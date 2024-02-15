Ступени национализма в Южной Азии, - Сергей Кожемякин

19:05 16.02.2024 Ступени национализма в Южной Азии



В Южной Азии закрепляются реакционные проамериканские режимы. Пакистанские элиты репрессиями и подтасовками пытаются удержать власть. Все беззастенчивее спекулирует на религиозных предрассудках правительство Индии.



Власть на лжи



Любая буржуазная власть держится на двух "китах": репрессиях для несогласных и обмане для всех остальных. В зависимости от степени своей устойчивости система отдает предпочтение тому или иному способу, не чураясь террора и беззакония, если ей что-то угрожает. Истеблишмент Пакистана ощутил угрозу, когда к руководству пришла левоцентристская партия "Движение за справедливость". Она не только поколебала десятилетиями продолжавшееся правление двух партий - Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) и Пакистанской народной партии (ПНП), но и бросила вызов командованию вооруженных сил, которое с момента обретения независимости фактически контролирует политический процесс. Последней каплей стала внешнеполитическая переориентация Исламабада. Традиционно крепкие связи с США ослабли, а с Россией и Ираном, наоборот, укрепились.



Это привело к смещению правительства Имрана Хана. Решающую роль сыграл сигнал, посланный Вашингтоном армии и тогдашней оппозиции. Факт вмешательства доказала шифрованная телеграмма пакистанского посла, обнародованная премьером. Такое элиты и их покровители простить не могли. На Хана обрушился вал уголовных дел, в августе прошлого года политика арестовали по обвинению в продаже подарков от зарубежных лидеров. Какова цена такому "правосудию", дал понять вердикт Верховного суда. Признав нарушения процедуры и недостаточность доказательств, он постановил освободить Хана под залог.



Но не тут-то было… 30-31 января в течение суток было вынесено два новых приговора. Первый касался злополучной телеграммы об американском ультиматуме. Подтвердив тем самым ее подлинность, суд признал Хана виновным в… разглашении гостайны, а основанием стал откопанный крючкотворами закон 1923 года. Вердикт - 10 лет заключения. Второй приговор оказался "мягче" - "всего" 4 года тюрьмы якобы за коррупцию. Спустя три дня добавился еще один, не менее абсурдный приговор. Экс-премьера и его жену обвинили в "слишком скорой" свадьбе после развода последней.



В "Движении за справедливость" назвали это грубейшим издевательством над законом, отметив, что заседания проходили в тюрьме, без адвокатов и перекрестных допросов, текст приговоров был составлен заранее. Все это объясняется стремлением не допустить экс-премьера к выборам. С почти 60 процентами одобрения Хан даже за решеткой остается самым популярным политиком в стране.



То же можно сказать и про его партию, на которую также обрушились преследования. Обвинив "Движение за справедливость" в том, что оно не провело по всем правилам внутрипартийные выборы (в разгар репрессий, когда в тюрьмы были брошены тысячи активистов, включая почти все руководство!), Центризбирком запретил ему идти на выборы в качестве единой организации и лишил его партийного символа - крикетной биты. Выдвиженцы партии могли баллотироваться только в качестве независимых кандидатов, но и здесь карательная машина не остановилась, отсеяв многих из них. В провинции Хайбер-Пахтунхва был убит выдвиженец оппозиционной партии Рехан Зеб Хан. СМИ получили распоряжение игнорировать "Движение за справедливость" и всех связанных с ним кандидатов. Дело дошло до блокирования интернет-связи во время онлайн-мероприятий оппозиции и распространения фальшивых списков участников выборов.



Другое дело - правящая коалиция. Кампанию ПМЛ возглавил бывший премьер-министр Наваз Шариф, осужденный за коррупцию и бежавший в Лондон. После возвращения с него в ускоренном порядке сняли обвинения, отменив пожизненный запрет баллотироваться на госдолжности. В предвыборной платформе нашлось место всем оттенкам популизма. Партия обещала снизить тарифы на электроэнергию, создать рабочие места и, что самое циничное, демократизировать судебную систему.



