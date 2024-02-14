Россия потеряла в Черном море еще один корабль - БДК "Цезарь Куников"?

06:46 16.02.2024 Командующий Черноморским флотом лишился должности после трагедии с "Цезарем Кунниковым"?

Черноморскому флоту настала пора срочно пускать "пузыри". Но не из-под воды, а в небе над Крымом

Сергей Ищенко Сергей Ищенко



Командующий Черноморским флотом лишился должности после трагедии с "Цезарем Кунниковым"?



Всю минувшую среду, 14 февраля, пришлось отвечать на звонки коллег из различных изданий. Просьба у всех была одна: "Срочно прокомментируй то, что случилось с большим десантным кораблем „Цезарь Куников" на траверзе крымского Симеиза". Пришлось в меру сил отвечать.



Мы же в "Свободной прессе" 14 февраля на эту тему решили временно помолчать. Из-за того, что пытались понять: если до появления официальных разъяснений от Министерства обороны РФ по поводу случившейся трагедии начать рассуждать о ней - это попадает под действие только что подписанного президентом Владимиром Путиным федерального закона о наказании за дискредитацию Вооруженных сил? Или не попадает?



Однако напрасно всю среду редакция ждала хоть какой-то разъясняющей информации от военных. Оборонное ведомство про боевые действия на Украине в среду рассказывало о чем угодно, только не про то, что с огромной тревогой обсуждала вся страна: "Что на самом деле с „Куниковым"? Если он затонул у побережья Крыма, как утверждает вражеская военная разведка, в результате нападения „волчьей стаи" безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ - спасен ли экипаж, в котором по штату почти 90 моряков?".



Это долгое, до сей поры затянувшееся молчание Минобороны, можно было бы отнести за счет некой тщательно продуманной ведомственной стратегии в информационной войне с Украиной. Ну, чтобы, дескать, не давать дополнительных сведений врагу по поводу результативности его ударов.



Но почему же тогда, допустим, по поводу другой похожей трагедии - с другим черноморским большим десантным кораблем "Новочеркасск", менее двух месяцев назад, 26 декабря 2023 года, угодившем в порту Феодосии под удар украинских крылатых ракет и быстро затонувшем прямо у причала, МО РФ почти тут же официально заявило хотя бы, что тот поврежден? В результате - что характерно! - лишь "попытки атаковать" со стороны ВСУ.



Что, естественно, оказалось явным преуменьшением катастрофического ущерба, нанесенного флоту. Потому что, судя по всему, от "Новочеркасска" с того рокового дня мало что осталось.



Однако хоть что-то по поводу трагедии с "Новочеркасском", как видим, все же по горячим следам прозвучало. Выходит, и Минобороны, если что, разрешено, пусть столь дозировано, но все же хотя бы приближаться в своих заявлениях к печальной правде. Тогда отчего абсолютный молчок про "Цезаря Куникова"? Исходя из чиновничьего принципа: "Как бы чего не вышло"?



Первым и единственным из представителей властей в Москве, кто решился к концу рабочего дня в среду публично высказаться по поводу очередного украинского удара по нашему кораблю, оказался член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин. Где-то "отловленный" журналистами, он заявил: "Ведется работа по выяснению причины, каким образом был поврежден БДК „Цезарь Куников". Уверен, что будут сделаны выводы, чтобы атакующие дроны беспроблемно уничтожались на определенном расстоянии".



Таким образом, последние сомнения, что с "Цезарем Куниковым" дело плохо (если таковые у кого-то еще оставались к вечеру среды), совершенно отпали. Хотя про судьбу экипажа власть нам по-прежнему предоставляет возможность лишь строить догадки. Например, с учетом опубликованных украинской стороной снимков военных санитарных машин и специальных автобусов, колонной мчавшихся, как утверждалось, из Севастополя в сторону Ялты.



Между тем про нападение в ночном море стаи безэкипажных катеров ВСУ на этот корабль уже написано столько, что спустя более суток вряд ли есть необходимость повторяться. Сосредоточимся лучше на том, как Черноморскому флоту попытаться предотвратить подобное впредь. А то, если так пойдет и далее, от него вскоре могут остаться одни адмиралы.



Наверное, речь должна идти об обширном комплексе мер. Из которых при всех обстоятельствах организация беспрерывной и эффективной разведки морской акватории - одна из основных. И в этом смысле, похоже, буквально только что невольная подсказка нам пришла, как ни странно, из оголтело антироссийской Польши.



В Варшаве на днях объявили, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже полякам по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) аэростатных комплексов радиолокационного обнаружения Airspace and Surface Radar Reconnaissance (ASRR).). Стоимость возможной поставки огромна - 1,2 млрд долл.



