Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, - В.Катасонов

19:02 16.02.2024 16.02.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Дональд Трамп намерен продолжить начатую ранее борьбу с глубинным государством и военным казнокрадством.



О том, что военная помощь США Украине сопряжена с крупными хищениями, американские и иные зарубежные СМИ говорили еще в 2022 году. И продолжали говорить в прошлом году. Вашингтон большую часть вины за это возложил на Киев и потребовал проведения аудита по уже осуществленным поставкам оружия, боеприпасов, военной техники и амуниции. Более того, в Вашингтоне конгрессмены, сенаторы, некоторые правительственные чиновники настаивают на том, что дальнейшие поставки в рамках военной помощи могут осуществляться лишь после представления отчета о ранее полученных партиях оружия и других товаров военного назначения. А также принятия мер по недопущению дальнейших нарушений и злоупотреблений.



Согласно официальным данным Госдепартамента на декабрь 2023 года, Вашингтон в период с 2014 по 2022 год предоставил Киеву военной помощи на сумму около 47 млрд долл. После 24 февраля американцы предоставили еще 44,2 млрд долл. Более высокий процент хищений приходится на помощь последних двух лет, поскольку в условиях военного времени легче прикрывать разные воровские операции с полученным оружием и другими товарами военного назначения. Регулярно СМИ сообщают о том, что американское оружие, предназначавшееся для Украины, обнаруживается в Африке, Латинской Америке, на Ближнем и Среднем Востоке.



Руки на поставках оружия и других товаров военного назначения грела и греет как украинская, так и американская сторона. Украинцы продают оружие на сторону, а американцы беспардонно завышают цены на поставляемое оружие. Минобороны США в начале прошлого года провело аудит военной помощи, отправленной Украине, и выяснило, что переданные вооружения стоят на 3 млрд долларов меньше, чем предполагалось. Расхождение возникло из-за того, что для оценки использовалась стоимость новых вооружений, тогда как Украине были переданы хранившиеся у Пентагона запасы, которые были закуплены некоторое время назад и их стоимость ниже, как минимум с учетом амортизации. Были и другие проверки, в ходе которых обнаруживалось еще большее завышение цен. Американские политики, сторонники масштабной и постоянной военной помощи Украине, называют это безобразием, ибо правильное ценообразование позволило бы увеличить физические объемы поставок в рамках установленных конгрессом стоимостных лимитов.



Некоторые эксперты оценивают, что реальная военная помощь США Украине составляет примерно лишь половину того, что записано в разных документах. А другая половина – прямые хищения и приписки. Потери после 24 февраля составляют как минимум 20 млрд долларов.



Вместе с тем ряд независимых экспертов небезосновательно утверждает, что потери в контексте военной помощи США Украине – почти ничто по сравнению с теми потерями, которая Америка несет ежегодно при освоении военного бюджета США. Хищения военных поставок США на Украину – только верхняя часть айсберга, который называется "хищения в рамках военно-промышленного комплекса США". Более того, некоторые считают, что раздувание скандалов в связи с прямыми и косвенными хищениями американской военной помощи Украине призвано прикрыть ужасную картину хищений военного бюджета и военного имущества в самих США.



Когда в Белый дом пришел Дональд Трамп, он принял решение о проведении аудита Пентагона. В принципе еще в 90-е годы, согласно принятому в 1990 г. закону, все министерства и ведомства исполнительной власти США должны были проходить внешнее аудирование. Министерству обороны тогда удалось добиться освобождения от обязательного аудирования под предлогом высокой секретности многих своих операций и активов. Между тем именно военное ведомство всегда считалось самой большой "дырой" федерального бюджета США. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд (руководил Пентагоном в 1975-77 и 2001-2006 гг.) на одной из пресс-конференций признал: "Четверть доходов Пентагона мы не можем контролировать и не можем доподлинно выяснить, куда эти средства были направлены".



