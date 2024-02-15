Полмиллиарда долларов обещают вложить катарские инвесторы в сельское хозяйство Казахстана

00:09 17.02.2024

Катарские инвесторы намерены вложить $500 млн в сельское хозяйство Казахстана, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу профильного министерства республики. Соответствующие договоренности были достигнуты во время государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Катар, который завершился 14 февраля.



В частности, между катарской компанией Hassad Food, турецкой компанией Tiryaki и Национальным управляющим холдингом "Байтерек" достигнута договоренность о строительстве завода в Акмолинской области. Предприятие будет заниматься глубокой переработкой зерна и гороха. Этот проект оценивается в $200 млн.



Еще одно соглашение подписали казахстанский холдинг Dinara Group и катарский Qatar National Enterprises. Стороны хотят создать совместный фонд прямых инвестиций для развития аграрного сектора Казахстана и Центральной Азии.



"В рамках подписанного договора Dinara Group планирует масштабировать существующие молочные, мясные и растениеводческие производства, развивать собственную основу племенного поголовья и строить дополнительные молочные фермы, запустить завод по переработке молока и выпуску сыра, экспортировать готовую продукцию в Китай и страны Ближнего Востока. Объем инвестиций составит порядка $300 млн", - сообщили в Минсельхозе.



Вместе с тем, в этом году Казахстан хочет вдвое увеличить экспорт баранины в Катар. Также стороны обсудили вопрос логистики зерновых культур в Катар через Иран.



По итогам визита президента Токаева в Катар, казахстанский лидер выразил надежду, что в ближайшей перспективе эта страна войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Глава государства отметил также готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму $250 млн. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до $500 млн.