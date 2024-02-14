Россия потихоньку (через ОАЭ) выкупает свои недостроенные газовые танкеры у Южной Кореи

06:52 16.02.2024

"Волшебный трюк России": газовозы из Южной Кореи зайдут на "Арктик СПГ - 2" через ОАЭ



Строящиеся в Южной Корее газовозы рассчитаны сугубо под второй арктический проект СПГ в России. Иллюстрация: Hanwha Ocean

В 2022 году южнокорейская судоверфь расторгла с "Совкомфлотом" контракты на строительство трех газовозов ледового класса под второй арктический проект СПГ в России. Но суда достроили. Собственником первого из них стала малоизвестная компания из ОАЭ, через которую танкер СПГ уже скоро может оказаться на санкционном проекте.



Танкер "Петр Капица", который судоверфь Hanwha Ocean (бывшая DSME) строила изначально для "Совкомфлота", обрел владельца из ОАЭ. Как пишет gCaptain со ссылкой на судовые регистры, 1 февраля собственником стала New Transshipment FZE, зарегистрированная в ОАЭ. Еще два газовоза "Лев Ландау" и "Жорес Алферов" остаются пока у Hanwha Ocean.



"„Новатэк" сделает все, чтобы использовать эти танкеры. Суда подходят только под „Арктик СПГ - 2", так как слишком дорогие для перевозок по открытой воде",

- сказал изданию Эрве Бауду из Французской морской академии (ENSM). Он считает происходящее "волшебным трюком России": "Купить судно через компанию в ОАЭ. Рынок судов такой. Все, что остается, найти квалифицированную команду".



В gCaptain отметили, что "Новатэк" уже использовал ОАЭ для получения технологий в обход санкций. За это в сентябре Минфин США ввел санкции к Green Energy Solutions LLC.



Пока газовоз "Петр Капица" продолжает оставаться на южнокорейской судоверфи.



"Единственный вопрос: когда его сдадут и он отправится в российские воды",

- сказал Бен Селигман из Arctic oil and gas development.

Ранее президент японской MOL, которая также заказала на Hanwha Ocean три танкера СПГ ледового класса под "Арктик СПГ - 2", пожаловался Bloomberg на то, что теперь сдать во фрахт газовозы проекту нельзя из-за санкций, но также сложно и продать их.



В мае 2022 года южнокорейская Hanwha Ocean сообщила, что расторгла контракт на строительство трех газовозов арктического класса Arc7 для одного из европейских судовладельцев. Причиной расторжения назвали то, что платеж за строительство одного танкера стоимостью более $ 280 млн не произвели в установленные сроки.



До этого США и ЕС ввели санкции на поставку оборудования и технологий СПГ в Россию. А в ноябре 2023 года - прямые ограничения на "Арктик СПГ - 2".



Вице-премьер Александр Новак заявлял, что "Арктик СПГ - 2" могут запустить в феврале. Однако у проекта нет пока ни одного танкера, которые строятся и на российской судоверфи "Звезда". Эксперты обсуждали возможность привлечения газовозов с первого проекта, "Ямал СПГ". Однако его обслуживают газовозы иностранных собственников, кроме одного. И иностранные участники проекта могут быть против.



Как сообщало EADaily , в ноябре прошлого года США ввели санкции против "Арктик СПГ - 2", мощность трех очередей которого составит 19,8 млн тонн (около 27 млрд кубометров). Следом Reuters сообщило, что "Новатэк" разослал некоторым клиентам сообщение о форс-мажоре по договорам на поставку СПГ, а "Коммерсант" - иностранные участники арктического проекта сообщили о форс-мажоре по своему участию. Также в СМИ появилась информация, что китайские и японские компании обратятся к США за исключением из санкций. Французская TotalEnergies заявила, что не будет отбирать свои объемы из-за форс-мажорных обстоятельств.



Эксперты предположили, что объемы с первой очереди "Арктик СПГ - 2" придется продавать на спотовом рынке, и может задержаться запуск двух следующих очередей. Но это некритично, считают они.