Зачем и что за аэростаты срочно понадобились Войску Польскому? Из-за океана там рассчитывают получить четыре аэростатных системы воздушной и наземной радиолокационной разведки (ASRR), радаров раннего предупреждения (AEW) с системой идентификации IFF, электронных датчиков и наземное оборудование. Уже известно, что все это поступит на вооружение специально формируемого отдельного радиотехнического батальона, который к 2026 году приступит к несению службы вдоль государственных границ с Белоруссией и нашей Калининградской областью.



Чего таким образом добьются польские военные? Как поясняет варшавский специализированный портал Defence24, если установленная на земной поверхности РЛС объекты, летящие на высотах порядка 100 метров, в состоянии обнаруживать на дистанции максимум 47 километров (да и то в идеальных метеоусловиях), то с применением разработанных в США аэростатных комплексов эта дальность вырастает кратно. При нахождении патрульного аэростата на высоте хотя бы в два километра - до 150 километров и более.



Причем, висеть на тросе и вести непрерывное наблюдение за окружающей обстановкой радиотехническими средствами такой накаченный инертным газом "пузырь" способен неделями, если не месяцами. В отличие от экипажей разведывательных самолетов и вертолетов, время боевой работы которых исчисляется лишь часами. К тому же авиации необходимы аэродромы, экипажи и наземный персонал, тонны керосина, множество запчастей для регламентного обслуживания и прочего. А аэростат висит себе и висит. И, как говорится, есть не просит.



Теперь мысленно перенесемся в нашу действительность. Легко вообразить, что подобные аэростатные комплексы, будь они в достаточном количестве размещены по периметру, скажем, крымских берегов, были бы в состоянии загодя обнаруживать не только старты украинских крылатых ракет откуда-нибудь из-под Николаева или Одессы. Но и скрытные выходы в море групп безэкипажных катеров ВСУ. Потому что каждый такой БЭК - штука довольно внушительная по размерам и потому заметная для средств радиолокации.



Допустим разработанные Киевом с помощью Запада многоцелевые надводные беспилотные аппараты типа MAGURA V5, которыми, как утверждает противник, в среду и был атакован в паре километров от симеизских пляжей "Цезарь Куников", имеют немалую длину - 5,5 метров. А ширину - 1,5 метра.



Что особенно важно - высота корпуса над ватерлинией 0,5 метра. Именно на столько надстройка катера с антеннами и видеокамерами, без которых невозможно надежное наведение на цель, "высовывается над волнами. Если учесть, что крейсерская скорость MAGURA V5 достигает 22 узлов, а форсированная в момент выхода в атаку - до 42 узлов, то движется он весь в морских брызгах и в пене. И кильватерный след за этим БЭКом достаточно внушительных размеров.



А если перед нами "волчья стая"? И, стало быть, для нападения использовано порядка 10−15 дронов, которые движутся группой по единому замыслу к общей для них цели? Пены и синхронного грохоту двигателей от таких - будь здоров! На половину Черного моря.



Все это, считают специалисты, дает возможность с помощью аэростатов дальнего радиолокационной разведки и наблюдения, подвешенных, скажем, над Крымом, обнаруживать выход отряда украинских БЭК в море едва ли не от мест их базирования у побережья Одессы или Очакова. Если предположить, что дистанция обнаружения окажется примерно такой же, на которую рассчитывают поляки в случае с крылатыми ракетами (то есть - около 150 километров), времени на организацию противодействия атаке у флота будет больше, чем достаточно.



Ведь на крейсерских 22 узлах такое расстояние вражеские катера преодолеют до Крыма не быстрее, чем за три-четыре часа. А в случае с атакой "Цезаря Куникова" 14 февраля, от Одессы до Симеиза (судя по расстоянию между ними примерно в 350 миль) отряд MAGURA V5 добирался никак не менее 15 часов. И никем ни разу на этом пути не был обнаружен!



Да за этакую уйму времени, будь она у в нашем распоряжении, можно, даже не особенно спеша, понять в воздух авиацию и расстрелять БЭКи с воздуха на переходе. Можно оповестить об опасности находящиеся в море свои корабли. И таким образом позволить им на полном ходу уйти от опасности или укрыться в ближайших базах.



Да много еще чего можно! Нельзя только бестолково разводить рукавами в адмиральских шевронах. И бессильно наблюдать, как один за другим выводятся из строя и тонут и без того крайне немногочисленные боевые корабли Черноморского флота. Увы, но, похоже, именно так, судя по результатам, и делается в наших штабах.



