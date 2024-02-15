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"Кровавый хаос": ВСУ массово побежали из Авдеевки по своим минным полям, - МК
22:35 16.02.2024

ВКС использовали рекордное количество планирующих авиабомб

Точка невозврата для авдеевского гарнизона ВСУ, похоже, наступила этой ночью. Наши войска окончательно переломили ход боевых действий еще накануне вечером, затем всю ночь в Авдеевке велись штурмы, в результате которых наши бойцы стремительно один за другим занимали важнейшие опорные пункты обороны противника. В итоге утром 16 февраля ряд военных каналов сообщили о том, что значительная часть авдеевской группировки ВСУ окружена. Войска противника пытаются уйти по полям, беглецов нагоняют наши артиллерия и авиация.

ВКС использовали рекордное количество планирующих авиабомб

К вечеру прошлого дня из Авдеевки начали поступать данные о бедственном положении ВСУ и нашем стремительном продвижении в главном укрепрайоне ВСУ.

"Зенит" (место дислокации части ПВО), Донецкая фильтровальная станция, "Царская охота", "Чебурашка", "Виноградники" - это все мощные опорные пункты ВСУ, которые с 2014 года терроризировали Донецк и близлежащие города и которые пали этой ночью под натиском наших бойцов.

На ряде участков после обрушения обороны противник ударился в бега. Впрочем, уходить по утопающим в весенней жиже полям противнику крайне проблематично. Все дороги простреливаются нашей артиллерией, очень активно работает наша фронтовая авиация.

Так, по данным ряда Telegram-каналов, за три дня сюда прилетело больше 300 "умных" бомб. А в ночь на 16 февраля ВКС России доставили на позиции ВСУ в Авдеевке порядка 60 планирующих бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500. "Очень плотно. Очень", - написал один из бойцов с места события.

Отход солдат ВСУ, которым еще вчера предлагали добровольно сложить оружие, пошел не по плану и превратился в кровавый хаос. При этом, отмечают эксперты, непонятно уже, что наносит больший ущерб - наши бомбовые удары, "дружественный огонь", когда отдельные подразделения ВСУ вступают в огневой контакт друг с другом, или потеря ориентировки с выходом боевиков на свои же минные поля.

Пока непонятно, сколько "вэсэушников" остаются в Авдеевке. По разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч. Сообщается о значительном количестве пленных, среди которых много раненых. "Все попытки прорыва противника были пресечены. Сегодняшняя ночь для противника была адской. Противник понес значительные потери, есть много пленных", - сообщает один из каналов.

Говорят, что бывший командующий ВСУ Валерий Залужный попытался помочь украинским боевикам, застрявшим в Авдеевке. В команде бывшего главкома рассказали, что тот пытался дозвониться до офиса Зеленского, чтобы тот прекратил бессмысленную "авдеевскую мясорубку" и вывел ВСУ из города. Однако там отказались разговаривать с Залужным, заявив, что у ВСУ теперь новый главком.

Источник - МК
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