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Битва за Авдеевку: "Армия Венка" в лице 3-й ОДШБр отступает в Ласточкино
06:38 16.02.2024

Битва за Авдеевку: "Армия Венка" в лице 3-й ОДШБр отступает в Ласточкино
Большинство тактических пiдроздiлiв в "фортецi" уже находится в локальных окружениях
Александр Ситников
Ближе к вечеру 14 февраля прошла важная новость о ситуации на Авдеевском направлении: "Наши войска в 16:30 прорвали оборону противника сразу в нескольких местах с восточного фланга. Штурмовые подразделения ВС РФ находятся уже в непосредственной близости от Авдеевской стелы, ближе к центру города".

Согласно данным независимых украинских и западных источников, на северном фланге авдеевской "петли" российская армия взяла под контроль лесополосу между Коксохимом и водоочистными сооружениями. Также подтверждено, что передовые отряды ВС РФ пересекли Индустриальный проспект и начали наступление в лесополосе к юго-западу - возможно, в направлении Ласточкино. Пiдроздiли 47-й ОМБр начали отвод со свалки в районе Авдеевского карьера и дачного товарищества "Верба".

На южном фланге русские взяли под контроль новые позиции к северо-западу от Опытного, тем самым уменьшив "узкое место" вблизи укрепрайона "ПВО"/"Зенит". По сообщению с передовой от бойцов 110-й ОМБр, русские штурмовки вошли на улицы Лесная и Колосова, взяв под контроль ряд траншей в южном лесу, заперев в мини-котле засевших там бандеровцев. Враг пошел в психическую атаку и якобы смог избежать локального окружения.

Уже по линии российских мониторинговых каналов появилась новость, что подразделение "Эспаньола" выбило ВСУ с пляжа Авдеевского карьера и погнало их в сторону кладбища.

Что касается ситуации по другую сторону "Царской охоты", то по информации "Военкоров Русской Весны", "северо-восточнее Опытного российские войска продвинулись в направлении СТ „Виноградники 2" на участке шириной до 1.4 км на глубину до 930 м. Они идут в обход укрепрайонов „Зенит" и „Чебурашка", угрожая взять их в окружение".

Говоруны из украинской информационной помойки радостно строчат, что из "Зенита" и "Чебурашки" имеется туннель в центральную часть города и даже в Коксохим. Дескать, свидомым поросятам не страшен русский волк. Любопытно, что жовто-блакитные картоделы все-таки закрасили территорию южнее ДКАД (Донецкая кольцевая) в красный российский цвет, фактически подтвердив потерю, как минимум, укрепрайона "Зенит".

Погорелов из заблокированного в РФ военно-аналитического паблика DS жалуется щирым громадянам, что ВС РФ "снова продвинулись на севере и юге города. На юге их основная задача окружить Зенит, а на севере максимально продавить Силы обороны. Ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела КАБами и ракетами. Кацапы хотят максимально отрезать АКХЗ и выйти к 9-му кварталу. Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они имеют успех. При этом продолжается накопление живой силы в занятых в городе домах".

По опыту можно сказать, что этот интернет-ресурс хоть и опережает оперативку Генштаба ВСУ, но "плохие (для бандеровцев) новости" публикует с лагом в 2−3 дня. На опубликованной Погореловым карте видно стремительное продвижение ВС РФ в сторону Ласточкино. Враг бы рад ударить в бок как со стороны Коксохима, так и из Квартала Строителей, но на размещенных в Сети "видосов из Авдоса" видна непролазная грязь - боевики ВСУ проваливаются по колено в жижу, с трудом вытаскивая из нее ноги. Судя по всему, даже гусеничная БМП "Брэдли" вряд ли там проедет. Во всяком случае, точно не "полетает".

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, комментируя ситуацию в Авдеевке, заявил в интервью, опубликованном 14 февраля, что "Украина не может конкурировать с Россией по количеству артиллерийских снарядов, танков и солдат". Дескать, "Украина может добиться преимущества на поле боя, используя натовское высокотехнологичное оружие (поскольку своего нема)".

По его словам, беспилотники имели определенные преимущества перед артиллерией, особенно в стоимости, но они более восприимчивы к внешним факторам, таким как российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и плохая погода.

"Беспилотные летательные аппараты, которыми в настоящее время располагают украинские войска, не способны создавать определенные эффекты на поле боя (в Авдеевке), которых может достичь артиллерия, большинство украинских БПЛА не могжет надежно уничтожать российскую бронетехнику".

В свою очередь, "российские войска особенно сосредоточились на развертывании систем РЭБ и пытаются масштабно расширить использование дронов". Значит, в "фортецi" ВСУшникам уже не удается на всю катушку использовать fpv-дроны, что и позволило русским штурмовикам развивать наступление как в самом городе, так и вне его.

По ту линию фронта, к слову, было сообщение, что "армия Венка" в виде 3-й ОДШБр якобы смогла доехать до автобазы, что "подтверждает" видео от лица украинского пулеметчика на БТР MRAP.

Правда, после того, как в десятке метров от него взорвался снаряд, перепуганный экипаж быстрее своего визга драпанул назад. По слухам, наскоком командовал нацик из "Азова"*, капитан Искра (родом из Полтавы), но его "задвухсотили".

Все гробы, прибывшие из-под Авдеевки на Украину с 30 декабря - исключительно на совести Зеленского
На армейском чате ВСУ пишут, что 3-я ОДШБр воюет под Авдеевкой еще с 8 февраля после понесенных огромных потерь 110-й ОМБр. И выбивали с автобазы и АЗС именно хорошо обученных и мотивированных "азовцев", которых теперь теснят в Ласточкино.

А еще вражеские форумчане обсуждают тему высоты с отметкой 217,0, расположенной рядом с ДКАД. Мол, она конкретно заросла, поэтому при потере ее укровермахтом, весь микрорайон "Химик" ("9-й квартал", квартал Строителей и многоэтажная застройка вокруг стадиона) будет виден русскими как на ладони. Также накроется грунтовая дорога Северное-Авдеевка, ведущая в трампарк.

Кстати, так называемый укро-волонтер Маховский, недавно получивший ранение в Авдеевке, и которого гауляйтер Барабаш назвал офицером (!) "Белых ангелов", занимающихся розыском и вывозом детей русских родителей из Авдеевки, сказал в жовто-блакитный зомбоящик: "Осталась грунтовая дорога, но и там тоже тяжело. На некоторых отрезках дороги расстояние до врага - километр, два. На одном участке - 300−600 метров. Дорога простреливается, это может быть миномет, снайпер… Это настолько близко, что все может прилететь. Проскочить можно, но с каждым разом это все более рискованно". Но с потерей высоты и она будет надежно перерезана.

По словам Маховского, решение о вводе 3-й ОДШБр запоздало на 1,5 дня, из-за чего "большинство тактических пiдроздiлiв сейчас в мешке к востоку от центра города". Именно "азовцы" сейчас держат горловину шириной 4 км. Короче, украинские вояки, судя по опыту Попасной и Лисичанска, "эластично" умеют драпать в самый последний момент. Впрочем, если русские прорвутся в Ласточкино, то из "котла" сбегут единицы.

* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708054680


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