Пока только патрулированием поверхности Черного моря с вертолетов и самолетов мы почему-то и ограничиваемся. И то - лишь в дневное время. Ночами и с них мало что видно. Результаты? Снова перечитайте печальные истории хотя бы уже упомянутых "Цезаря Куникова" и "Новочеркасска".



И это при том, что Россия в деле строительства аэростатных комплексов для военных целей, во всяком случае, не уступает Соединенным Штатам. Все у нас, оказывается, давно есть. Но, судя по всему, главным образом - на складах.



Так, в 80-х годах прошлого века еще в СССР появились аэростаты-ретрансляторы серии "Выпь". А в начале 2000-х концерн "Вега" разработал комплекс "Мультипликация". Согласно отчету концерна, опубликованному летом 2014 года, речь шла о привязном аэростатном комплексе ретрансляции сигналов связи и управления войсками (ПАК-РТ). Аэростаты для этих комплексов создавались и продолжают совершенствоваться в Подмосковье, Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА).



Скажете: ретрансляторы на аэростатах - это все же не совсем радиотехническая разведка? Все так. Но есть ли разница: какую полезную нагрузку на аэростат навешивать? Почему, предположим, не малогабаритную РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой для наблюдения за поверхностью моря? Наподобие тех, что стоят на самых современных наших многоцелевых истребителях или перехватчиках типа МиГ-31?



Между прочим, из отчета "Веги" следует, что государственные испытания ее "Мультипликации" должны были состояться еще в 2014 году. Но состоялись ли? О результатах ничего не известно.



Что обиднее всего: в структуре Минобороны РФ существует целый Воздухоплавательный научно-испытательный центр в Вольске (сейчас входит в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова), который уже много лет проводит глубокие исследования по теме применения аэростатов в области разведки и контроля воздушной, наземной и надводной обстановки.



В одном из документов НИЦ, опубликованном в 2022 г., среди прочего сказано: "Со времени формирования по настоящее время войсковая часть провела испытания пяти поколений автоматических аэростатов, которые приняты на вооружение Военно-воздушных сил. Провела испытания ряда привязных аэростатных комплексов. Принятые на вооружения комплексы задействовались в интересах всех видов Вооруженных сил. В частности, привязные аэростаты обеспечивали боевые действия авиации в Афганистане.



С 2016 года и по настоящее время привязные аэростаты применяются специалистами Центра в Сирийской арабской республике (для осуществления радиолокационного дозора вокруг российских военных баз - "СП")".



Кто-нибудь из уполномоченных приминать решения в Министерстве обороны это читал? А если читал - почему не попытался воплотить передовые конструкторские замыслы хотя бы над одним только Черным морем? В котором нас уже весьма давно, сильно, регулярно и почти безнаказанно били и бьют.



Из досье "СП"



Насколько можно судить, за все время нашей специальной операции на Украине зафиксирован только один случай массированного применения российских аэростатов. Но не привязных, а так называемых АДА (автоматический дрейфующий аэростат). По сути - беспилотных воздушных шаров.



Дело было в середине февраля 2023 года. Наши аэростаты были замечены противником над Киевской областью. По сведениям Киева, они в качестве ложных целей были оснащены радиолокационными уголковыми отражателями. И предназначались для перегрузки системы ПВО Украины. Об этом заявил представитель украинских Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона.



Игнат утверждал, что из-за ветра южного направления, дувшего в тот день над его страной, один из российских аэростатов впоследствии оказался на территории Молдовы.



P. S. В четверг после полудня многие специализирующиеся на военной теме интернет-каналы сообщили, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов президентом Путиным отправлен в отставку. По другим данным он отстранен от должности на время служебного расследования.



Если это так, то связь любого из перечисленных шагов главы государства с трагедией "Цезаря Куникова" несомненна. В частности, Сергей Марков написал: "Сменен командующий Черноморским флотом России. Это решение с большим пониманием и одобрением встречено в России".



Одновременно появились сведения, что обязанности командующего ЧФ отныне временно исполняет 53-летний начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук. До мая 2021 года возглавлявший Каспийскую флотилию.



При этом официальных разъяснений от Минобороны РФ по поводу таких кадровых решений на флоте по состоянию на вечер четверга пока не поступало.



Предыдущий командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов с высокого поста в Севастополе тоже ушел не по своей воле. В августе 2022 года президентом он был снят с должности. Случилось это через четыре месяцы после гибели гвардейского ракетного крейсера "Москва". Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708055160





Новости Казахстана

- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ

- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний

- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова

- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана

- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов

