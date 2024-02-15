Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи, - Римма Гахова

12:03 16.02.2024 Урожай под угрозой: будут ли казахстанцы есть колбасу из саранчи



В Казахстане ожидается нашествие саранчовых.



О том, как можно поймать "крылатых монстров" и насколько это рентабельный источник белка, рассказал ученый-энтомолог Сергей Колов, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



По данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, в этом году нас ожидает пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Предполагается, что насекомые распространятся на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Наибольшее распространение саранчи ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.



Для сельского хозяйства – это настоящее бедствие. Насекомые известны своей прожорливостью, после налетов этих вредителей хоть трава не расти в прямом и переносном значении этого слова. Саранча жрет все и сразу. Она за обе щеки уплетает пшеницу, кукурузу, хлопчатник, подсолнечник, овощи и плодовые деревья, при этом еще размножается со страшной скоростью. В 2018 году она умяла даже чеснок. Причем аппетит у насекомых просто зверский: миллион особей съедает тонну зеленой пищи. Уже сейчас понятно, что на казахстанские поля надвигается "черная туча".



Правительство Казахстана уже направило дополнительно 3,9 млрд тенге на предупреждение нашествия саранчи. На борьбу с этими вредителями в Казахстане даже выделили беспилотники, которые будут проводить химическую обработку местности. А ведь в некоторых южноазиатских странах едят этих насекомых, "крылатые монстры" там считаются деликатесом. Может, и нам научиться их готовить? Глядишь, и урожай бы спасли.



Куда летит деликатес?



По словам заведующего лаборатории энтомологии Института зоологии КНиВО РК Сергея Колова, в Казахстане водится три главных вида саранчовых вредителей - итальянский прус, марокканская саранча и азиатская перелетная саранча. Эти насекомые могут пролетать до 100 км за один день и расселяться в самых различных средах обитания. Откочевки с места на место, или, говоря по-научному, групповые миграции – это главная особенность саранчовых.



Сергей Колов отметил, что самые дальние полеты совершает пустынная саранча. В октябре 1988 года ее многочисленные стаи поднялись в воздух на западе Африки (Мавритания, Сенегал), пересекли Атлантический океан и приземлились на северо-восточном побережье Южной Америки (Венесуэла, Гайана) и островах Карибского моря, проделав беспосадочный перелет почти в 5 тысяч км. Азиатская саранча также может совершать длительные перелеты. Известны случаи, когда ее стаи вылетали из гнездилищ в Приаралье и, перелетев через Каспийское море, достигали Азербайджана (1946) и Дагестана (1967), преодолев расстояние более тысячи км. У остальных наших стадных видов способность к перелетам скромнее. Максимальная дальность перелетов стай марокканской саранчи не превышает 100-200, а итальянского пруса - 300-500 км. В исключительном случае особо мощной вспышки (в 1999 г. в Казахстане) зарегистрирован сверхдальний перелет стаи пруса на расстояние до 700-750 км. Правда, в этом случае полет, продолжавшийся почти 2 недели, не был непрерывным: стая летела только в дневное время, проводя ночевку на земле. В среднем стая перемещалась на 40-60 км в день. Скорость и направление передвижения стай зависит в основном от ветра. При слабом ветре хорошие летуны (как, например, азиатская саранча) могут лететь практически в любом направлении со скоростью до 8-12 м/с, однако при сильном ветре стаи просто переносятся воздушными потоками.



Так куда же они летят? Энтомолог отметил, что причины, побуждающие огромные массы саранчи к перелетам, до конца не изучены. Часто (но далеко не всегда) полеты обусловливаются недостатком пищевых ресурсов. Проще говоря, эта "гудящая туча", площадью 250 кв. метров и весом 50 тыс. тонн, летит туда, где много вкусного.



По словам ученого, мигрируют не только стаи саранчи, но и их личинки. Младшие особи обычно перемещаются лишь на несколько десятков метров в день, личинки старших возрастов в зависимости от вида могут преодолеть от 200 м до 8 км в день.



Пойдем на хутор – саранчу ловить



Ловить вручную "крылатых монстров" невозможно. Не будешь же по траве за ними прыгать. Значит, должны быть другие методы отлова вредителей.



"Что касается "заманивания" саранчи в ловушки, то надо отдавать себе отчет, что размеры крупных стай несоизмеримы с осуществимыми размерами ловушек. Кроме того, подобные ловушки могли бы иметь крайне нежелательные побочные эффекты", - предупредил ученый.



Тем не менее два варианта ловушек он подсказал. И одна из них – феромонная. То есть речь идет об использовании запахов симпатичных самочек, от которых особи мужского пола просто сходят с ума. Ну или о каком-нибудь вонючем выделении, которое испускает напуганный саранчовый. Ученые называют это внутривидовой коммуникацией. Правда, по мнению Сергея Колова, эффективность такого метода отлова сомнительна.



