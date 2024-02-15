Американской демократии грозят безвозвратные изменения, - Пол Кругман

12:11 16.02.2024

The New York Times

США



Почему я глубоко переживаю за сегодняшнюю Америку

Нобелевский лауреат Кругман заявил о росте политического экстремизма в США



Американской демократии грозят безвозвратные изменения, написал в статье для NYT Пол Кругман. В стране наблюдается рост политического экстремизма. Однако настоящим последним ударом для демократии может стать тревога за возраст Байдена, который помешает ему победить в выборах.



Пол Кругман



Еще несколько дней назад я был довольно оптимистичен в отношении перспектив Америки. В экономическом плане за прошедший год мы пережили приличный рост экономики и резкое падение инфляции - и американцы, похоже, этот прогресс признают, если не считать убежденных республиканцев, которые при президенте-демократе не видят, не слышат и не говорят ничего хорошего. Кажется все более вероятным, что здравый смысл возобладает, демократия выживет.



Но, наблюдая за ажиотажем вокруг возраста президента Байдена, я впервые почувствовал глубокую обеспокоенность будущим нации. Теперь кажется вполне возможным, что в течение следующего года американская демократия претерпит безвозвратные изменения.



И последним ударом будет отнюдь не рост политического экстремизма - да, он безусловно создал предпосылки для катастрофы, но давно стал привычным делом. Что способно превратить эту угрозу в катастрофу, так это то, как терзания из-за возраста Байдена затмевают реальную картину ставок на грядущих выборах. Мне и всем, кого я знаю, это напоминает о фуроре 2016 года из-за почтового сервера Хиллари Клинтон - незначительная проблема, оказавшаяся вполне способна привести к победе Дональда Трампа.



Как известно большинству людей, спецпрокурор Роберт Хур (Robert Hur), занимающийся расследованием обвинений в адрес Байдена, пришел к выводу, что предъявлять президенту ничего не будут. Но его доклад включает неуместный и совершенно непрофессиональный выпад в адрес остроты ума президента, основанный, очевидно, на трудностях последнего с запоминанием дат - то, с чем люди сталкиваются в любом возрасте. Беспричинное отношение Хура к Байдену перекликается с беспричинным отношением Джеймса Коми (James Comey) к Клинтону - оба, казалось, хотели занять политическую позицию, не имевшую к их обязанностям никакого отношения.



Это тот случай, когда бюрократы переступают границы дозволенного в лучшем случае по неосмотрительности, а в худшем - умышленно.



Да, Байден действительно стар и будет еще старше, когда и если отслужит второй срок. Вот бы демократы еще пару лет назад достигли консенсуса о преемнике, чтобы Байден смог отойти от дел в его пользу без внутрипартийной борьбы с участием всех желающих. Но сейчас подобные размышления не имеют смысла, поскольку ничего такого не было, и Байден вот-вот станет кандидатом от демпартии.



Да, многие избиратели считают возраст президента проблемой. Но восприятие не следует путать с реальностью: любой, кто недавно общался с Байденом, включая меня самого, скажет вам, что он полностью сохраняет все умственные и физические способности, в высшей степени вменяем и прекрасно понимает детали. Большинству избирателей не удается наблюдать его вблизи, и президентская команда должна как-то этот вопрос решать. И да, он говорит тихо и немного медленно, но отчасти это вызвано его давней борьбой с заиканием. Кстати, с чувством юмора у него тоже все в порядке, что, на мой взгляд, немаловажно.



А главное - Байден удивительно эффективно исполняет обязанности президента. Трамп четыре года сулил грядущую крупную инфраструктурную инициативу, а Байден фактически добился принятия соответствующего закона. Трамп обещал возродить американское производство, но безрезультатно, а политические курсы Байдена в области технологий и климата - последний приняли вопреки всем ожиданиям - взяли и простимулировали резкий рост инвестиций в сектор. Его оптимизация программы Obamacare обеспечила медицинской страховкой миллионы граждан.



Лично я считаю, что эти достижения говорят о способностях Байдена куда больше, чем эпизодические словесные промахи.



А что насчет его оппонента, который всего на четыре года моложе? Возможно, некоторых впечатляют громкие и язвительные речи Трампа. Но как насчет их фактического посыла? Это ведь зачастую не более чем бессвязный набор слов и словесный винегрет странных заявлений, таких как пятничное обещание "изменить название Пенсильвании" в случае поражения на выборах в ноябре.



Не говоря уже о том, что он перепутал Никки Хейли с Нэнси Пелоси и принял Элизабет Кэрролл за одну из своих бывших жен.



Как я уже говорил, речи Трампа заставляют меня вспоминать ужасное поведение моего отца в прошлом году, когда вечерами его одолевали бессвязность и воинственность. Действительно ли нам сто́ит беспокоиться о психическом состоянии Байдена?



В последние несколько дней, пока страна только и делает что говорит о возрасте Байдена, Трамп заявил, что он не стал бы вмешиваться и помогать "не выполнившим своих обязанностей" членам НАТО в случае российского нападения. Похоже, вменяя в вину вымогательство под предлогом защиты, он за столько лет так и не смог понять принцип работы альянса. Кстати, упомянутая Трампом Литва тратит на помощь Украине бо́льшую часть ВВП, чем любая другая страна.



Опять же, хотелось бы, чтобы грядущие выборы не стали гонкой двух пожилых мужчин, а во власти стало как можно меньше стариков. Но нравится нам это или нет, борьба развернется именно между Байденом и Трампом - причем по какой-то причине здравомыслящего и эрудированного кандидата критикуют из-за возраста больше, чем его крикливого оппонента, склонного идти наперекор всем фактам.



Как я уже сказал, буквально недавно мой настрой был куда как оптимистичным, а сейчас я чувствую глубокую обеспокоенность будущим нашей страны.