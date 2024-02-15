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Узбекистан занял 148-е место (из 167) в "рейтинге демократии" от EIU
12:13 16.02.2024

Узбекистан занял 148-е место в рейтинге демократии

По итогам 2023 года Узбекистан занял 148-е место из 167 в глобальном рейтинге демократии от EIU (такое же место у Китая). Ситуация с демократией в стране несколько лет подряд оценивается в 2,12 балла из 10. Как и другие страны Центральной Азии, Узбекистан остается в группе авторитарных режимов.

Узбекистан занял 148-е место из 167 в "Индексе демократии" (Democracy Index 2023), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit (EIU). Это место страна делит с Китаем.

EIU публикует "Индекс демократии" с 2006 года. Государствам выставляются баллы по пяти категориям, затем, исходя из оценки, каждая страна классифицируется по типу режима: полноценная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и автократия.

Исследователи по-прежнему относят Узбекистан к странам с авторитарным режимом и оценивают ситуацию с демократией в стране в 2,12 балла из 10 возможных. Из них:

качество избирательного процесса и плюрализм - 0,08 балла;
деятельность правительства - 1,86 балла;
политическое участие - 2,78 балла;
политическую культуру - 5 баллов;
гражданские свободы - 0,88 балла.

Такие же показатели были у Узбекистана в 2020, 2021 и 2022 годы.

В докладе EIU отмечается, что "авторитарная" Центральная Азия за прошлый год "добилась незначительного прогресса".

Таджикистан расположился на 155-м месте, а Туркменистан ближе к концу рейтинга - на 162-м. Кыргызстан и Казахстан оба поднялись на семь позиций и заняли 109-е и 120-е места соответственно.

"Процессы политических реформ в Казахстане и Узбекистане принесли мало результатов в 2023 году. В течение года прошли референдумы по конституционной реформе, а также парламентские и президентские выборы. В Казахстане появилось несколько новых партий, независимость которых от правительства сомнительна; выборы остаются несвободными и несправедливыми", - говорится в докладе.

По мнению исследователей, Узбекистан "отстает" от Казахстана во многих областях демократии, включая политическое участие, и обе страны "прочно закрепились в авторитарном лагере".

Комментируя ситуацию в Кыргызстане, эксперты отмечают, что тандем президента Садыра Жапаров и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева стремился консолидировать власть за счет "с трудом завоеванных демократических достижений" страны. "Они вложили средства в аппарат госбезопасности, заменили некогда сильную парламентскую систему на иерархическую президентскую систему и подавили инакомыслие", - подчеркивается в докладе.

В мире

"Индекс демократии" уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия. В первой десятке также Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Швейцария, Нидерланды и Тайвань.

Замыкают рейтинг Сирия, ЦАР, КНДР, Мьянма и Афганистан.

Общий уровень демократии в мире в прошлом году упал до 5,23 балла (в 2022-м - 5,29). Это соответствует общей тенденции регресса и стагнации в последние годы и представляет собой новый минимум с момента первой публикации индекса.

К полноценным демократиям в 2023 году авторы рейтинга относят 24 страны - в них проживает 7,8% населения Земли; к несовершенным - 50 стран (37,6%); к гибридным режимам - 34 страны (15,2%); к автократиям - 59 стран (39,4%).

Источник - Газета.uz
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