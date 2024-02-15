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Навальный умер в "Полярной Звезде"
19:06 16.02.2024

Алексей Навальный* умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщило региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

"Шестнадцатого февраля года в исправительной колонии № 3 ("Полярная Звезда") осужденный Навальный А. А*. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", – сказано в релизе.

Навального* пытались реанимировать, но вскоре врачи констатировали смерть. Причины произошедшего устанавливаются.

ФСИН направила в ИК-3 комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ведомства. Следственный комитет организовал процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По информации источника RT, у Навального* оторвался тромб.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) не получала от оппозиционера Алексея Навального* жалоб на самочувствие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального*, заявила, что их быстрые выводы саморазоблачительны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", – заявила Захарова.

Йенс Столтенберг заявил, что "глубоко опечален" смертью российского оппозиционера Алексея Навального*, и напомнил, что Североатлантический альянс всегда призывал к его освобождению.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо "установить все факты, и Россия должна ответить на все вопросы относительно его смерти".

Глава Евросовета Шарль Мишель возложил ответственность за смерть Навального на власти РФ, не дожидаясь результатов проверки. "ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", – написал Мишель в социальной сети X*, выразив соболезнования семье Навального*. С похожими заявлениями выступили лидеры еще нескольких стран НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину сразу же доложили о смерти Навального*. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.

Источник - Интерфакс
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