С большим трудом Трампу в 2017 г. удалось продавить свое решение, несмотря на мощное сопротивление со стороны военно-промышленного комплекса (ВПК) США. В рамках этого аудита в первую очередь проверялось целевое использование бюджетных средств предыдущих лет, а также наличие числящегося по документам имущества Вооруженных сил США как на территории самих Соединенных Штатов, так и за рубежом (в первую очередь на военных базах). Отчет о первом аудите был обнародован осенью 2018 года (он охватывал период 2018 финансового года, который завершался 30 сентября 2018 г.). Он вызвал самый настоящий шок. На документе был поставлен гриф "секретно", но тем не менее были большие "утечки информации", из которых следовало, что о судьбе большей части военных расходов ничего не известно. По той причине, что не было самой элементарной бухгалтерской документации. Также не было обнаружено значительной части имущества, которое по документам числилось за Вооруженными силами США.



Тогда американские политики и журналисты, комментируя первый аудит военного ведомства, стали говорить о том, что Пентагон – "черная дыра", в которую каждый год со свистом улетают сотни миллиардов казенных долларов. Я тогда также прокомментировал этот аудит в своей статье "Черные дыры Пентагона".



За первым аудитом последовали следующие. Они весьма слабо проясняли картину. Скорее они констатировали наличие в Пентагоне и Вооруженных силах США многочисленных "серых" и даже "черных" зон. Так, в отчете по второму аудиту признавалось, что в общей сложности за предыдущие годы было выявлено неподтвержденных расходов на сумму 6,5 триллиона долларов. Т. е. по этим расходам отсутствовали документы.



Было обнаружено бесконечное число случаев завышения цен на закупки разных товаров. Другим открытием аудиторов стало то, что имели место многочисленные случаи расходования казенных денег не на те цели, которые прописывались в бюджете и официальных документах. Еще одним открытием стали внутренние нормативы Пентагона по ускоренной "амортизации" имущества, включая оружие и военную технику. Что, естественно, поддерживало на необходимом уровне спрос на продукцию военно-промышленных компаний. Судьбы миллионов единиц "амортизированного" оружия и иного имущества были неизвестны. Было выявлено и много других "особенностей" жизни Пентагона. Например, неизрасходованные до конца финансового года остатки бюджетных ассигнований для любого федерального ведомства должны аннулироваться. А вот остатки средств Пентагона переносились на следующий финансовый год.



О том, что в ВПК США имеет место масштабное казнокрадство, знают все. Принято считать, что казенные деньги достаются подрядчикам Пентагона, и названия этих подрядчиков всем хорошо известны: Lockheed Martin, RTX Corporation, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics и др. Только на упомянутые пять корпораций в 2021 году пришлось военных заказов на сумму примерно 190 млрд долл. Часть денег достается чиновникам, распределяющим заказы. Это то, что в России принято называть "откатами". Но эта картина не просто упрощенная, она искаженная. Часть казенных денег Пентагона с помощью разных ухищрений переводится не на счета корпораций и не в карманы чиновников, а в специальные фонды. Последние, естественно, являются секретными и правительством США не контролируются. Это фонды, которые можно назвать общаком глубинного государства.



Тема такого "общака" очень обширная. Безусловно, казенные деньги Пентагона не единственный источник пополнения секретных фондов. Есть и другие. Например, доходы от наркобизнеса (курируется ЦРУ и другими спецслужбами США), доходы так называемых благотворительных фондов (Фонд Гейтсов, Фонд Рокфеллеров, Фонд Форда и др.). Но бюджет Пентагона – главный источник пополнения "общака".



Дональд Трамп, придя в Белый дом, решил остановить укрепление глубинного государства, подрывающего власть законного, официального государства. Именно поэтому он и инициировал аудит Пентагона, чтобы перекрыть финансирование глубинного государства.



Еще до запуска первого аудита Пентагона целый ряд американских экспертов указывали на признаки существования "общака" глубинного государства. В 2016-2017 гг. в США вышла серия публикаций и видеоматериалов с участием Кэтрин Остин Фиттс (Catherine Austin Fitts), бывшей помощницы министра жилищного строительства и городского развития, и Марка Скидмора (Mark Skidmore), профессора экономики Мичиганского университета. В них были представлены оценки хищений казенных денег, предназначавшихся Пентагону и другим федеральным ведомствам. За многие годы набежали суммы, измерявшиеся триллионами долларов. Подробнее об этом можно почитать в моей статье "Черная дыра в экономике США".



