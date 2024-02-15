Что стоит за вживлением в мозг первому человеку чипа?

11:57 16.02.2024 15.02.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



В конце января Илон Маск заявил, что его компания Neuralink вставила в мозг первому человеку чип, с помощью которого можно управлять внешними по отношению к организму гаджетами (включая импланты и протезы):



Первыми Маск обещает чипизировать людей, потерявших способность пользоваться конечностями: "Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это цель". Таким образом, процесс чипизации человечества можно считать начавшимся. Благодаря ему, по мнению исследователей, фактически начинается соревнование между двумя концепциями "улучшения" человека.



Первая исходит из того, что человека будут "улучшать" посредством редактирования его генома уже на зародышевой стадии. Что, возможно, исключит даже саму плацентарную беременность и сделает возможным переход к внешнему выращиванию человеческого эмбриона. В результате будут создаваться специализированные люди, у которых будут изменены их биологические (возможно, и когнитивные) параметры. Человечество в таком случае будет фактически разделено на "обычных" и "специализированных" людей.



Вторая концепция – это то, что делают структуры Маска и их китайские визави. В этом случае "улучшение" человека носит технологический характер – через вживление в него тех или иных технических и электронных устройств (имплантов и прочих девайсов). Первое такое устройство, успешно опробованное компанией Neuralink и названое Telepathy, позволяет "управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав".



Маск далеко не единственный, кто занимается подобными проектами. Одновременно с ним успехом в чипировании людей похвастались на днях и соревнующиеся с Neuralink китайские ученые, заявившие, что успешно вживили в мозг чип, который "менее агрессивен и находится не в нервной ткани, а в эпидуральном пространстве черепа". При этом исследователи из Нанкайского университета в Пекине провели успешный предварительный эксперимент с мозгом обезьяны, управляющей роботизированной рукой через интерфейс "мозг-машина", еще в первой половине 2023 года. Задача мозгового чипа – беспроводная передача сигналов на компьютер, где они преобразуются в управляющие инструкции для робота. Все это позволило в процессе опытов обучить обезьяну управлять манипулятором "силой своей мысли".



Аналогичными разработками заняты и исследователи из EPFL, разработавшие нейрочип NeuralTree, который "сможет лечить мозговые расстройства" и объединяет маломощные микросхемы, алгоритмы машинного обучения и мягкие имплантируемые электроды, образуя нейронный интерфейс со способностью определения и снижения симптомов неврологических расстройств (считается, что устройство обладает высокой точностью и способно определить судороги или тремор, а также классифицировать движения пальцев для использования в нейропротезировании).



О подобных разработках известно значительно меньше, чем о том, что делает Маск, возможно, потому, что в данном случае фактически не скрывается конечная цель – прямое воздействие на мозг человека. Сюда же можно отнести и менее завуалированую возможность использования в военно-разведывательной сфере, как в случае с одночиповым устройством, имитирующим человеческое зрение и память.



Это Hi-tech-новшество, имитирующее способность человеческого глаза захватывать, обрабатывать и хранить визуальные данные, основано на тонком слое легированного оксида индия и, по официальной версии, может стать значительным шагом вперед к приложениям вроде самоуправляемой технике (автомобили), требующей быстрого и сложного принятия решений. В отличие от традиционных систем, которым требуются внешние энергоемкие вычисления, это устройство объединяет в одном компактном блоке датчики, обработку информации и хранение в памяти.



Еще во время т. н. ковид-пандемии стало известно, что Министерство обороны США разрабатывает чип-датчик следующего поколения для имплантации под кожу человека, как "сигнал проверки двигателя", а военные врачи Пентагона начали рассказывать о "технологии следующего поколения", которая "может остановить будущую пандемию" с помощью "сигнала с чипа проверки организма человека". Как работают подобные микрочипы, попавшие внутрь организма, в т. ч. внутри таблеток, еще в 2012 году объяснила исполнительный директор Google и экс-глава DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) Регина Дуган.



Фонды Гейтсов и Джеффа Безоса вложили более 75 млн. долларов в стартап Synchron, также занимающийся разработкой интерфейсов "мозг-компьютер" (BCI). Причем соответствующие устройства типа Switch, разработанного компанией Synchron, внедряемое, подобно коронарному стенту, в яремную вену человека, тестировались на людях еще в 2022 году. Стартап имплантировал чипы двум из трех участников испытаний, за которыми врачи должны были наблюдать в течение года. Однако, несмотря на то что времени с тех пор прошло в несколько раз больше, результат опытов замалчивается.



Иллюстрация работы имплантата Synchron в мозгу человека / ©Synchro. По официальной версии, устройство призвано помочь парализованным людям общаться с окружающим миром, давая им возможность управлять компьютерным курсором.



Еще сравнительно недавно люди считали, что чипирование и генное редактирование ждут их в далеком будущем. Однако деятели швабовского ВЭФ уже минувшей осенью заявили, что в самое ближайшее время микрочипы должны быть имплантированы всем гражданам, чтобы они могли в полной мере "участвовать в жизни общества и делать основные вещи", например покупать продукты и лекарства. Согласно заявлению профессора Ричарда Вернера, в будущем людям "потребуется использовать новейшие технологии", такие как "чип-имплантат CBDC" и для того, чтобы получить доступ к своим банковским счетам.



