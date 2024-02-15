Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны

12:07 16.02.2024 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов. День, когда мы чтим память о солдатах, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. В связи с этим Zakon.kz решил рассказать о Герое Советского Союза, участнике Афганской войны Бахадире Наметове.



Афганская война, длившаяся с 1979 по 1989 год, стала одним из наиболее значимых военных конфликтов второй половины XX века, в которых принимал участие Советский Союз, и самым крупным по числу участвовавших в ней советских военнослужащих и количеству потерь после Великой Отечественной войны.



События войны в Афганистане, истории ее героев легли в основу многих художественных произведений, кинофильмов, мемуаров, сборников стихов, песен. Однако с каждым годом мы все дальше и дальше от тех событий. Герои, участники войн, уходят из жизни, поэтому очень важно помнить об этих людях и говорить о них.



Таким героем был и старший лейтенант Бахадир Наметов, командир разведывательного взвода 149 гвардейского мотострелкового полка 201 мотострелковой дивизии. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 года за мужество и героизм, смелость и решительность, проявленные в борьбе с бандами мятежников, Бахадиру Наметову было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно.



21 августа 1982 года разведывательная рота под его командованием приняла бой. О самом бое мы расскажем чуть позже, а пока отметим, что Бахадир Наметов получил звание Героя за то, что под огнем противника выносил раненых в безопасное место и погиб, успев закрыть собой механика-водителя от осколков разорвавшейся рядом гранаты.



Бахадир Наметов родился 28 июля 1959 года в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области, в селе Белые-воды (ныне – Аксукент) в семье одного из первых секретарей комсомола района Ахмеднияза Наметова и ветерана Социалистического Труда Тажинис Наметовой.



Учился Бахадир в средней школе им. М. Горького. Многие его школьные учителя были фронтовиками, они оказали большое влияние на становление мальчика. Среди них был Рачек Максим – командир артиллерийского взвода, участвовал в Курской битве, был награжден медалью "За отвагу".



Из архива Алишера Наметова/ Посередине отец Ахмеднияз Наметов, справа Алишер Наметов, слева Бахадир Наметов



"Мама с папой часто приводили в пример Ивана Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, который во время войны летал у нас в селе, в учебном авиационном полку", – поделился Алишер Наметов.



Он также рассказывает, что, несмотря на все свои боевые заслуги и спортивные достижения, Бахадир Наметов был очень добрым и отзывчивым человеком. Младший брат вспоминает, что его любовь и доброта проявлялись не только к людям, но даже к голубям – всегда поил их, кормил, лечил. С тех пор, как погиб Бахадир Наметов, прошло уже 42 года, но, как признается его младший брат, ему до сих пор трудно в это поверить и принять.



Первые достижения



В 1976 году Бахадир Наметов поступил в Ташкентское Высшее общевойсковое командное училище, которое успешно окончил в 1980-м. Во время учебы, в 1979 году, он выполнил норматив мастера спорта СССР по военно-прикладному виду спорта, стал чемпионом Вооруженных сил СССР.



Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны



Из архива Алишера Наметова/ Слева направо – он сам, отец Ахмеднияз Наметов, Бахадир – курсант военного училища



Курсант общевойскового училища на чемпионате Сухопутных войск по военному троеборью набрал 121 очко в состязаниях по метанию гранаты на точность. Результат, показанный им, на одно очко превысил рекорд, установленный на первенстве Спортивного клуба дружественных армий.



"Из 15 зачетных бросков он 11 раз попал в центр мишени. При этом, когда Бахадир выступал, шел проливной дождь, который сильно усложнял задачу. Но, несмотря на это препятствие, он все-таки набрал 298 очков, на 8 единиц превысив норматив мастера спорта СССР. Представляете, какая у него была невероятная меткость. Я очень гордился им", – рассказал Алишер Наметов.



Служба в Афганистане



Герой Советского Союза, полковник запаса Наби Акрамов, друг и сослуживец Бахадира Наметова, рассказал об их знакомстве и завязавшейся дружбе в армии. Их первая встреча произошла в 1980 году, в пересылочном пункте Учкизил, поселке в Термезском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.



"Долго решался вопрос, куда нас отправить. Мы были молодые лейтенанты, выпускники военных училищ. У нас было три дня, за которые мы успели сдружиться. На четвертый день нас пригласил начальник пересылочного пункта и предложил лететь в 201 мотострелковую дивизию в город Кундуз. Мы с Борей, так мы называли Бахадира, просились отправить нас вместе. Так и случилось", – поделился Наби Акмаров.



С августа 1980 года по август 1982 года Бахадир Наметов проходил службу в Афганистане. К этому времени он стал рекордсменом Вооруженных сил ССР, мастером спорта по военному троеборью. Уже в Афганистане ему досрочно было присвоено звание старшего лейтенанта. Здесь же он был назначен на должность командира разведывательной роты.



"Бахадир Наметов в боевой обстановке в 1981 г. с превосходящими силами душманов точным броском гранаты заставил замолчать пулемет врагов. Уже после боя был произведен замер дальности броска. Представляете, она оказалась 52 метра! А если еще учесть крутизну склона – 25 градусов, и размеры амбразуры – это отверстие в стене для ведения стрельбы с укрепленной позиции, 40 на 60 сантиметров, то этот меткий бросок был выполнен в высшей степени великолепно", – говорит Наби Акмаров.



