 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрВермахт несет страшные потери под Авдеевкой
00:10 17.02.2024

"Спецназовец, чешский наемник, военнослужащий ГУР": оглашены личности ликвидированных под Авдеевкой боевиков
Среди уничтоженных "вэсэушников" немало ветеранов АТО с многолетним стажем

Украинские социальные сети завалило тысячами некрологов и похоронок, многие из которых – на уничтоженных под Авдеевкой, или в ней же, боевиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация). Среди тех, кого настигло справедливее возмездие, есть и получившие страшную известность фашисты.

В украинских некрологах зачастую оглашается только участок фронта, на котором погиб тот или иной солдат, но не уточняется, в каком именно населенном пункте это произошло. Несложно догадаться, что за формулировкой "под Авдеевкой" скрываются потери не только внутри города, но и в результате знаменитого удара по построению нацистов в Селидово, где готовились элитные резервы ВСУ для Авдеевки. Так, например, известно, что в результате этого удара ликвидирован старший офицер ССО Украины - 32-летний майор Андрей Литюга. В карательных операциях против жителей Донбасса уроженец города Сумы Литюга принимал участие с марта 2014 года, но дожить до 10-ой годовщины своей карьеры опытного убийцы ему не удалось

Траура и скорби в рядах украинских боевиков все больше и больше. 14-ого февраля ликвидирован уроженец Харькова Андрей Искра. Известный бандеровец, капитан батальона, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"), головорез Искра прибыл на помощь для деблокады Авдеевки, но продержался в живых в этих краях совсем не долго – всего лишь три дня.

"Авдеевская мясорубка" окончилась могилой и для другого медийного головореза, которого в социальных сетях называют "оппонентом Игоря Стрелкова по Славянску". Речь идет об опытнейшем боевике Романе Кулике из Тернополя, известным своей любовью к реконструкторским мероприятиям. Служил он не абы где, а в элитном подразделении украинской армии - 81-й отдельной аэромобильной бригаде в составе десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вслед за Куликом отправился и командир штурмовой роты 711-го полка Государственной особенной службы транспорта Минобороны Украины Тарас Трелевский. В октябре 2023 года 28-летний водитель пулеметного отделения Ярослав Лицевич получил из рук тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного награду - так называемый "золотой крест", считающийся престижным в украинской армии. Произошло это на балу в Киеве. Теперь молодого боевика ждет новый крест, но уже на могиле – 12 февраля он, как и его многочисленные сослуживцы, был ликвидирован под Авдеевкой.

Еще одним "сложившим кости" нацистом стал молодой военнослужащий ГУР МО Украины Леонид Лонский. На фотографиях в соцсетях боевик позирует в военной форме, на которой видны шевроны с черепом, он также с оружием в руках. Принимать участие в боевых действиях начал сразу же, как только стал совершеннолетним, но провоевал совсем немного и окончил никчемную жизнь где-то в тех краях.

В одном из украинских некрологов фигурирует и "участник боевых действий, ветеран АТО" Владимир Кошовенко, которого похоронили вместе с другими "вэсэушниками" 15 февраля на кладбище в Крапивницком. Там же похоронен и 45-летний мобилизованный Виктор Охримович, служивший в ВСУ старшим оператором противотанкового отделения. Благодаря беспощадной мобилизации киевского режима, без кормильца в семье остались жена, родители, четверо детей и двое внуков. Впрочем, об их судьбе боевик явно не думал, иначе нашел бы способ избежать призыва в ВСУ, как сделали многие украинцы, игнорирующие повестки ТЦК и не выходящие из дома, чтобы не стать пушечным мясом и участниками очередного "котла".

Официальной причиной смерти некоторых уничтоженных под Авдеевкой боевиков записана "сердечная недостаточность", как и произошло с 38-летним уроженцем Нижнего Тагила Сергеем Бачуриным, жившим на Украине и воевавшим в аэромобильном отделении на стороне ВСУ. Впрочем, по мнению политических телеграм-каналов, такой формулировкой в документах о смерти ВСУ банально пытаются скрыть очень многочисленные потери в результате удара по полигону Селидово.

Авдеевка стала братской могилой не только для украинских нацистов, но и для иностранных наемников. В СМИ появились сообщения о ликвидации "солдата неудачи" из Чехии. Гибель добровольца подтвердило министерство обороны Чехии. Известно, что от бандита не осталось даже трупа – он превратился в пепел в результате минометного обстрела.

Владимир Михайлов

Источник - МК
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