Под стать была демагогия ПНП, сулившая удвоение доходов наемных рабочих, бесплатные свет, жилье и услуги здравоохранения для малоимущих. И это при том, что, подписав кабальное соглашение с МВФ, альянс двух партий развернул наступление на права трудящихся! Почти 30-процентная инфляция, отмена субсидий на природный газ и электроэнергию привели к росту числа бедняков на 12,5 млн за последний год, или с 34,2 до 39,4 процента населения. Треть жителей страдает от недоедания, 20 млн детей школьного возраста не получают образование - это максимум среди стран мира.



Экономика приблизилась к коллапсу. Из-за взлетевших тарифов закрылись 1,6 тыс. швейных фабрик, без работы остались 700 тыс. работников. Совокупный долг страны за год вырос с 215 до 295 млрд долл., а резервы пакистанского центробанка не дотягивают даже до 7 млрд долл. Несмотря на это, в январе правительство с гордостью отчиталось о получении очередного транша МВФ.



Безнаказанность властей обеспечивается двумя факторами. Во-первых, поддержкой армии. Начальник ее штаба Сайед Асим Мунир отвергает какие-либо нарушения демократии, заявляя, что пакистанцы "должны быть воодушевлены" уровнем ее развития. Во-вторых, Исламабад вернулся к прозападному курсу. Посетив Вашингтон, Мунир провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Результатом стали договоренности о расширении обучения пакистанской армии американскими военными и о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В Вашингтоне дали понять, с кем хотят иметь дело. По приговорам Хану там заявили, что это "внутренний юридический вопрос". Зато с Шарифом посол США Дональд Блом встретился спустя считанные дни после его возвращения на родину. Как сообщалось, собеседники сошлись на важности укрепления отношений между двумя странами.



Ориентация на Запад грозит втягиванием в опасные интриги. Позволив США использовать базы для ударов по Афганистану и начав выселение беженцев, Исламабад ухудшил отношения с Кабулом. Вольготно чувствуют себя на пакистанской территории группировки, совершающие вылазки в соседний Иран. Одна из них - "Джейш аль-Адль" - недавно атаковала полицейский участок в исламской республике. Жертвами нападения стали 11 человек. После этого Тегеран нанес удар по базам этой организации в Пакистане.



Но простые жители не дают себя одурачить. На выборах 8 февраля связанные с "Движением за справедливость" независимые кандидаты получили 93 места, опередив партии правящей коалиции. Последняя сдаваться не собирается. Обеспечить большинство ей может правило, по которому к разделу зарезервированных 70 мест для женщин и избирателей-немусульман не допускаются независимые депутаты. Так или иначе, в ближайшее время Пакистану точно не видать стабильности.



Оскал "хиндутвы"



К схожим методам прибегает правящий режим Индии. Придя к власти в 2014 году и повторив успех в 2019-м, правящая "Бхаратия джаната парти" (БДП) собирается победить в третий раз. Выборы в Индии должны пройти в несколько этапов в апреле - мае.



Руководящий принцип БДП остался прежним: "все средства хороши". "Правда" уже рассказывала (см. номер от 15-18 декабря 2023 г.) о преследовании оппозиционных политиков и закрытии независимых СМИ. Вместе с просчетами оппозиции это позволило власти добиться успеха на региональных выборах в конце прошлого года. Но победить в масштабах всей страны, да еще с "разгромным счетом" (ориентир БДП - 350 мест из 543), куда сложнее. Для этого требуются серьезные административные и идеологические усилия.



Напомним: правящая партия была создана как политическое крыло "хиндутвы" - течения национально-религиозной исключительности. Индуизм провозглашается в ней "душой нации", а все другие конфессии и идеологии - вредными и чужими веяниями, подлежащими искоренению. Ограниченное Конституцией, правительство Нарендры Моди было вынуждено сдерживать наиболее радикальные элементы. Однако рамки постепенно рушатся, и слияние государства с религией становится все очевиднее.



