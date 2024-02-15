РФ советуют китайские методы борьбы с коррупцией

12:00 16.02.2024

"Иначе добром не кончится" – Кедми посоветовал РФ китайские методы борьбы с коррупцией



Константин Серпилин



Вывезенные из РФ после начала СВО воздушные суда, которые потом воевали на стороне Украины – это вопиющий пример того, что внутренняя коррупция для России зачастую опаснее, чем противостояние с Западом.



Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Журналист Александр Вальдман спросил: "может быть, коррупция – большая угроза для России, чем ВСУ и НАТО вместе взятые?".



"Я, когда выступал в России, всегда говорил: самая большая для вас угроза, это коррупция, властная коррупция. И чем больше это будет продолжаться, тем больше опасность для России. Что большая угроза для России – западное эмбарго или крах "Роснано" и разворованные там миллиарды? И это только одна часть российской коррупции", – сказал Кедми.



Он добавил, что это проблема России, которую, например, Китай решает по-своему.







"Россия пока эту проблему не решила, Китай частично решил своими методами. Причем, совершенно непримиримо. Неважно, кто ты – министр, министр иностранных дел, большой генерал или еще что-нибудь. Самое лучшее, на что можешь надеяться – если повезет, тебя не расстреляют, на это шансов мало. В России это не так, ну, их страна, пусть решают сами.



Бороться с этим или жить с этим, или контролировать коррупцию, или сделать ее терпимой. Пусть решают. Добром это для страны не кончится", – заключил эксперт.