США и российский уран: что кому нужнее? - В.Прохватилов

11:55 16.02.2024

О бредовых планах Вашингтона по отказу от российского урана

В любом случае рынки множества других стран предоставляют "Росатому" значительные возможности



15.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Страны Запада возвращаются к развитию атомной энергетики, которую в Евросоюзе наконец признали экологичной, пишет французская газета Le Figaro. Возобновление строительства АЭС привело к росту спроса на уран, а его цена поднялась выше $100.



"Двадцать ядерных реакторов строятся или планируются в Индии, 222 строятся, планируются или изучаются в Китае... По всей планете строятся 60 реакторов, 110 в проекте и более 300 проектов находятся в стадии изучения, перечисляет Всемирная ядерная ассоциация. В общей сложности это больше, чем примерно 436 действующих реакторов, которые в 2022 году произвели 10% мировой электроэнергии", – отмечает издание.



Сегодня около сорока стран инвестируют в атомную энергетику. В декабре прошлого года США, Великобритания, Франция и 18 других государств объявили, что к 2050 году они "утроят свою ядерную мощь". Такие страны, как Швеция или Япония, решили возобновить строительство АЭС. Несмотря на противодействие со стороны Германии и Австрии, Евросоюз наконец включил ядерную энергетику в список зеленых технологий.



Западные страны продлевают срок службы атомных станций. Французская энергокомпания EDF недавно объявила о планах отложить закрытие четырех реакторов в Великобритании, в то время как Китай и другие страны строят новые реакторы. Правительство Великобритании также нацелено на расширение ядерных мощностей, помимо двух строящихся атомных станций EDF.



Возрождение в мировом масштабе интереса к атомной энергетике вызвало серьезный рост цен на уран. Стоимость урана, увеличившаяся почти вдвое за 2023 год, продолжает расти. Спотовая цена закиси-окиси урана уже превысила $94 за фунт, впервые достигнув уровня 2007 года, когда имел место мировой бум мирного атома. Причины резкого удорожания сырья – рост интереса к атомной энергетике, увеличение активности инвестфондов, прекращение добычи в Нигере и опасения отрасли о введении США санкций на поставки из России. Аналитики не исключают дальнейшего кратного роста котировок, хотя объем предложения на рынке по-прежнему большой.



Поставки урана не поспевают за растущим спросом, как отмечает президент исследовательской фирмы ядерной промышленности UxC Джонатан Хинце. Так, Казахстан, ведущий мировой производитель урана (43% поставок в 2022 году, по данным Всемирной ядерной ассоциации), столкнулся с логистическими проблемами, в частности с нехваткой серной кислоты, используемой для добычи.



Рынок также обеспокоен, по мнению Хинце, военным переворотом в Нигере, который обеспечивает 4% мировой добычи урана. На все эти факторы накладывается появление финансовых игроков, которые скупают и придерживают значительные резервы урана и повышают цены. Крупнейшим из таких спекулянтов является канадская компания Sprott Physical Uranium Trust, которая в прошлом году контролировала около 30 тысяч тонн урановой руды.



Среди факторов, вызывающих ускорение роста цен на уран, агентство S&P Global Commodity Insights называет ограниченный объем предложения (например, канадская Cameco понижала прогноз добычи урана на двух своих рудниках в 2023 г.) и геополитические риски, которые могут отразиться на поставках урана из России и Нигера. Однако основным драйвером роста цен в S&P считают закупку урана финансовыми фондами. И действительно, канадский спекулятивный фонд Sprott с начала года нарастил запасы урана на складах еще на 6,6%.



Россия контролирует почти 50% мощностей по обогащению урана, используемого в качестве ядерного топлива для АЭС, используя самую эффективную газоцентрифужную технологию. США в 2023 году закупили в России уран на рекордные $1,19млрд. В 2022-м импорт составлял $830 млн. Всего в 2023 году было импортировано 701,8 т урана.