В конце 1981 года, после года службы в Афганистане, разведывательное подразделение Бахадира Наметова считалось одним из лучших в частях 201 мотострелковой дивизии.



В плен душманам не сдались и победили



В ходе проведения разведывательной операции по поиску и уничтожению бандформирований в одной из восточных провинций Афганистана группа разведчиков из 16 человек во главе с Бахадиром столкнулась с передовым дозором душманов.



Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны



Фото из архива А. Наметова. Офицеры разведроты Бахадира Наметова



Было принято решение идти в бой. Душманы атаковали первыми, но их атака была отбита, затем вторая, и третья тоже. Тогда душманы предложили советским солдатам сдаваться в плен, пообещав взамен оставить им жизнь. Но разведчики не поддались. Даже раненые, поддерживая друг друга, они продолжали вести прицельный огонь, стараясь экономить боеприпасы. Бой набирал все большие обороты. Душманы понимали, что разведчиков просто так не взять, и решили применить химические гранаты.



Видя, что у некоторых бойцов появились первые симптомы отравления, Бахадир отдал команду: "Рвать маскхалаты, облить мочой и прикладывать их к лицу".



Бой был чрезмерно тяжелым, но благодаря талантливому командованию Бахадира и хорошим боевым навыкам разведчиков среди них было всего трое тяжелораненых. Потери душманов были несоизмеримо больше. Советским разведчикам удалось уничтожить и вывести из строя 240 человек и захватить большие трофеи.



Багланская операция



Разведывательная рота под командованием старшего лейтенанта Бахадира Наметова вышла для ликвидации банд мятежников. Действия проходили на северо-востоке Афганистана в провинции Баглан, где наблюдалось частое передвижение противника. По прибытии советских разведчиков в указанное место ими была организованна засада. Прошло два дня, вода и еда были на исходе, стояла жара свыше 50 градусов.



На третий день показалась банда численностью 80 человек. Подпустив их на близкое расстояние, Бахадир дал команду "огонь". Начался бой. Противники не выдержали внезапного нападения и стали отходить. Командир приказал вести непрерывный огонь, а сам с группой бойцов в обход пошел на преследование отступающих. Спустя некоторое время бандформирование было полностью рассеяно и уничтожено.



В этом бою Бахадир Наметов лично уничтожил 28 душманов. Всего за два года службы, с сентября 1980 по август 1982 года, старшему лейтенанту пришлось участвовать в 140 успешных боевых и разведывательно-поисковых выходах и в проведении свыше 100 ночных и дневных засад.



Бахадир Наметов – жизнь и подвиги героя Афганской войны



Фото из архива А. Наметова. Бахадир Наметов на боевой операции вместе афганским офицером



Правительство по достоинству оценило мужество и героизм, которые Бахадир Наметов проявил при выполнении воинского долга в Афганистане. Он был награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени посмертно.



Он иначе не мог



Наби Акрамов, друг и сослуживец Бахадира Наметова, также добавил, что они много разговаривали о том, как сложится их жизнь, будут ли они продолжать службу.



"Я помню, как-то мы отдыхали в своей комнате (уже в начале 1982 года были построены дома модульного типа), и он предложил в честь друг друга отращивать усы. Я посмотрел на него и сказал, что это несерьезно, и предложил лучше назвать сыновей именами друг друга. Если оба не останемся в живых, значит, не судьба, подумал я тогда", – поделился Наби Акрамов.



Бахадир Наметов героически погиб в бою 21 августа 1982 года. Похоронен в родном селе. Сегодня в его честь названы школа и улица.



"Он не должен был выезжать на ту операцию, но я знаю Борю, он бы иначе не смог. В Афганистане он два раза спасал меня, и я не мог не выполнить наш уговор. И вот в 2001 году у меня родился сын, я рассказывал жене об обещании другу. Когда приехал в роддом, спросил, как назовем сына, она, не раздумывая, ответила – Бахадир", – рассказал Наби Акрамов.



Бахадир Наметов останется в памяти как образец героической личности. Талантливый офицер, отважный разведчик с высоким чувством ответственности, верности воинскому долгу, твердым командирским характером и исключительной работоспособностью. Бахадир Наметов занимает достойное место в нашей истории, и долгие годы он будет являться примером для молодого поколения.



Элина Валиева Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708074420





Новости Казахстана

- Депутаты инициировали закон для улучшения ситуации с дефицитом пастбищ

- Олжас Бектенов призвал "Шеврон" увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний

- Нужно пересмотреть модель финансирования спортивной отрасли - Тамара Дуйсенова

- Аида Балаева: Министерство будет и дальше вносить весомый вклад в построение Справедливого Казахстана

- Повторное использование сточных вод обсудили в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев провел встречу со студентами и преподавателями Казахского университета технологии и бизнеса

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился с Апостольским нунцием Святого Престола в Казахстане

- Мажилис принял закон о запрете въезда в страну для террористов и экстремистов

