "островки" территории палестинцев.



Одним из центральных пунктов "плана", обеспечивающим Израилю "свободу творчества" в Газе, стал "полный снос существующих строений в городе Газа, прокладывающий путь для нового старта и строительства надежной инфраструктуры".



"Неделю назад я стоял в Газе, наблюдая восход солнца над землей, разрушенной конфликтом, – трогательно пишет в своем проекте "палестинского рая" Бокобза. – Газа – действительно красивое место, с невероятными видами, пляжами и перспективным потенциалом", – говорит он на развалинах, где тысячи погибших палестинцев все еще лежат под обломками своих домов, словно в братских могилах. 7 октября перековавшись из бизнесмена в солдата, он не переставал мечтать о том, что станет делать на руинах "с помощью США и некоторых арабских государств", исполняя заветную мечту Израиля о том, что однажды палестинское сопротивление будет раздавлено, и палестинцы... исчезнут? Поэтому и появился у него план, предусматривающий уже в декабре разделение северной и южной частей Газы на "рабов" и "господ", превращая Газу в "символ надежды для палестинского народа" после разгрома палестинского сопротивления и установления полного контроля ЦАХАЛ.



Не получилось. Сопротивление продолжает наносить удары израильским захватчикам во всех районах Газы, а зверства израильской армии вызывают возмущение даже там, откуда она получает деньги и вооружения. В Вашингтоне.



Уничтоженные израильскими бомбардировками более 30 тысяч палестинцев станут по плану Бокобзы лишь малой частью тех жертв, которые повлечет за собой создание "палестинского рая". Согласно плану, "юг будет служить переходной зоной для тех, кто ожидает переселения".



То есть этническая чистка тех палестинцев, которые не могут доказать свою лояльность и полезность Израилю, продолжится и дальше, и этих несчастных будет ждать депортация. Куда?



"Счастливчики" будут набираться "с помощью вдохновляющих брошюр, которые мы миллионами будем сбрасывать с неба", в которых будут содержаться детали плана и процедуры подачи заявок. Процесс подачи цифровой заявки в комитет для определения того, кто мог бы жить в секторе Газа 2.0, который будет состоять из саудовцев, эмиратцев, американцев, израильтян и палестинских коллаборационистов, будет включать обещание никогда не примыкать к терроризму и не наносить никакого ущерба государству Израиль.



Можно не задавать вопросы о том, каким образом изгнанные из своих домов палестинцы, голодающие, умирающие от жажды, страдающие от ран, болезней и травм, отрезанные от коммуникаций, будут подавать свои "заявки" или почему они вообще решатся довериться Израилю. Ответов нет. Но угроза того, что "одна ошибка, и вы окажетесь в старой Газе без возможности вернуться на несколько лет", вполне присутствует.



Людоедская идеология Израиля применительно к Палестине, ярко выраженная в "плане" Бокобзы, направленная на достижение исключительно "еврейской мечты", несмотря на убогие ужимки Байдена по поводу "защиты гражданского населения Газы", вполне соответствует главной задаче США: быстро и, разумеется, чужими руками завершить один из самых старых и сложных конфликтов на Ближнем Востоке.



Нет сомнений в том, что по окончании спонсируемой ими войны именно Джо Байден и его администрация будут сидеть во главе стола на переговорах "по урегулированию". И, как и в Кэмп-Дэвиде, это урегулирование по-вашингтонски свяжет руки всем, кто способен подать голос в защиту Палестины.



Именно о таком варианте развития событий говорит этот "план помощи палестинцам", который, по мнению его автора, приведет к "изменению отношения к Израилю в международном сообществе" в лучшую сторону. И к созданию "истории успеха" накануне кампании по переизбранию президента США Джо Байдена.



В истории Европы есть очень похожая на "план" Бокобзы аналогия, засвидетельствованная документальным фильмом "Фюрер дарит евреям город". В нем была показана жизнь самого счастливого города на земле. Все здесь излучают радость, прекрасно одеты, выглядят сытыми и благополучными. Школьники поют, молодые люди азартно гоняют футбольный мяч, девушки, смеясь, работают в поле, пожилые играют в шахматы и слушают классическую музыку. Городом этим был Терезиенштадт, созданный в Чехии в 1941 году нацистский концентрационный лагерь, один из проектов геббельсовской пропаганды, откуда еженедельно отправлялись транспорты в лагеря смерти Освенцим, Дахау, Треблинку и другие. Всего через "город счастья" прошли 155 тысяч человек. Более 35 тысяч из них умерли в самом Терезине. Выжили единицы.



Хорошо известен и конец фашистского проекта, который хотят повторить сегодня его жертвы на палестинской земле...



Специально для "Столетия"