Именно синхронно с этими заявлениями тогда же осенью 2023 года стало известно, что Neuralink Маска набирает добровольцев для чипирования мозга. Корпорация публично заявила о поиске своих первых испытуемых в сентябре, через несколько месяцев после получения одобрения на испытания на людях. Тогда же было сообщено, что исследование направлено на проверку технологии Neuralink под предлогом помощи парализованным людям посредством имплантов, вживленных прямо в головной мозг.



Изначально эксперимент предполагал полуторагодовое (18-месячное) исследование и еще 5 лет наблюдений. Однако, судя по недавним заявлениям Маска, опыты над "улучшением" человека идут со сверхреактивным ускорением. Возможно, одна из причин, ставшая достоянием гласности летом, – информация о том, что проект компьютерных чипов со встроенной тканью человеческого мозга получает финансирование от военных.



Кроме того, по словам The Economist: "Продажа специализированных чипов превращается в индустрию с оборотом в триллион долларов". В июне стало известно, что Intel вложит $25 млрд в завод по производству чипов в Израиле, получивший название Fab 38. Это крупнейшая международная инвестиция, когда-либо сделанная в стране. Минфин Израиля сообщил, что завод откроют в 2027 году, он должен проработать до 2035 года, внеся значительный вклад в развитие полупроводниковой индустрии.



В сети доступно интервью от 10 января 2016 года швейцарскому каналу RTS, в котором Клаус Шваб объясняет, что в скором времени человек получит чип в свое тело, чтобы "слиться с цифровым миром". Примечательно, что вскоре после этого, в 2017 году, стало известно, что Институт Рокфеллера нашел способ беспроводного управления клетками мозга мышей. После этого ВОЗ открыто заявила в своей документации, что хочет редактировать геном человека – изменять ("улучшать") внешность человека и так далее, в общем создавать "идеальную расу". Глашатай и помощник Шваба Харари тут же угодливо подчеркнул, что "человек - это взламываемое животное".



Исследователи отмечают: появление как минимум двух высокотехнологичных типов "улучшения" человека может неизбежно стать еще одной социальной лестницей для людей, у которых "обычным порядком" шансов немного либо нет вообще. В этом плане родители вполне могут быть мотивированы на "улучшение" своих детей – для их продвижения по социальной или карьерной линии. При этом в обоих случаях потребуется серьезная корректировка существующей морали и этики. И нет никаких сомнений, что это произойдет, так как соблазн дать своему ребенку шанс довольно велик.



Тем более что ВЭФ, ВОЗ и прочие глашатаи трансгуманизма уже несколько лет активно продвигают технологию аугментации, позволяющую превращать людей в киборгов, и рекомендуют имплантировать детям мозговые чипы, которые не только улучшат здоровье, но и якобы "проложат людям путь к обретению сверхчеловеческих способностей".



В 2022 году в преддверии саммита G20 веб-портал Всемирного экономического форума провозгласил, что вживление микрочипов детям является "обоснованным и рациональным" решением: "Как бы страшно ни звучало слово чипы, они являются частью естественной эволюции, которую когда-то претерпели и другие носимые (человеком) вещи". Пропагандисты Шваба, Гейтса и Ко уверяют, что в отличие от телефонов, которые "могут ощущаться как часть вашего тела", такие технологии "станут более тесно переплетенными с телом в виде имплантатов" и помогут на всех этапах жизни: детям в учебной среде, профессионалам на работе и, конечно, пожилым людям.



О том, что если раньше, чтобы "взломать" человека, требовались определенные знания психологии, то теперь достаточно будет вычислительных мощностей компьютера, говорится вскользь, как о несущественном факте. Подобным образом трактуется и подается и то, что отказ от плацентарной ("обычной") беременности и переход к киборгизации и воспроизводству внебиологического типа способны тем более изменить мораль и этику человечества (во всяком случае, той его части, которая будет заинтересована в таком типе воспроизводства и "усовершенствования").



Вполне вероятно, что технологии, подобные чипированию и редактированию генов, открывают ящик Пандоры, так как никто сейчас не может даже предположить, насколько серьезными окажутся изменения в экономике, политике, социальной жизни человечества с внедрением таких возможностей. Можно ли остановить эти процессы покажут ближайшие годы, соответствующие попытки уже предпринимаются.



Например, часть американцев уже призывают Илона Маска "прекратить создавать киборгов". Самый богатый человек в мире привел в ужас даже некоторых своих самых ярых поклонников после того, как рассказал, что его стартап Neuralink стал первым, кто успешно имплантировал микрочип в человеческий мозг. Многие из 170 миллионов подписчиков Маска на X (ранее Twitter) также обвинили его в "контроле над разумом", создании "киборгов" и даже "игре в Бога". Источник - Фонд стратегической культуры

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