В Актюбинской области пытаются спасти могилу Акпан батыра от черных золотоискателей

12:22 16.02.2024

В Актюбинской области сельчане требуют немедленно остановить добычу золота в округе, так как недропользователи подошли прямо к могиле известного в этих местах Акпан батыра, сообщает Zakon.kz.



Согласно информации КТК, деятельность 2 компаний уже признали нелегальной. Вот только власти до сих пор не нашли на них управу.



"Золотоискатели приблизились к могиле Акпан батыра. Там осталось 30 м. Потому что видно, что там ковш уже работал".

Бауыржан Карамолдиев



Теперь аксакалы добиваются, чтобы курган взяли под госохрану, пока его совсем не разрушили. Возмущены и местные фермеры. Они разводят племенных лошадей, которых поили на протекающих поблизости реках. Но, по словам жителей, золотоискатели и там возвели дамбы, оставив животных без воды. При этом недропользователи занимаются добычей незаконно. Оказывается, у двух компаний есть разрешение только на разведку. После многочисленных предупреждений и штрафов у нелегалов даже отозвали лицензию. Но и это их не остановило. В акимате признают, что они бессильны и сами не знают, что делать с черными старателями.



"Под предлогом лицензии на разведку две компании – ТОО "Кен Казына" и "Каз Казына", обладатели права недропользования на разведку твердых полезных ископаемых, – вели деятельность по добыче. У них лицензии отозваны, но тем не менее деятельность по незаконной добыче так и продолжается".

Замруководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Азамат Кудайбергенов



Ранее сообщалось, что в Акмолинской области задержали черных старателей с золотом на 130 млн тенге.



Елена Беляева