В январе 2021 года Дональд Трамп покинул Белый дом, на его место заступил Джо Байден, который, как всем очевидно, является ставленником и марионеткой глубинного государства. Но маховик аудитов Пентагона уже было невозможно остановить. Очередной аудиторский отчет заканчивается длинным списком проблем, которые следует разрешить в процессе последующих аудитов. В следующем аудиторском отчете сообщается о частичном (очень частичном) решении проблем из списка предыдущего отчета, но одновременно в список добавляются новые проблемы. Причем число новых проблем значительно больше числа решенных, поэтому список растет как снежный ком.



Итак, аудиты Пентагона продолжились при новом президенте США. В прошлом году был завершен шестой аудит военного ведомства, и его результаты (естественно, в сильно урезанном виде) были опубликованы ноябре. Специально обращаю внимание на то, что именно в это время в США особенно активно стала подогреваться тема "нецелевого использования" американской военной помощи Украине. Публикаций на эту тему было сотни, а может быть, тысячи. А вот о результатах шестого аудита Пентагона – очень мало. Вот одна из таких немногих публикаций: Pentagon fails 6th straight audit of trillions ("Пентагон провалил шестую подряд проверку на триллионы долларов")



В ней, в частности, отмечается, что в рамках общего аудита было 30 направлений, или специализированных аудитов. Из них только 7 аудитов получили высшую оценку. Несколько аудитов получили промежуточные оценки или еще не были завершены. А 18 аудитов получили оценку "неуд". Как говорится в статье, они оценены как "провальные". И не потому, что аудиторы были неквалифицированными или недостаточно исполнительными. А потому, что они не смогли получить необходимой информации, а иногда не смогли увидеть воочию имущественный объект, который числится по документам. Так что "неуд" – оценка проверяемым.



В последнем отчете отмечается, что в рамках шестого аудита было решено 500 конкретных проблем прошлогоднего аудита, но в 2923 году было выявлено 2500 новых и повторяющихся проблем. "Снежный ком" продолжает расти. Заместитель министра обороны и главный финансовый директор министерства обороны Майкл МакКорд в пресс-релизе Пентагона заявил по поводу шестого аудита: "Аудит активов министерства обороны на сумму 3,8 триллиона долларов и обязательств на сумму 4,0 триллиона долларов – это масштабная задача".



Приведенные цифры мало отличаются от тех, которые были озвучены по итогам первого аудита. Получается некий бег на месте. Высокопоставленный чиновник Пентагона признал, что аудиторам пришлось проверять правильность расходов (они названы "обязательствами") военного ведомства не только за последний год. Если бы речь шла о последнем годе, то это величина годового оборонного бюджета, приблизительно 700-800 млрд долл. А он назвал сумму в 5-6 раз большую. Уже провели шесть аудитов Пентагона, но до сих пор не ответили на вопрос: куда же делись триллионы долларов предыдущих лет? Создается впечатление, что при Джо Байдене аудиты Пентагона превратились в спектакль, имитирующий озабоченность власти об эффективности военных расходов государства. Но есть сильное подозрение, что оборонный бюджет продолжает использоваться в качестве механизма перекачки казенных денег в общак глубинного государства.



Что касается Дональда Трампа, который инициировал аудиты Пентагона, то он готовится к тому, чтобы вновь занять Белый дом и продолжить борьбу с глубинным государством и военным казнокрадством. Примечательно, что в своих предыдущих предвыборных кампаниях (2016 и 2020 гг.) Трамп избегал упоминания глубинного государства. А на этот раз тема глубинного государства может стать одной из главных в его предвыборной кампании. В 2023-2024 гг. он уже несколько раз в своих выступлениях обещал покончить с глубинным государством. Источник - fondsk.ru

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