Ярким доказательством стало открытие храма индуистского божества Рамы в городе Айодхья. В 1992 году толпы индуистских фанатиков разрушили построенную здесь в XVI веке мечеть Бабура. По их уверениям, та стояла на месте древнего храма Рамы. Эти события привели к столкновениям с тысячами жертв. Несмотря на требования индуистов, Верховный суд не позволял начать строительство. Руины мечети оставались огороженными до прихода к власти БДП. В конце концов судьи изменили решение, в качестве компенсации выделив мусульманской общине участок в 30 км от старой мечети.



Возведение индуистской святыни далеко до завершения, но власть нуждалась в эффектном начале избирательной кампании. Церемония имела общегосударственный масштаб. 22 января были закрыты государственные учреждения и учебные заведения, государственные телеканалы вели прямую трансляцию, транспортную систему перенастроили на перевозку сотен тысяч верующих в Айодхью. Главным действующим лицом торжеств стал премьер-министр. Одиннадцать дней Моди постился и посещал индуистские храмы, а когда настал момент выступления, принял образ пророка. "Всевышний избрал меня представителем народа Индии, - заявил он. - Сегодняшний день открывает новую эру и закладывает фундамент на следующие тысячу лет. После столетий невероятного терпения, бесчисленных жертв, отречений и покаяний наш господь Рама вернулся". Индуистские священнослужители дружно принялись называть главу правительства "раджарши" - "святым монархом".



Почетными гостями церемонии стали миллиардеры, прибывшие на ста частных самолетах. Среди них Мукеш Амбани с состоянием 110 млрд долл. А рядом с Моди неотступно находился лидер крайне правой военизированной организации "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС) Мохан Бхагват. "Вместе с господом Рамой вернулась сама Индия, которая вовеки будет великой", - заявил он.



Открытый переход руководства страны на позиции национализма стал спусковым крючком для религиозных фанатиков. По стране прокатились нападения на мечети. РСС подготовила "черный список" исламских культовых сооружений, якобы стоящих на месте индуистских храмов. Нагнетаемая истерия использована против оппозиции. Пресс-секретарь БДП Судханшу Триведи заявил, что отказавшиеся посещать церемонию открытия храма политики "выступили против страны и бога".



Выпад направлен, в том числе, против коммунистов. В Компартии Индии (марксистской) - КПИ(м) - назвали последние события "похоронным звоном по светскому характеру государства". "Партия твердо отстаивает право каждого человека следовать своей вере, но выступает против попыток злоупотреблять религиозными убеждениями, превращая их в инструмент политической выгоды", - говорится в ее заявлении. Также коммунисты считают недопустимыми заигрывания с религией, к которым прибегает ведущая оппозиционная партия - Индийский национальный конгресс.



Созданный в прошлом году оппозиционный альянс I.N.D.I.A. между тем столкнулся с серьезными проблемами. Правящая в штате Бихар партия "Джаната дал (объединенная)" переметнулась к БДП. Из-за разногласий по вопросу раздела округов из блока вышла партия "Тринамул конгресс", контролирующая Западную Бенгалию.



В этих условиях власть действует все смелее, подвергая сомнению не только светский характер государства, но и курс неприсоединения во внешней политике. Госдепартамент США одобрил продажу Индии боевых беспилотников MQ-9B Sky Guardian, ракет AGM-114R Hellfire, высокоточных бомб, средств связи и наблюдения на сумму 4 млрд долл. Большая часть вооружений будет направлена в приграничные с Китаем районы, в "сдерживании" которого Индия действует как близкая союзница США. Расходы на пограничную охрану в военном бюджете выросли на треть, а по сравнению с 2021 годом увеличены на 160 процентов. Назвав Нью-Дели и Вашингтон "естественными партнерами", министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил, что американский капитал и технологии помогут ей стать развитой страной к 2047 году. "Наши отношения определяются совместимостью общих ценностей и интересов", - добавил Сингх. Явно в пику Пекину объявлено об открытии уже третьего консульства Тайваня, замаскированного под экономическое и культурное представительство. Объявленное "величие" Индии имеет явный империалистический оттенок.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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