При этом Запад обеспокоен доминированием России на рынке обогащенного урана. "Хотя месторождений урана достаточно до 2100 года, его добычу осуществляют лишь несколько стран. На Казахстан, Канаду, Намибию и Австралию приходится до 80% производства этого минерала. К 2040 году ядерного топлива потребуется почти в два раза больше, что обостряет конкуренцию… Сложности возникают на обязательном этапе обогащения урана: почти половина мощностей для этого процесса находится в России. Москва поставляет свыше 20% обогащенного ядерного топлива для американских АЭС", – пишет Le Figaro.



США стремятся снизить зависимость от российского урана. В декабре 2023 года палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий поставки российского обогащенного урана для американских АЭС до 2040 года. Но документ еще должен пройти через сенат, после чего его должен подписать Джо Байден. Но в этом законопроекте остались лазейки, которые позволят ввозить российский уран. По данным Bloomberg, законопроект допускает его импорт до 2028 года по спецразрешениям, чтобы дать американским предприятиям время на поиск альтернативных поставщиков.



Вашингтон намерен с 2028 года полностью прекратить импорт российского обогащенного урана и для этого выстраивает собственную цепочку поставок ядерного топлива. "Пока же Москва господствует на рынке, а множество стран Восточной Европы по-прежнему зависят от ее урана, который необходим для их реакторов советской постройки", – отмечает Le Figaro.



Насколько реальны планы Вашингтона по замещению российского урана произведенным на своих заводах?



Единственный завод по обогащению урана Urenco USA находится в городке Юнис американского штата Нью-Мексико, но и он принадлежит европейскому консорциуму Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды). Центрифужных, наиболее экономически эффективных технологий обогащения урана в США никогда не было. В США применялись газодиффузионные заводы, потребляющие колоссальное количество энергии, но в начале нулевых годов они закрылись.



После этого США попытались запустить проект "Американская центрифуга" компании United States Enrichment Corporation (USEC). Она получала прибыль от соглашения ВОУ-НОУ (межправительственное соглашение РФ и США, действовавшее в 1993–2013 гг., о переработке не менее 500 т российского высокообогащенного оружейного урана в низкообогащенный уран для нужд атомной энергетики США), которую и должна была направлять на разработки передовых коммерческих центрифуг. Но компания понесла убытки и в 2014 году обанкротилась, а проект "Американская центрифуга" закрылся. После этого USEC была реорганизована в компанию Centrus, которая при получении средств от Минэнерго США пыталась реанимировать проект по центрифужному обогащению урана, но особого успеха не достигла.



США теоретически могут заместить уран из России другими поставщиками, но быстро это сделать не удастся по причине длинных инвестиционных циклов обогатительных заводов, считает аналитик "БКС мир инвестиций" Валерий Емельянов: "Обычно строительство объекта занимает не менее семи лет, а окупаемость достигается за 15–20 лет. Без четких финансовых гарантий частный бизнес не будет участвовать в таких проектах ни в США, ни в других странах".



Налицо полная деградация американской атомной промышленности за последние 30 лет. В 2010 году в США производили около 2 000 тонн оксида урана, а в 2020 году всего-навсего 90 тонн.



Даже в случае полного отказа США от закупок российского обогащенного урана "Росатом" просто переключится на рынки других стран.



РФ производит топливо для атомных энергоблоков советской конструкции. Они установлены в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии. Благодаря сохраненному и приумноженному лидерству в сфере обогащения урана в России сегодня обогащается почти половина всего используемого на планете урана, притом что из 439 работающих в мире энергоблоков АЭС в нашей стране находятся только 34. Обогащенный в России уран покупают почти все ведущие державы мира. Заказы от энергетических компаний Европы, Америки, Африки и Азии подписаны на 10 лет вперед.



Даже в случае полного отказа США от закупок российского обогащенного урана "Росатом" просто переключится на рынки других стран.



Но отговаривать США от очередной попытки импортозаместить российское ядерное топливо не стоит. Если Вашингтон хочет выстрелить себе в ногу, не будем ему мешать!