Кто и за что убил тадж-банкира Исматуллоева? (подробности дела)

11:58 16.02.2024

"Не хотел делиться прибылью". Глава Верховного суда Таджикистана рассказал, кто и за что убил Шухрата Исматуллоева



Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus



Он назвал главного заказчика убийства банкира - им оказался бывший партнер по бизнесу



Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиен представил сегодня, 15 февраля, журналистам все подробности похищения и убийства Шухрата Исматуллоева, первого заместителя председателя "Оренбанка".



По его словам, на скамье подсудимых по делу Шухрата Исматуллоева находятся 14 человек, и в деле нет никакой тайны.



Председатель Верховного суда заявил, что суд проходит в СИЗО, потому что "помещения Верховного суда не вмещают такое количество подозреваемых".



"У нас в Верховном суде два зала, и каждый день в этих залах рассматриваются десятки дел. В связи с большим количеством подозреваемых, это дело рассматривается в Душанбинском СИЗО. Однако дело не несет никакой государственной или иной тайны. Судебные заседания проходят с участием родственников потерпевшего и обвиняемых. Мы не можем пустить в СИЗО много людей", - сказал Шермухаммад Шохиен.



Совместный бизнес и раздел прибыли



Шохиен рассказал, что по версии органов предварительного следствия, убийство Шухрата Исматуллоева было связано со строительством многоэтажного дома совместно с гражданином Камаруззамоном Азизовым.



По его словам, Камаруззамон Азизов зарегистрировал ООО "Икбал 2017" в 2017 году, а 4 августа 2019 года получил разрешение на строительство высотного дома по улице Пушкина, 46 в Душанбе.



Для строительства этого здания Шухрат Исматуллоев в качестве бизнес-партнера поэтапно вложил 2 миллиона 662 тысячи долларов (26 миллионов 649 тысяч сомони).



А 9 января 2022 года после подписания контракта между его представителем Шухратом Акбаровым и сыном Камаруззамона Азизова - Азизовым В. Шухрат Исматуллоев приобрел 70 процентов уставного капитала ООО "Икбал 2017".



"После строительства здания и продажи магазинов и квартир Шухрату Исматуллоеву должны были быть переданы 54 миллиона сомони. Азизов, будучи недовольным условием контракта, и находясь в тяжелом финансовом положении, спланировал похитить, ограбить и убить Шухрата Исматулоева, чтобы и дальше не выполнять договорные обязательства", - заявил председатель Верховного суда Таджикистана.



1,5 миллиона долларов за реализацию плана



Шермухаммад Шохиен отметил, что Камаруззамон Азизов на встрече дал Дилшоду Саидмуроду (Дилшод СБ) информацию о том, что "якобы Исматулоев владеет криптовалютой на сумму более 2 миллиардов долларов".



"Камаруззамон Азизов и Дилшод Саидмурод организовали ОПГ, и хотели с применением насилия и пыток отобрать его деньги и казнить Исматуллоева. Азизов обещал Дилшод Саидмуроду 1 миллион 500 тысяч долларов за реализацию этого плана", - сказал Шохиен.



Он добавил, что "Дилшод Саидмурод согласился на предложение и нанял Рустама Ашурова, Шохруха Ходжаева, Бахтовара Сафарова, Тоштемурова, Бойтурова, Хамидова в качестве непосредственных исполнителей и Акбара Ахмедова в качестве помощника".



Так, по словам Шохиена, в декабре 2021 года Дилшод Саидмурод вместе с Ахмедовым закупили в России пять пар специальной военной формы, пневматическое оружие, беспилотник, электрошокер, бинокль, лазер, палку, маску и шесть поддельных государственных регистрационных номеров на сумму 123 тысячи рублей (18 тысяч 500 сомони).



"Чтобы не оставлять следов, Бойтуров купил мобильные сим-карты на имя бродяг и бомжей Хатлонской области и пользовался только этими номерами", - отметил Шохиен.



Он подчеркнул, что для подготовки Дилшод Саидмурод получил от Азизова аванс в размере 50 тысяч долларов.



Председатель Верховного суда добавил, что в ночь на 23 июня 2023 года в 20:05 Дилшод Саидмурод и другие члены ОПГ - Рустам Ашуров, Шохрух Ходжаев, Акбар Ахмедов и другие воспользовались удобным моментом и силой посадили Шухрата Исматуллоева в машину, и отвезли его в село Шодоб 1 джамоата Чорбог Варзобского района.



"С него сняли одежду, посадили на заранее подготовленный стул, надели наручники и под пытками узнали коды криптовалютных кошельков. После проверки не нашли денег в этих кошельках, и чтобы получить наличные деньги и коды других кошельков продолжили пытать лазером и электрошокером, - сказал Шохиен. -



Не найдя денег, участники группы подожгли жизненно важные органы Шухрата Исматуллоева и убили его по приказу Камаруззамона Азизова. Рустам Ашуров, Бахтовар Сафаров и Шохрух Ходжаев погрузили тело Шухрата Исматуллоева в багажник автомобиля и выбросили его в реку на 118-м километре трассы Душанбе-Чанак".



Шохиен отметил, что после реализации плана Дилшод Саидмурод передал Рустаму Ашурову, Бахтовару Сафарову и Ходжаеву 1,5 тысячи долларов, а Ахмедову - 1,1 тысячи долларов, которые они взяли из кармана Исматуллоева, и поручил им покинуть территорию Таджикистана. Он обещал, что затем свяжется с ними и передаст им обещанную долю.



Кого как задерживали и по каким статьям обвиняют?



Рустам Ашуров при въезде в Молдову убил двух сотрудников службы безопасности кишиневского аэропорта. В ходе операции по его задержанию получил ранения и был госпитализирован, где скончался, не приходя в сознание.



После соответствующие органы Таджикистана начали масштабную операцию по аресту обвиняемых в убийстве Исматуллоева и сотрудничали с российскими властями. Также обещали вознаграждение за помощь в их задержании.



В октябре этого года в социальных сетях появилось короткое видео допроса Дилшода Саидмурода на русском языке и его фотографии в наручниках. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Дилшод Саидмурод - главный организатор - был арестован в России и доставлен в Душанбе.



Недавно в СМИ появилась информация, что Шохрух Ходжаев "добровольно" сдался властям.



Генеральный прокурор страны не дал четкого ответа относительно способа явки Ходжаева, но подтвердил, что "уголовное дело в отношении Шохруха Ходжаева и других было направлено в Верховный суд Республики Таджикистан 18 ноября 2023 года для рассмотрения".



По словам Шохиена, обвинения предъявлены Камаруззамону Азизову, Дилшоду Саидмуроду, Акбару Ахмедову, Бахтовару Сафарову и Шохруху Ходжаеву – всем по статьям 104 (убийство), 130 (похищение человека) и 249 (разбой).



Очилдиев, Шарифзода, Максудов, Шарипов, Ашуров, Ахмедов, Тоштемуров, Бойтуров, Гамидов обвиняются в сотрудничестве с организованной преступной группой.



Председатель Верховного суда не назвал их имена полностью.



Тело Шухрата Исматуллоева было найдено 13 августа 2023 года, после почти двухмесячных поисков в реке Зарафшан вблизи городка "Саразм" города Пенджикент и предано земле 30 августа на кладбище "Сари Осие" в Душанбе.