"Феромонные ловушки основаны на привлечении насекомых химическими веществами, аналогичными используемым самими насекомыми во внутривидовой коммуникации. Даже в отношении "проверенных" в этом отношении насекомых, таких как бабочки и жуки, эффективность таких ловушек в промышленных масштабах сомнительна, а побочным эффектом (прежде всего из-за того, что синтетические аналоги феромонов в соотношениях между компонентами не вполне идентичны настоящим феромонам) является привлечение и последующая гибель других, не являющихся вредителями, видов насекомых. Поэтому в основном феромонные ловушки используются не для борьбы с вредными насекомыми, а для мониторинга их численности, что не предполагает огромных масштабов отлова", - написал он в ответе на запрос.



Кроме того, ученый отметил, что бабочки и жуки могут уловить такие сигналы за 3-6 километров. Саранча же обладает не очень хорошим детектором запахов, что ставит под сомнение использование таких ловушек в принципе.



Есть и другой способ. По словам Сергея Колова, для широко распространенных в Казахстане итальянской саранчи (итальянского пруса) и перелетной саранчи известна способность лететь ночью на свет. То есть, включив посреди ночи большой прожектор, можно согнать всех вредных букашек в одну кучу. Однако степень эффективности привлечения светом детально не изучалась, к тому же у этого метода есть свои минусы. По словам ученого, "использование световых ловушек в больших масштабах неизбежно повлечет за собой массовую гибель самых разных видов насекомых, включая опылителей, энтомофагов, а также представителей редких и охраняемых видов".



Тараканы и мухи нажористей



Сейчас во многих странах практикуют использование саранчи в пищу, как богатого белком продукта. Например, в китайской провинции Шаньдун около 200 предприятий, которые перерабатывают 400 тонн насекомых в год. Саранчу едят также в Африке и Латинской Америке. В соседней России, есть как минимум три саранчовые фермы. Из саранчи делают муку, которую можно добавлять в различные продукты и корм для животных. Некоторые производители открыто заявляют, что саранчовую муку добавляют в спортивное питание. Некоторые нутрициологи уверяют, что по количеству белка и питательным свойствам мука из саранчи не имеет себе равных. По кормовой ценности она превосходит рыбу и баранину.



"К сожалению, информация о фермах по производству белков из насекомых, в частности из саранчовых, нам неизвестна. К Институту зоологии пока не обращались за помощью в консультациях о разработке таких ферм. Обычно для биотехнологических нужд, в том числе как источник белка, разводят не саранчу, а других насекомых (сверчков, мух, тараканов), более рентабельных с точки зрения промышленного разведения. Фермы по производству белка из саранчи в Казахстане нам неизвестны. При этом надо отдавать себе отчет, что саранча питается зелеными частями растений, и разводить ее на пищевых отходах и прочем дешевом корме практически нереально. Во влажных тропиках, при доступности огромного количества дешевой зеленой массы, разведение саранчи как источника белка может быть оправданным. В условиях Казахстана, где продуктивность растений весьма ощутимо ниже, такое начинание выглядело бы по меньшей мере сомнительным (хотя оценку экономической целесообразности подобного бизнеса лучше осуществлять не энтомологам, а специалистам в области экономики)", - прокомментировал Сергей Колов.



Наловил, перемолол - и в колбасу!



Если ценный белковый продукт летает тучами над полями, то почему бы его не использовать как добавку к колбасам и другим мясным продуктам? Понятно, что жрет она и зелень, и химикаты, которыми ее опыляют. Но если мука из этих насекомых гораздо дешевле мяса, то всегда будет соблазн заменить говядину на саранчатину. Некоторые производители в колбасу даже куриные перья добавляют (один такой факт недавно вскрылся), а тут вполне съедобная живность летает. Причем делать это могут нелегально. Наловил, перемолол - и в колбасу!



"Конкретно в Казахстане с примерами несанкционированного использования саранчи в пищевой промышленности нам сталкиваться не приходилось. Следует однако иметь в виду, что в ряде тропических стран (в том числе в Аравии и Северной Африке) саранча является традиционным пищевым продуктом. Если говорить о потенциальной опасности подобных добавок, то прежде всего мясные продукты должны проверяться на содержание пестицидов. Следует также признать, что белок и другие вещества, содержащиеся в саранче, потенциально могут быть причинами аллергических реакций, но в настоящее время вполне осуществима проверка продуктов питания на содержание в них ДНК тех или иных видов живых организмов, в том числе и саранчи. При массовой численности вредителей местные жители в ограниченных количествах могут, например, использовать вредителей как корм для домашней птицы", - считает ученый.



Следует отметить, что три года назад для борьбы с саранчой Китай использовал 100 тысяч уток, которых согнали к границам с Пакистаном и Индией в Синьцзяне, а также в западную часть страны. Эти "утиные войска" уже использовались в предыдущих нашествиях саранчи. Некоторые фермеры даже уверяли, что они более эффективны, чем пестициды. Так что мы тоже можем напичкать саранчой птицу, а потом и ее подать на стол с какими-нибудь соусами. В любом случае нас ожидает война с полчищами букашек, а на войне все средства хороши.



Автор: Римма Гахова Источник - Caravan.kz

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