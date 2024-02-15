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Как ИИ-революция навсегда изменит политику, культуру и СМИ, - Reuters Institute
12:08 16.02.2024

Reuters
Великобритания

Тенденции и прогнозы на 2024 год в области журналистики, СМИ и технологий
Reuters Institute: СМИ ожидает сдвиг от текстовой продукции к мультимедийной

Многие сферы жизни общества коренным образом изменятся из-за стремительного развития ИИ-технологий, говорится в докладе Reuters Institute. Его авторы прогнозируют переход масс-медиа на новый формат работы, рост популярности подкастов и коротких роликов и обширную монетизацию доступа к данным.

Сводное резюме.

В этом году на фоне интенсивной политической и экономической нестабильности в мире разрушительная мощь искусственного интеллекта (ИИ) обрушится на информационное пространство. Серьезные последствия для надежности информации и устойчивости основных СМИ обуславливаются выборами, запланированными в 40 демократических странах, а также вооруженными конфликтами, бушующими в Европе и на Ближнем Востоке. На этом фоне - а также учитывая прогноз, согласно которому к 2026 году основная часть интернет-контента будет создана искусственно, - журналистам и новостным организациям необходимо в срочном порядке переосмысливать собственную роль и собственное предназначение.

Изменения коснутся не только самого контента, но и его распространения. В этом году в интернет-пространстве наберут популярность поисковые технологии SGE, а также множество чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которые предложат быстрый и интуитивно понятный способ доступа к информации. Вслед за резким сокращением реферального трафика от Facebook* и X (бывший Twitter) эти изменения со временем приведут к дальнейшему сокращению аудитории известных новостных сайтов и окажут еще большее давление на итоговый результат. Издания с нетерпением ждут эпохи, когда они смогут избавиться от зависимости от IT-гигантов и наладить более тесные связи с постоянными клиентами. С этой целью владельцы СМИ в этом году создадут, как ожидается, новые барьеры на пути доступа к контенту, а защиту интеллектуальной собственности доверят дорогостоящим юристам. При этом они будут осознавать, что такого рода стратегии рискуют оставить их бренды за бортом ввиду проблем с охватом более молодой и менее образованной аудитории, которая уже привыкла к новостям, сгенерированным алгоритмами, и практически не пользуется традиционными СМИ.

Но вместе с переменами приходят возможности, и данный отчет полон вдохновляющих примеров адаптации новостных организаций к новым реалиям. Главной темой наступившего года станет использование лучших возможностей ИИ с одновременным управлением всеми связанными с ним рисками.

Смена форматов новостей: грядет больше аудио и видео

В последние 20 лет каноном в функционировании потоков новостной информации на просторах интернета были текстовые статьи. Их легко искать и находить по ссылкам, они провоцируют дискуссии и обеспечивают львиную долю прибыли. На их фоне аудио- и видеоформаты отходят в основном на второй план.

Но в последнее время ситуация начала меняться - причем благодаря появлению как новых устройств, так и платформ, специализирующихся на создании, обнаружении и распространении аудио- и видеофайлов, а также благодаря изменениям в предпочтениях молодых потребителей.

Некоторые издания говорят о смене формата как о "втором этапе" цифровой революции, поскольку для многих традиционных СМИ это ознаменует значительный культурный сдвиг от текстовой продукции к мультимедийной. Наш недавний опрос со всей очевидностью свидетельствует о направлении движения: в 2024 году большинство новостных организаций планирует выпускать больше видео, подкастов и информационных бюллетеней, при этом количество текстовых статей не изменится.

Данные, представленные на этом графике, также тесно связаны с изменениями в области монетизации. С уменьшением поступающего с технологических платформ реферального трафика все бо́льшую ценность обретают форматы, которые стимулируют вовлеченность и лояльность (аудио и информационные бюллетени) и, следовательно, поддерживают всевозможные подписные модели. Исключением являются короткометражные видео, требующие инвестиций в основном для привлечения молодой аудитории.

Что может произойти в этом году в области аудио и видео?

Вертикальный формат видео по умолчанию

Можно ожидать попыток заинтересовать молодых людей новостями на популярных у них платформах, таких как Tik Tok и YouTube Shorts. Инициатива будет направлена скорее на выстраивание связей, нежели заработок, но в 2024 году мы увидим, как издания внедряют эти методы подачи информации в собственные новостные сайты и приложения. С точки зрения исполнителей, в 2024 году будет велик спрос именно на короткие видеоролики.

Подкасты способствуют распространению визуальной информации

В последние годы широкое распространение получили политические подкасты, которые удовлетворяют интересы наиболее заинтересованных пользователей и дают политикам шанс подробно изложить свои взгляды в неагрессивном формате. Многие подкасты теперь снимают на видео, что позволяет им охватывать еще бо́льшую аудиторию посредством платформ вроде YouTube. И все чаще создатели запускают клипы в TikTok, X и на другие платформы.

Независимые подкастеры, такие как Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell) и Рори Стюарт (Rory Stewart), начали записывать и выкладывать прямые эфиры на YouTube, а вещательные компании, в том числе BBC, внедряют подкасты в телеформат (Newscast). Все это еще сильнее размоет грань между политическими подкастами и традиционными телешоу, поскольку по обе стороны Атлантики грядет сезон выборов. В рамках этой тенденции бывший ведущий Fox News Такер Карлсон намеревается учредить собственную видеосеть для политических бесед, уже в апреле американцы получат возможность купить на нее подписку.

Платные подкасты

Традиционно подкасты были бесплатными, однако в 2024 году следует ожидать перехода к премиальным и смешанным подписным моделям. Поскольку большинство крупных рекламодателей отдают приоритет лишь сотне лучших подкастов, подкасты с меньшим охватом, в том числе новостные, испытывают трудности с получением дохода. По этой причине ресурс Substack оказывает многим авторам помощь с подписками, зачастую в сочетании с новостными рассылками.

The Economist пошел еще дальше и запустил подписку на аудио (4,90 фунтов стерлингов в месяц / 49 фунтов стерлингов в год), из-за чего большинство шоу издания теперь платные. Бесплатным остался только ежедневный новостной подкаст The Intelligence. Это стало возможным в том числе благодаря новому техническому решению компании Apple, которое немного упрощает прослушивание подкастов по подписке на ее платформе, другие провайдеры также вводят оптимизированные платные опции. Вероятно, в этом году их примеру последуют и другие. Подкасты The Economist готовит команда из примерно 30 человек, то есть около 10% общей численности редакции.

Узкоспециализированная информация за деньги

Некоторые крупные издания вроде Financial Times экспериментируют с новыми способами монетизации популярных новостных подкастов без необходимости оформлять подписку за полную цену. Подкаст о рынках и компаниях Unhedged и политическое ток-шоу Inside Politics предлагают месячную подписку за $7,99 и $4,99 соответственно. В начале 2024 года FT начнет экспериментировать с серией платных подкастов "ограниченного тиража" под названием "Разберись в своей финансовой жизни", а ведущая Клэр Барретт создаст, вероятно, платный канал для размещения информационно-образовательного контента.

В Европе набирают популярность онлайн-брифинги по подписке для разного рода руководителей. Süddeutsche Zeitung недавно запустила для узкого круга слушателей серию "досье", посвященных обсуждению сложных политических и технических вопросов. В списке примеров удачных узкоспециализированных новостных бюллетеней (и подкастов) также числятся Table Media и Pioneer Media.

*продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708074480


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