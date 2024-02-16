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"Хезболла" готовит ограниченную месть, - Э.Байназаров
00:04 17.02.2024

Как далеко ливанская группировка зайдет в конфликте с Израилем
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась до максимума за последние 17 лет. В ответ на удар группировки "Хезболла" по израильскому Цфату был атакован юг Ливана. Погибли как минимум 13 человек, включая трех бойцов "Хезболлы". Шиитская группировка пообещала отомстить и уже запустила несколько десятков дронов на север Израиля. Попытки США и Франции предотвратить разрастание конфликта между "Хезболлой" и Израилем, похоже, не увенчались успехом.

Атаке, в результате которой погибли не менее 13 человек, подверглись два населенных пункта на юге Ливана - Набатея и ас-Саванна. Израильские военные заявили, что удары стали ответом на обстрелы севера еврейского государства. Ранее "Хезболла" атаковала город Цфат в 10 км от ливанской границы. Был убит один израильский солдат, еще десять человек пострадали.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил израильские удары и поручил главе МИДа Абдалле Бу Хабибу поднять этот вопрос в Совбезе ООН. Тем временем представитель "Хезболлы" Хасан Фадлаллах заявил агентству Reuters: "Враг заплатит за эти преступления". По его словам, "Ось сопротивления" (так себя называют проиранские силы в регионе, включая йеменских хуситов и палестинский "Хамас") продолжит "осуществлять законное право на защиту своего народа".

Среди убитых с ливанской стороны, как утверждает "Хезболла", три высокопоставленных бойца движения, включая военачальника Аббаса аль-Дебеса.

Он, по данным газеты Times of Israel, отвечал за связи с палестинскими группировками.

Обещание возмездия практически сразу же было претворено в жизнь. Днем 15 февраля "Хезболла" запустила несколько десятков дронов на север Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали практически на всем протяжении ливано-израильской границы. В ответ израильские истребители ударили по зданиям "Хезболлы" в Ливане.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 15 февраля на встрече силового блока правительства заявил: "Мы можем атаковать цели (в Ливане.- "Ъ") не только на расстоянии в 20 км (от границы.- "Ъ"), но и на 50 км, и в Бейруте, и где угодно еще". У израильских силовиков уже есть опыт атак на ливанскую столицу: 2 января в ходе удара по южным предместьям Бейрута был убит один из высокопоставленных членов "Хамаса" Салех аль-Арури (как обычно, официально свою причастность к произошедшему Израиль не подтверждал).

Министр Галант заверил: власти Израиля не хотят вступать в войну с "Хезболлой", а "скорее, заинтересованы в достижении соглашения, которое позволит безопасно вернуть жителей севера страны в свои дома".

"Но если выбора не будет, мы будем действовать, чтобы вернуть (жителей.- "Ъ") обратно и создать для них соответствующий уровень безопасности",- подчеркнул он.

По данным Минобороны еврейского государства, на встрече 15 февраля был смоделирован и представлен возможный сценарий войны на севере. Он включает эвакуацию оставшихся жителей региона, а также блокировку коммуникаций и потерю критически важной инфраструктуры Израиля. Еще в декабре газета The Times сообщала, что Армия обороны Израиля разработала план вторжения в Южный Ливан. Якобы военные "хотят отбросить вооруженные формирования "Хезболлы" к реке Литани". Однако пока военный кабинет не принял решения, будет ли Израиль перебрасывать сухопутные войска к северу.

В последний раз Израиль и ливанская группировка вели войну в 2006 году, после чего вплоть до октября 2023 года на границе было относительное затишье. Затем "Хезболла" начала наносить удары по северу Израиля, тем самым выражая поддержку "Хамасу". На этом фоне власти еврейского государства приняли решение эвакуировать более 80 тыс. жителей северных районов. В свою очередь, из-за израильских обстрелов юга Ливана власти арабской страны также были вынуждены эвакуировать более 60 тыс. человек.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Бейрут может ждать судьба Газы
Руководство "Хезболлы", судя по заявлениям источников Reuters, также не настроено на войну с Израилем. Неназванный собеседник агентства заявил: нападение на Набатею ознаменовало резкий рост эскалации на границе, однако ситуация все еще остается в рамках неписаных "правил ведения боевых действий".

Тем не менее все моментально может выйти из-под контроля, что понимают и международные игроки. До сих пор усилия по дипломатическому урегулированию конфликта курировали две страны - США в лице спецпредставителя президента Амоса Хохштейна и МИД Франции. Однако никому не удалось добиться видимых результатов.

Амос Хохштейн считается главным медиатором, который имеет большой вес и в Ливане, и в Израиле. Именно благодаря его посредничеству в 2022 году две страны, одна из которых формально не признает существование другой, смогли заключить историческое соглашение об исключительной морской зоне. Сделка позволила Израилю получить газовое месторождение Кариш. И это при том, что "Хезболла" ранее выступала против этого соглашения и в июле 2022 года, за четыре месяца до подписания сделки, даже атаковала израильские суда в районе Кариша. Однако усилиями дипломата Хохштейна даже "Хезболла" в итоге согласилась с условиями морского соглашения.

Тем временем Париж 12 февраля передал "Хезболле" свое мирное предложение.

План включает десятидневный период деэскалации, во время которого ливанское радикальное движение должно будет отвести свои силы на 10 км от границы, а Израиль - гарантировать прекращение ударов по югу Ливана.

Однако представители "Хезболлы" в ответ лишь повторили свою позицию: никаких переговоров о деэскалации, пока идет война в Газе.

В докладе Международной кризисной группы эксперт Хайко Виммен отмечает: хотя "Хезболла" усилила свои атаки, они "далеки от того, на что на самом деле способна группировка" - пожалуй, наиболее боеспособное ополчение среди проиранских сил в регионе. Ограниченные удары по северу Израиля позволяют предположить, что группировка "пытается найти баланс" между поддержкой Палестины и сохранением статус-кво, считает эксперт. С одной стороны, "Хезболла" не может оставаться в стороне, поскольку защита Газы и поддержка ее союзников по "Оси сопротивления" - ключевой элемент идеологической и стратегической позиции движения. Вместе с тем "Хезболла", так же как и Иран, не хочет втягиваться в прямой конфликт с Израилем или США. "Группировка стремится сохранить приобретенные военные активы, которые нужны ей, чтобы обеспечить свое существование, вместо того чтобы сжечь их все ради спасения "Хамаса"",- заключает Хайко Виммен.

Эльнар Байназаров
Газета "Коммерсантъ" №29 от 16.02.2024, стр. 5

Источник - Коммерсантъ
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